SHANGHAI: På bildet tatt 20. desember 2022 har to personer på seg munnbind og visir når de ankommer et sykehus.

Kina lærer seg å leve med corona: − Kan ikke holde stengt for alltid

Plutselig fjernet myndighetene i Kina de strengeste coronatiltakene etter en større protestbølge. Smitten sprer seg nå raskt gjennom landet.

For bare noen uker siden kunne læreren Yang Zengdong og mannen hennes havnet på et karantenesenter da de testet positivt for corona.

Men nå kan Yang og familien isolere seg hjemme.

– Jeg var ikke så bekymret, jeg var godt forberedt med mat og medisiner, sier Yang om å teste positivt.

Det er nyhetsbyrået Reuters som har snakket med Yang som nylig ble smittet.

Folk i Kina lærer seg nå å leve med coronaviruset, etter at myndighetene plutselig gikk bort fra null-covid-strategien.

Fram til 7. desember har Kina forsøkt å slå ned all smitte med svært strenge tiltak.

SYKEHUS: Helsearbeidere jobber på spreng samtidig som coronaviruset fortsetter å spre seg i Shanghai. Bildet er tatt 22. desember 2022.

Skyhøye smittetall

250 millioner mennesker er smittet med de siste 20 dagene, anslår kinesiske myndigheter bak lukkede dører. Det melder Financial Times.

Det tilsvarer 18 prosent av Kinas befolkning og er et tall som er langt over de offisielle smittetallene.

Sun sa også at smittetallene fortsatt stiger, opplyser to kilder med kjennskap til saken.

Smitteutviklingen skjer etter at Kina gikk vekk fra null-covid-strategien der nær sagt ethvert smittetilfelle ble møtt med strenge restriksjoner,

Financial Times skriver også at krematoriene i Kina sliter med å håndtere situasjonen.

Kraftige protester

Coronarestriksjonene har blitt møtt med en protestbølge i vinter, noe som er svært uvanlig.

I slutten av november barket fabrikkarbeidere sammen med politiet ved verdens største iPhone-fabrikk i industribyen Zhengzhou.

Det brøt også ut demonstrasjoner i starten av desember i flere av de største kinesiske byene, deriblant i Shanghai og i Beijing, ifølge nyhetsbyrået AP. En liste på kinesiske sosiale medier hevdet at det var demonstrasjoner ved 50 ulike universiteter.

Den utløsende hendelsen var en dødelig brann i en boligblokk i det nordvestlige Kina. Landets «null-covid»-politikk fikk skylden for at ikke redningsarbeiderne kom seg frem til brannen i tide, skriver AP.

STORFABRIKK: Fabrikken i Zhengzhou er en av de største i Kina, og står for halvparten av iPhone-produksjonen i verden. Foto: AP

– Kan ikke holde stengt for alltid

Tidligere ble de som testet positivt for corona fraktet til karantenesentre med dårlig oppvarming, sparsomt sengetøy og overfylte toaletter, skriver Reuters. De rigide reglene kunne også føre til at arbeidsplasser, bydeler og byer ble nedstengt over lengre tid.

Yang og familien ble smittet for første gang etter at de strenge tiltakene ble opphevet.

– Når jeg tenker på denne situasjonen tenker jeg bare, wow, vi er så heldige for nå kan vi isolere oss hjemme, sier Yang.

Familien har milde symptomer og Yang tror det verste ligger bak dem. Nå ser hun fremover og håper på bedre tider, uten strenge tiltak.

– Denne bølgen er noe vi må takle, fordi det er umulig å holde stengt for alltid, sier Yang.

Problemer for helsevesenet

Samtidig som noen er glade for at Kina endelig åpner opp, er mange redde for hva som kan skje når smitten brått får herje fritt.

Reuters har også snakket med en legen Nora, som jobber ved et sykehus i Shanghai.

Der er sykehuset fylt helt opp, de har lite medisiner og ansatte er overarbeidet.

– Reglene for å kontrollere covid ble avslappet veldig plutselig. Sykehusene burde vært varslet på forhånd for å gjøre tilstrekkelige forberedelser, sier Nora som ikke vil oppgi sitt fulle navn.

Samtidig har Kina nektet å bruke vestlige coronavaksiner, som er vist å være mer effektive enn Kinas egne vaksiner.

Det er også usikkerhet rundt coronatallene som Kina selv rapporterer.

Ifølge VGs corona-spesial har litt over 16.000 personer dødd med corona i Kina. Dette er svært lavt sammenlignet med andre land.