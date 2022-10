Halloween-katastrofen: Slik ble den trange gaten en dødsfelle

I denne smale sidegaten oppsto det panikk da store folkemengder presset på fra begge sider. Minst 153 mennesker er døde. Hvordan kunne katastrofen skje?

Lørdag kveld var rundt 100.000 mennesker samlet for Halloween-feiring i Itaewon i Seoul. Mange var kledd i kostymer og det var dans og god stemning i gatene før tragedien utspant seg.

Brått skal mange mennesker ha stimlet inn den trange og bratte sidegaten like ved Hamilton Hotel. Da menneskemengden ble presset fra to kanter, skal det ha oppstått panikk, skriver avisen Yonhap.

VG har sett et stort antall videoer som viser hvordan unge mennesker blir presset sammen og kjemper for å få plass og få puste.

Grafikken viser hvordan mennesker stimlet inn i den smale sidegaten ved Hamilton Hotel i Itaewon fra to kanter:

Sørkoreanske medier skriver at flere fikk hjertestans etter å ha blitt klemt eller tråkket ned i kaoset.

Minst 153 mennesker er bekreftet omkommet. Utenriksdepartementet har bekreftet at en av de omkomne var norsk statsborger.

Hvordan kunne det gå så galt?

Hvorfor var det så mange mennesker i gatene?

Klubbdistriktet Itaewon er et yndet sted å feire Halloween i Seoul. Høytiden har blitt populær i Sør-Korea de siste årene og feiringen tiltrekker seg besøkende fra mange land.

Men de to siste årene har festen blitt kraftig nedskalert på grunn av pandemi-regler som både begrenset hvor mange mennesker som kunne samles og at alle måtte bruke munnbind.

Lørdag var det klart for den første store festen på to år, og CNN skriver at både hoteller og billetter til fester var fullbooket lang tid i forveien.

Ifølge BBC skal over 100.000 mennesker ha befunnet seg i gatene rundt Itaewon station.

Hva skjedde da det gikk galt?

En rekke videoer viser hvordan folk danser i gatene og står skulder mot skulder i de smale gatene. Vitner forteller at det var liten kontroll med de store menneskemengdene i området.

Flere lokale medier melder at det oppsto rykter om at en koreansk kjendis var observert på en bar i strøket. Mange skal ha løpt i retning baren i håp om å få et glimt av kjendisen. Disse opplysningen er ikke bekreftet av sørkoreanske myndigheter.

REDDER LIV: Hjelpearbeidere jobbet på spreng for å redde liv da mer enn 300 mennesker trengte hjerte-og-lunge-redning samtidig.

Den smale sidegaten der panikken oppsto er bare fire meter bred og rundt 40 meter lang. Den binder sammen en hektisk utelivsgate med barer og restauranter med en bred hovedgate.

Videoer viser ungdommer som roper etter hjelp og roper at de ikke får puste. Men mange rop ble overdøvet av den dunkende musikken fra klubbene i strøket.

Dermed var det mange som ikke fikk med seg hva som var i ferd med å skje og fortsatte å strømme inn i den bratte bakgaten fra begge sider.

Øyenvitner beskriver hvordan folkemengden begynner å svaie fra side til side før man til slutt ser mennesker falle over hverandre. Flere skal ha klatret opp på husfasader for å komme seg unna trykket, skriver Reuters.

Nødetatene skal ha fått første melding klokken 22.15, men det skal ha vært så trangt i gatene at de brukte noe tid for å komme seg fram til de hardest skadde personene, skriver Yonhap.

TRAGEDIEN: Båre etter båre etter båre blir trillet ut av området i Itaewon.

Hvorfor er så mange døde?

Sørkoreanske medier skriver at flere hadde fått hjertestans etter å ha blitt klemt eller tråkket ned i kaoset.

– Jeg trodde at jeg ville bli knust til døde da folk fortsatte å presse på, uten å innse at folk falt sammen og under i den andre enden av gaten, sier et vitne til Yonhap.

Videoer viser hvordan folk kjemper for livet, og på flere av videoene som sirkulerer i sosiale medier, ser man livløse kropper som ligger på toppen av folkemengden.

Mange videoer viser hvordan hjelpearbeidere og privatpersoner forsøker å gjenopplive hundrevis av mennesker.

Den sørkoreanske avisen Yonhap skriver hvordan nødetatene ble fullstendig overveldet da det plutselig var rundt 300 mennesker som trengte å få hjerte-lunge-redning samtidig.

Mange av ofrene ble funnet i den smale sidegaten like ved Hamilton Hotel. Flere ofre ble funnet i dette området. Flere ofre ble funnet på gaten her. Flere ofre ble funnet på gaten her. Inngangen til T-banestasjonen der folk fortsatte i strømme inn i området.

Hvem er de døde?

Ifølge myndighetene er minst 153 personer bekreftet omkommet. Et flertall av de døde er kvinner.

Brannsjef Choi Seong-bum i Yongsan opplyser at de fleste døde er i tenårene og 20-årene.

Blant disse er 22 utenlandske statsborgere fra 12 ulike land. Statsborgere fra Kina, Iran, Russland, USA, Australia, Usbekistan, Vietnam, Kasakhstan, Østerrike, Sri Lanka, Thailand og Norge er blant de omkomne.

Utenriksdepartementet bekreftet søndag morgen at en norsk statsborger er bekreftet omkommet. de jobber fortsatt med å få full oversikt over situasjonen til nordmenn i Sør-Korea.

– Mine varmeste tanker går i dag til familie og venner til den norske statsborgeren som døde i den tragiske hendelsen i Seoul. Det som skulle være en fest ble en tragedie og mange unge er rammet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FEIRING: Lørdag kveld hadde mange kledd seg ut med kostymer. Kine Solberg Svendsen er nummer to til venstre i bildet.

Hva sier vitnene?

VG har vært i kontakt med Kine Solberg Svendsen som var i Itaewon for å feire Halloween lørdag.

– Vi føler oss heldige. Vi kom litt sent i gang med drikking før vi skulle ut og kom derfor sent ut på byen. Vi møtte noen vi kjente på vei opp fra metroen som sa at det var fullt kaos, folk fikk CPR på gaten og vi burde snu, forteller hun.

– Vi kom opp på gaten der var det fullt av mennesker og vi måtte dytte oss fremover og følge etter de foran for og komme oss dit hvor vi skulle. Vi kom ikke langt før vi forsto at det bare var å snu.

Den norske studenten forteller at de ble vitne til at nødetatene forsøkte å komme seg inn i området:

– Det kom ambulanse personell løpene med bårer nedover gaten mot ambulanser som sto og ventet. Så vi bestemte oss for å gå tilbake til metroen, sier hun.