FEM NYE ÅR: En rekke verdensledere var i Tyrkia lørdag i forbindelse med innsettelsesseremonien til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Her sammen med Nato-leder Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: Enige om nytt Nato-møte med Tyrkia og Sverige

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han har blitt enig med Tyrkias president Erdogan om et nytt Nato-møte med Sverige om i underkant av to uker.

Møtet skal holdes uken som starter den 12. juni sier han, ifølge Reuters.

Stoltenberg sier Sverige har tatt store steg for å imøtekomme Tyrkia, og at Sverige oppfyller Nato-kriteriene.

Han sier Sverige fortsatt har mulighet til å kunne bli fullverdig medlem av alliansen før Nato-møtet som holdes i Vilnius i midten av juli.

Stoltenberg varslet tidligere denne uken at han har snakket med Erdogan om Sveriges Nato-søknad, og at de to er enige om at Nato-sjefen skal komme til Tyrkia igjen i nær fremtid.

– Forventer godkjenning

Tyrkia har holdt svenskene på pinebenken siden de søkte for vel ett år siden. Svenskene forventer at de får ja raskt.

– Jeg forventer at Tyrkia godkjenner Sveriges Nato-søknad og at vi blir medlemmer før møtet i Vilnius, sa Sveriges utenriksminister Tobias Billström til VG under det uformelle møtet for utenriksministrene i forsvarsalliansen i Oslo i forrige uke.

Demonstrasjoner

I Sverige er det varslet demonstrasjoner søndag, noe tyrkiske talsmenn reagerer sterkt på. Arrangørene «Alliansen mot Nato» sier de er for ytringsfrihet og mot svensk Nato-medlemskap.

Erdogan-regjeringen mener at PKK-medlemmer kommer til å delta. Den kurdiske gruppen er terrorstemplet av Tyrkia, EU og USA.

– Det viktigste for oss er at Sverige stanser PKK-tilhengere fra å drive med terrorpropaganda på svenske gater. Det er ikke ytringsfrihet, sa Erdogan-rådgiver Ilnur Cevik til VG tidligere denne uken.

Liker makten

Tyrkia-ekspert Einar Wigen, sier til VG at Erdogan og partiet liker seg svært godt i maktposisjonen de har over Sveriges Nato-medlemskap.

Makten forsvinner straks Sverige blir medlem av Nato.

– Dette er et diplomatisk gode for partiet, de liker dette her. De får verdens viktigste folk til å danse etter egen pipe. De vil ikke oppgi den posisjonen med det første. Tyrkia har gjort seg vanskelig, sier Wigen.

Han tror Erdogan og Tyrkia vil ha mest mulig ut av situasjonen, men er noe usikker på hvor lenge de kan holde på.

– Jeg tror det nærmer seg en slutt. Hva Stoltenberg kan oppnå i Tyrkia i dag er jeg noe usikker på. Tyrkia vil uansett få mest mulig ut av dette svenske medlemskapet.