Her stemte

86 prosent

på Trump. De fire tiltalene

endrer ingenting.

De som elsker Trump

GEORGIA, USA (VG) Donald Trump kan havne i fengsel før neste valg. Hvorfor er han fortsatt manges favoritt?

«Pro Life, God, Gun and TRUMP», står det på et skilt i småbyen Buchanan, i Haralson County i Georgia.

Porten er låst med hengelås. Huseieren er altså kristen, mot abort, sverger til retten til å bære våpen – og stemmer på Trump.

Vedkommende er ikke alene om å elske Trump i dette nabolaget.

Fylket Haralson er nemlig valgdistriktet der Trump gjorde det best i hele delstaten Georgia, under det omstridte 2020-valget.

Nå står den dypt splittede delstaten i sentrum for en politisk storm som raser gjennom USA. For det er i Georgia at den mest alvorlige av fire tiltaler er rettet mot ekspresidenten.

– De aller, aller fleste her stemmer på Trump. Tiltalene kommer ikke til å endre på det, forteller Matthew Kopacz.

Han tar VG imot på terrassen under et stort amerikansk flagg, i et hus litt lenger bort i gaten.

– Dess mer regjeringen går etter Trump, dess viktigere blir det for oss å stemme på ham, forklarer Kopacz.

40-åringen er ikke en helt vanlig Trump-velger, for han har faktisk hatt personlig kjennskap til Trump, riktignok for mange år siden.

– For 20 år siden jobbet jeg for Trump. Han var ustoppelig da, og han er ustoppelig nå, sier Kopacz.

– Dessuten er ikke Trump slik folk tror, legger han til.

Meningsmålinger tyder på at støtten til Trump faktisk har økt etter tiltalene mot ham.

En sammenslåing av nasjonale målinger på det politiske nettstedet fivethirtyeight viser at Trump nå har over 53 prosent oppslutning blant republikanere.

Det gjør Trump til soleklar favoritt til å bli partiets presidentkandidat i 2024.

Florida-guvernør Ron DeSantis ligger nærmest, men er langt bak på 15 prosent.

Samtidig synker oppslutningen rundt sittende president Joe Biden. Målinger på Trump opp mot Biden varierer veldig, men flere viser tilnærmet dødt løp.

Trump elsker å vise til, og vise frem, meningsmålinger der han leder.

Gode tall til tross: Alle de fire tiltalene mot Trump kan føre til lange fengselsstraffer.

Men det endrer ikke oppfatningen blant folk i Haralson, tror fylkesordfører Ronnie Ridley.

– Her lar ikke velgerne seg skremme vekk fra Trump. Vi er arbeidsfolk. Vi er småbyfolk. Og vi elsker Trump, sier han.

Kartet over stemmegivningen i Georgia viser et hav av rødt med noen blå øyer.

Rødt er Det republikanske partiets farge. Blått er Demokratenes.

Delstatshovedstaden Atlanta er blå, det samme er valgdistriktene rundt andre storbyer som Columbus, Savannah og Augusta.

Alle fylkene utenfor storbyene er røde. Og aller rødest er altså Haralson.

Valgresultatet i Georgia 2020, tallene viser Haralson.

– At så mange her stemte på Trump, er noe vi er stolte av, sier fylkesordfører Ridley.

Han er selv folkevalgt for Det republikanske partiet, men stemte faktisk på Demokratene frem til slutten av 1980-tallet, i likhet med et flertall i valgdistriktet.

– Hvorfor har det snudd?

– Demokratene gir altfor mye i sosialhjelp til dem som ikke vil jobbe. Og de skattlegger vanlige arbeidsfolk så kraftig at de knapt kan leve, er Ridleys forklaring.

Fylkesordføreren mener tiltalene mot Trump er politisk styrt.

– En tidligere president er aldri før blitt tiltalt på denne måten. Og så kommer det fire tiltaler nå som det nærmer seg valg. Så klart det er politisk, skyter fylkessekretær Alison Palmer inn.

Ser vi på hele valghistorien tilbake til 1800-tallet, har Georgia oftest gått til Demokratene. Men i de to tiårene før 2020 stemte et flertall konsekvent på Republikanerne.

I 2016 vant Trump delstaten med klar margin. I 2020 tapte han med 0.23 prosent, eller 11.779 stemmer.

Han nektet å godta tapet, og ringte den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger og ba ham om å «finne» 11.780 stemmer.

Raffensperger nektet, og gikk ut med et lydopptak av samtalen.

Opptaket er nå ett av de viktigste bevisene i den svært alvorlige saken mot Trump:

– Tror du virkelig på Trumps påstander om at det var valgfusk i 2020? spør vi fylkesordføreren.

– Jeg tror kanskje selve opptellingen var grei nok. Men det var mange uregelmessigheter. Demokratene registrerte avdøde som velgere, for å vippe valget sin vei, sier Ridley med stor overbevisning, til tross for at den påstanden er blitt tilbakevist flere ganger.

– Det var uansett mer enn nok grunnlag til å kreve en grundigere gjennomgang. Og det var egentlig bare det Trump ba om i den samtalen, legger sekretær Palmer til.

Ridley og Palmer tror ikke tiltalene mot Trump er nok til å stanse ham, og er sikre på at den omstridte ekspresidenten vil vinne tilbake den viktige vippestaten.

Det samme mener de fleste vi treffer i småbyen.

Joel Robinson (48) spiser «southern fried chicken» til lunsj med kona Leah (32) og bestefaren Bobby (83):

– Trump kommer til å vinne uansett. Demokratene håper de kan stanse ham gjennom retten, men han kommer til å feie dem til siden, sier Joel.

Bestefar Bobby har de sterkeste meningene:

– Jeg er en «die hard»-republikaner. Trump har kanskje gjort ett og annet jeg ikke er enig i. Men jeg er en gammel mann og har sett presidenter komme og gå. Hver gang det er en demokrat i Det hvite hus, går landet til hundene, sier Bobby.

Mannen som står bak disken i kafeen, er av sørasiatisk opprinnelse, men Bobby legger ikke bånd på seg, og sier det han mener høyt og tydelig:

– Demokratene gir bort landet vårt til innvandrerne. De åpner grensene. I storbyer som Atlanta står arbeidssky latsabber på gatene med hendene utstrakt for å få almisser fra staten, sier han.

Leah vil ikke snakke om politikk. Da blir hun bare så opphisset, og «det sømmer seg ikke for en kvinne», som hun sier.

– Men valget var rigget sist og Trump vil vinne i 2024. Såpass kan jeg si sikkert, slår Leah fast.

Det «ekte Georgia» finner man bare på landsbygda, mener de tre Trump-tilhengerne.

Før de kjører av gårde i sin pickup, spør vi hvorfor Georgia er en så splittet stat, der by og land definitivt ikke går hand i hand.

– Jeg ville ikke bodd i Atlanta om de ga meg hele byen, fnyser bestefar Bobby.

– Det er kanskje ikke noe man bør snakke høyt om, men man kan jo se det. Inne i Atlanta er kulturene blandet, om du forstår hva jeg mener, sier Joel.

Trump spiller selv på mange av fordommene som eksisterer mot delstatshovedstaden Atlanta.

– Atlanta er blitt verdens farligste by, har Trump sagt, og kalt den 52 år gamle, afroamerikanske statsadvokaten som har tiltalt ham for en «ung, kvinnelig rasist».

I Atlanta, særlig i sentrum, er det en overvekt av afroamerikanere. På landsbygda er det motsatt: I Haralson er 92 prosent hvite, ifølge forrige folketelling.

Georgias afroamerikanske innbyggere stemte i overveldende grad på Joe Biden, mens der hvite amerikanere er i flertall, vant Trump.

Trump anklages ofte for fyre opp under rasemotsetninger. Men Matthew Kopacz, han som har jobbet for Trump som ung, er uenig.

– Jeg vet helt sikkert at Trump ikke er en rasist, sier han.

Så henter han frem en plastmappe med en diger T på:

Mappen er fra da Matthew som ung jobbet som fotomodell i New York, og var tilknyttet Trump-management.

Sammen med gamle modellbilder og kontrakter inneholder permen minner fra en svunnen ungdom.

Selskapet var eid av Trumps daværende kone, nå avdøde Ivanka Trump. Men i praksis var det Donald Trump som var sjefen.

– Han som drev selskapet for Trump, var en homofil, sort mann. Trump kom kjempegodt overens med ham. Hvordan kan han da anklages for å være rasist eller homofob?

Selv om Trump på begynnelsen av 2000-tallet allerede var en stor kjendis, så var han grei mot alle, forteller Matthew.

– Jeg møtte ham flere ganger. Trump var veldig elskverdig og behandlet alle likt. Det er derfor jeg sier at han ikke er slik folk tror.

Trumps tilhengere ser jevnt over på tiltalene mot ham som en heksejakt, forklarer professor Scott Buchanan, som er leder for institutt for statsvitenskap ved Georgia College and State University.

– Trump-tilhengerne har ingen tillit til Demokratene eller til regjeringen i det hele tatt. Men de stoler på Trump og mener at han er urettferdig behandlet, sier professoren til VG.

Buchanan bekrefter inntrykket av at den viktige vippestaten er dypt splittet:

– Hvite velgere på landsbygda er fortsatt i overveldende grad Trump-tilhengere, mens svarte velgere i Georgia nesten utelukkende stemmer på Demokratene.

I likhet med innbyggerne i Haralson County tror ikke professoren at den nye tiltalen i Georgia vil svekke Trumps popularitet blant hans mest innbitte tilhengere.

– Men noen republikanere, særlig i forstedene, er blitt mer skeptiske til Trump de siste årene. Da snakker vi om velgere fra øvre middelklasse, som ellers stemmer på andre republikanere, men som gikk vekk fra Trump i 2020, sier Buchanan.

– Og akkurat det frafallet kan øke etter de alvorlige tiltalene, sier han.

Info Tiltalene mot Trump Mandag 14. august ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump i delstaten Georgia for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020. Flere andre omfattes også av tiltalen, blant andre tidligere allierte av ekspresidenten. Etterforskningen ble utløst av en telefonsamtale til delstatens valgansvarlige Brad Raffensperger i januar 2021. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.

Tirsdag 1. august 2023 ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump for forsøk på å avvise valgresultatet fra 2020 og stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Det første rettsmøtet ble holdt torsdag 3. august. Ekspresidenten nekter straffskyld på alle punkter.

Trump er også tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus. Han har erklært seg ikke skyldig i saken. Rettssaken er berammet i mai 2024.

Ekspresidenten er tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold. Trump nekter straffskyld. Saken er berammet i mars 2024. (Kilder: The Guardian, Reuters, NTB) Vis mer