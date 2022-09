FORSVUNNET: Terje Johansen bodde i Nykirke utenfor Horten og blir beskrevet som en nevenyttig kar.

Planlegger nytt søk etter Terje (61)

Etter at en likhund markerte i søket etter norske Terje Johansen, er det gjort flere nye søk på den svenske øya Muskö. Nå planlegges et nytt undervannssøk.

Publisert: Nå nettopp

Det var tidligere denne måneden at det svenske krimprogrammet «Efterlyst» hyret inn en likhund for å gjøre søk på den lille øya sør for Stockholm.

«Efterlyst» laget et innslag om den 61 år gamle Terje Johansen fra Nykirke som forsvant under mystiske omstendigheter i desember i fjor.

Les også Hvor er Terje? En forlatt og krasjet bil, et fjernet bilskilt og en åpen bildør. Terje (61) var på vei til sin nye fritidsbolig i Troms. Men på en liten øy utenfor Stockholm finner politiet de siste mystiske sporene etter ham.

Den private likhunden skal ha markert omtrent 300 meter unna stedet der Terjes bil ble funnet krasjet inn i en bergrygg ute i terrenget. Markeringen førte til at politiet varslet de pårørende i Norge.

Tre dager etter markeringen var politiet på plass med to av sine egne hunder, men ingen av dem gjorde noen markering. Kriminalinspektør Lotta Thyni ved politiet Stockholm Syd har tidligere sagt til Aftonbladet at det kan ha skyldes hvilken retning det blåste da de var der.

I en e-post til VG skriver Thyni at den frivillige organisasjonen Missing People nylig har gått manngard i det markerte området uten å gjøre noen funn.

– De kommer også til å søke med et undervannskamera så fort den kommer fra service, men jeg vet ikke når det blir, skriver Thyni.

Kriminalinspektøren beskriver at det markerte området ligger svært utilgjengelig til i terrenget.

– Det ligger også ganske nære vannet, og det er derfor neste søk kommer til å bli gjort med undervannskamera.

Nytt vitneavhør

Det var 30. november i fjor at 61-åringen kjørte fra hjemmet sitt utenfor Horten. Han hadde avtalt kjøp av en fritidsbolig i Troms, og siden han led av tunnelfobi planla å kjøre gjennom Sverige for å unngå tunneler.

Terje kom aldri frem til Troms – i stedet ble bilen hans funnet forlatt på den svenske øya noen dager senere.

De mange mystiske omstendighetene og ubesvarte spørsmålene førte til at politiet åpnet drapsetterforskning, og har gjennomført en rekke resultatløse søk. Politiet har også engasjert den kjente politiprofessoren og forfatteren Leif GW Person i etterforskningen.

Han har fått tilgang på alle etterforskningsdokumentene og har jobbet tett med politiet.

– Vi har hatt et nytt møte med Leif GW Persson. Sammen har vi vært på stedet og kjørt den ruten Terje kjørte gjennom tunnelen og ut til øya, opplyser Thyni.

MYSTISK FUNN: Terjes bil ble funnet krasjet inn i en bergvegg ute i terrenget i et hyttefelt på Muskö.

Kriminalinspektøren sier at de nylig også har foretatt et nytt vitneavhør.

– Vitnet er avhørt tidligere og er en av de siste som har sett Terje i live. Avhøret ga dessverre ikke noe mer.

Både svenske og norske medier har hatt flere saker om forsvinningen den siste tiden, men ifølge Thyni har ikke det ført til noen ny tips.