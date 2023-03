INTENS JAKT: Siden 5. januar har britisk politi forsøkt å finne den nyfødte babyen som ikke hadde fått noe medisinsk tilsyn etter fødselen.

Funn av død baby i britisk forsvinningssak

Et barn hadde blitt født i bilen som sto i brann på motorveien i januar. Slik startet forsvinningssaken som nå ryster Storbritannia.

I 55 dager har britisk politi, øvrige nødetater og frivillige organisasjoner ledet an i et landsomfattende søk etter spedbarnet.

Onsdag kveld kom nyheten om at forsvinningssaken kan ha fått det verst tenkelige utfallet: Det er gjort funn av et dødt spedbarn i et skogsområde i Sør-England.

– Jeg forstår at konklusjonen av dette søket er hjerteskjærende for lokalsamfunnet og resten av befolkningen, sier politioverbetjent Lewis Basford i en uttalelse.

MØTTE PRESSEN: Politioverbetjent Lewis Basford og politiinspektør James Collins informerte offentligheten om funnet av det døde barnet onsdag kveld.

Pågrepet på mandag

Politiet har så langt ikke sagt noe om dødsårsak. Politiet oppfordrer nå mediene og offentligheten til å avstå fra spekulasjoner om hva som har skjedd.

Funnet skjer to dager etter at paret Constance Marten (35) og Mark Gordon (48) ble pågrepet i byen Brighton på mandag.

Paret er siktet for grov omsorgssvikt og uaktsomt drap.

Forsvinningssaken, som har preget britiske medier i årets to første måneder, startet med en brennende bil på en motorvei utenfor byen Bolton 5. januar.

Tekniske undersøkelser avdekket at det hadde skjedd en fødsel i bilen.

PÅGREPET: De antatte foreldrene Mark Gordon og Constance Marten sitter i varetekt.

Landsomfattende jakt

Politiet mistenkte at det var Constance Marten som hadde født. Men det nyfødte barnet hadde ikke fått noe helseoppfølging etter fødselen.

Både hun og partneren Mark Gordon ble raskt etterlyst med navn og bilder. De siste ukene har politiet jevnlig publisert en rekke overvåkningsbilder av paret.

Paret har etterlatt seg spor over hele England.

Politiet mener de har vært i Liverpool, Essex, London – og til slutt i Brighton.

Aktiver kart

Taxisjåfører hørte babylyder

Ifølge The Guardian skal taxisjåfører som kjørte paret de første dagene etter at de ble etterlyst, ha forklart at de kunne høre babylyder.

Politiet mener det etterlyste paret har skjult seg i skogsområder utenfor Brighton den siste tiden. Der skal de ha bodd i telt.

OMFATTENDE SØK: De siste dagene har politiet, øvrige nødetater og frivillige deltatt i søket i skogsområdene utenfor byen Brighton.

Mandagens pågripelse skjedde etter at noen hadde observert de to i en butikk og varslet myndighetene.

Paret skal ha levd ett nomadisk liv siden i fjor høst, da politiet mener at det ble synlig at Constance Marten var gravid.

De skal ha holdt seg i skjul ved dekke seg til i offentligheten, forflytte seg på nattetid og kun bruke kontanter.

MASKERTE: Overvåkningsbilder fra januar viser det som skal være paret med en barnevogn.

Fra velstående familie

Constance Marten kommer fra en velstående familie med bånd til den britiske kongefamilien, ifølge britiske medier.

I 2016 skal hun ha brutt med familien etter at hun traff Mark Gordon, en domfelt voldtektsmann som er registrert på listen over seksualforbrytere.

Etter mandagens pågripelse kom film- og musikkprodusenten Napier Marten, faren til Constance Marten, med følgende uttalelse til avisen Independent:

«Det er en enorm lettelse å vite at min elskede datter Constance er blitt funnet, men samtidig svært alarmerende at hennes baby fortsatt ikke er funnet.»