NYE CORONATILTAK: EU er enige om flere coronatiltak mot Kina.

Norge støtter coronatiltak mot Kina

Coronasmitten i Kina har skutt i været etter at myndighetene slapp opp de strenge tiltakene. EU har kommet nye coronatiltak mot landet.

Naboland og Europa begynte å bli bekymret da coronaviruset for alvor begynte å rase gjennom Kina.

I Europa har flere land deriblant Frankrike, Storbritannia og Spania innført testkrav.

EU er nå enige om flere coronatiltak mot landet, som Norge også støtter.

– Norge ønsker å være tett koordinert med øvrige land i Europa, og støtter en felles tilnærming. Vi er glad for at dagens møte har sikret dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

STOR SMITTEBØLGE:

Noen av tiltakene som det er enighet om er blant annet testing av avløpsvann fra fly fra Kina og på internasjonale flyplasser.

Norge deltok onsdag i et møte i EUs krisehåndteringsmekanisme, IPCR, for å drøfte koordinering av tiltak relatert til koronapandemien og situasjonen i Kina, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Ikke et nytt 2020

FHI har tidligere vært tydelig på at situasjonen i Kina nå ikke er den samme som i starten av pandemien.

Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, sa til VG tidligere denne uken at situasjonen er en helt annen nå, sammenlignet med 2020.

De fleste er godt vaksinert og mange har allerede vært smittet med corona, opp til flere ganger.

– Dette er ikke et nytt 2020 siden det meste av verdens befolkninge har fått trent sitt immunforsvar, sa Aavitsland.

Derfor vil ikke nye smittebølger få så store konsekvenser, som da viruset var helt nytt.

Fjernet restriksjoner

Det var i begynnelsen av desember at myndighetene i Kina plutselig fjernet de strengeste coronatiltakene.

Flere innbyggerne demonstrerte etter at byer igjen ble stengt ned da smittetallene begynte å øke. Kina har siden pandemiens utbrudd ført en streng null-covid-strategi.

Etter demonstrasjonene ble flere tiltak altså lettet, og smitten spredde seg raskt.

LETTET PÅ TILTAK: Kina lettet også på de strenge reiserestriksjonene.

Leder i WHO, Tedros Ahanom Ghebreyesus sa onsdag at de var bekymret for smittebølgen som pågår i Kina.

Han oppfordret landet til å oppgi raske og regelmessige data på sykehusinnleggelser og dødsfall.

– Vi fortsetter å be Kina om raske, regelmessige og pålitelige data på sykehusinnleggelser og dødsfall, sa Ghebreyesus.