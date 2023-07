INTENS LETEAKSJON: Politiet har frigitt dette bildet fra leteaksjonen. Foreldrene takker for all hjelp.

Satt fast i gjørme i tre dager: − Et mirakel

Emma Tetewsky (31) forsvant på mystisk vis i Massachusetts i USA. Etter flere dager ble hun funnet sittende bom fast i en sump.

Kortversjonen Emma Tetewsky (31) fra Massachusetts i USA ble meldt savnet etter at hun dro på tur uten mobiltelefonen sin.

Etter å ha vært borte i en uke, ble hun funnet i live, sittende fast i gjørme.

Politiet antar at hun satt fast i tre dager før hun ble reddet.

Foreldrene hennes takker alle som hjalp i leteaksjonen.

Tetewsky er nå innlagt på sykehus med skader som ikke er livstruende. Vis mer

– Det var traumatisk for henne å sitte fast i gjørmen så lenge som hun gjorde, sier moren til Emma Barbara Zinaman til CBC News.

– Det er et mirakel at de fant henne.

Datteren er nå på bedringens vei etter at hun mandag ble funnet sittende fast i gjørme i skogen.

Der satt hun fast i hele tre dager, ifølge det lokale politiet Easton Police.

FUNNET ETTER EN UKE: Emma Tetewsky (31) er glad i gå turer, forteller foreldrene.

– Jeg vil takke alle som har sendt melding, ringt og kontaktet oss for å vise sin kjærlighet og omsorg etter hendelsen, sier moren Barbara.

Funnet etter en uke

Foreldrene til Emma forteller at hun hadde dratt hjemmefra for å gå på tur, men at hun hadde lagt igjen mobilen hjemme på soverommet.

Dagen etter, den 26. juni, ble hun meldt savnet. Det gikk flere dager før de hørte noe, og foreldrene begynte å miste troen.

– Det er så mange ganger at disse historiene ender trist, og jeg hadde ikke mye håp, sier faren Avran Tetewsky til CBS.

Men så, etter en uke, hørte turgåere plutselig en kvinne skrike.

Lydene kom fra en sump.

Turgåerne tilkalte politiet, som ifølge CBS sendte tre betjenter for å vasse gjennom sumpen i retningen lydene. Omkring 15 meter fra land fant de Tetewsky sittende fast i gjørme. De fikk henne fri, og fikk båret henne i sikkerhet.

Politiet tror hun har sittet fast i gjørmen i hele tre dager.

– Uten dere hadde hun ikke blitt funnet

Foreldrene takker alle som har gått rundt i skogen med søkshunder.

– Vi vil også takke alle turgåerne som hjulpet med å lete etter henne. Hun hadde ikke blitt funnet uten all den hjelpen, sier Emmas far Avran.

Emma Tetewsky er innlagt på sykehus, men ifølge politiet er hun ikke livstruende skadet.

Også politiet takker de som bidro i leteaksjonen.

– Folk ga aldri opp håpet om at hun kunne bli funnet i trygghet. Hun ville ikke blitt funnet uten offentlighetens hjelp, sier

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post