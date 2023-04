Volodomyr Zelenskyj fotografert av VG i Kyiv, torsdag.

Zelenskyj til VG om Putin: − En terrorist

KYIV (VG) Den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj forteller VG at han føler seg som en dårlig far. I et intervju i presidentpalasset, beskriver han Russlands president Vladimir Putin som en terrorist.

Zelenskyj, kledd i sort genser, treffer VG i den ukrainske hovedstaden.

– Du har forhandlet og snakket med Putin over lang tid, hvordan vil du beskrive ham nå, spør VG.

– Jeg håpet i det lengste på en våpenhvile, men russerne var ikke til å stole på. Hvordan å beskrive Putin, han er en terrorist. Han står bak massedrap og angrep på sivile mål, sier Zelenskyj til VG.

– Hvordan er det å være far og ektemann, og balansere det med å være president i krig?

– Det er ikke mulig å balansere. Kanskje er jeg en god president, men jeg er ikke den beste far. Jeg har ikke tid til mine barn og familien min. Det er synd at jeg ikke har bedre tid til å være der og se barna mine vokse opp, og være med på deres oppdragelse, sier Zelenskyj til VG.

– Deres oppdragelse er opplevelsen av krigen, og min kone, legger han til.

MØTTE NORDISK PRESSE: Zelenskyj møtte et knippe journalister fra norden torsdag.

Zelenskyj hadde invitert et knippe nordiske journalister til et eksklusivt intervju inne i presidentpalasset.

Vinduene er dekket til av sandsekker, hele kvartaler rundt presidentpalasset er sperret ned.

Det har vært stort hemmelighold rundt møtet. Det er ikke uten grunn. Flere ganger skal han ha blitt forsøkt drept av russiske soldater.

I over ett år har han ledet et land i krig, et land som har prestert langt bedre enn vestlige land og ledere hadde trodd. Vesten trodde landet falle etter noen dager.

I dag, på den 428. dagen etter at Russland invaderte dem, er det fremdeles Zelenskyj, og ikke Putin, som styrer landet.

PRESIDENTER I KRIG: Volodomyr Zelenskyj og Vladimir Putin.

Aftenposten og NRK var også tilstede under intervjuet. Zelenskyj benyttet anledningen til å takke Norge for støtten:

– Takk for at dere ikke har sviktet oss, sa Zelenskyj til Aftenposten.

Han understreket også at man ikke har grunn til å være redde for Russland.

– Det verste har allerede skjedd. De startet denne krigen.

Til NRK sier Zelenskyj at norske våpen har hjulpet Ukraina gjennom vinteren.

– Det blir en offensiv. Det blir suksess. Mye er avhnegig av våpen. Uten nok våpen, vil flere bli drept, sier han til kanalen.

Krigen i Ukraina er nå inne i en helt avgjørende fase. Det er ventet at den ukrainske motoffensiven snart skal starte, i det som analytikere og ukrainske militærlederen tror kommer til å bli et blodig slag om å krige tilbake mer av sitt territorium.

Som VG tidligere har skrevet, jobber nå russiske styrker hektisk med å bygge store forsvarsverk langs frontlinjen. Dette er skyttergraver og hindre som ukrainske styrker må forsere, og ofte er også dette områder som er minelagt.

Historien til Zelenskyj er som tatt ut av en film.

Komikeren og skuespilleren som lenge jobbet i filmbransjen, der han selv også spilte president. Men som ønsket et bedre land, bort fra et korrupt styre.

Så han stilte selv som presidentkandidat. Og vant.

Noen av valgkampløftene var at han ville jobbe for å få slutt på krigen i Øst-Ukraina som da hadde vart siden 2014, og å få til dialog med den russiske presidenten Vladimir Putin.

Men Putin valgte i stedet å gå til fullskalakrig på nabolandet 24. februar i fjor.

Zelenskyj er på meningsmålinger i Ukraina blitt kåret til den mest populære presidenten i landets historie.