FUNNET: Vraket etter Montevideo Maru ble funnet utenfor Filippinene i dag.

Fangeskip fra andre verdenskrig funnet: 33 norske krigsseilere om bord

Det japanske vareskipet Montevideo Maru ble senket av en amerikansk ubåt i juli 1942. Nå, 81 år senere, er skipet funnet.

Det japanske vareskipet var på vei til den kinesiske øyen Hainan fra Papau Ny-Guinea, ifølge NRK. Om bord var omtrent 1089 fanger fra 14 ulike land, skriver BBC. Blant disse fangene var nesten 1000 australiere og 33 norske krigsseilere.

Den 1. juli 1942 ble ferden avsluttet på dramatisk vis, da en amerikansk ubåt torpedert skipet. Ubåtmannskapet skal ha vært uvitende om krigsfangene om bord, skriver BBC.

Skipet skal ha sunket på bare elleve minutter, og kun rundt hundre av det japanske mannskapet skal ha klart å komme fra det i live. Disse kom seg til Filippinene ved hjelp av livbåter, ifølge avisen.

Siden den gang har lokasjonen på skipet vært et mysterium.

1 / 2 EKSPERTGRUPPE: Det var en australsk-nederlandsk ekspertgruppe som gjennomførte søket etter Montevideo Maru. UNDERSØKELSER: Gruppen søkte havbunnen i 12 dager før de fant skipsvraket. forrige neste fullskjerm EKSPERTGRUPPE: Det var en australsk-nederlandsk ekspertgruppe som gjennomførte søket etter Montevideo Maru.

Men hvordan havnet 33 nordmenn på fangeskipet mellom Papau Ny-Guinea og Kina?

Det norske skipet M/S Herstein ble bombet av japanske fly da det lå ved kai i Rabaul i det som i dag er Papau Ny-Guinea, ifølge NRK.

Den svenske styrmannen omkom, og seks mann ble såret. Hele det resterende mannskapet, med unntak av kaptein Godtfred Gundersen, ble tatt til fange av japanske styrker.

Gundersen kom seg unna og vandret sammen med en gruppe australiere i flere måneder gjennom jungelen. Halvparten skal ha dødd av sykdom og sult, men den norske kapteinen overlevde.

Resten av nordmennene ble plassert på Montevideo Maru, som ble torpedert om lag et halvt år senere.

Krigsseilerregisteret har en oversikt over 25 av de norske krigsseilerne som døde i hendelsen.

Info De Norske Krigsseilere om bord Montevideo Maru Kaare Fagervik – Maskinist Arthur Ringshaug – Sjømann Einar Finn Thoresen – Lettmatros Hans Teien – Motormann Gerhard Johan Storhaug – Båtsmann Egil Kristian Pettersen – Tømmermann Arthur Olaf Olausen – Matros John Arthur Nicolaisen – Telegrafist Bjarne Møller – 1. Styrmann Reidar Thorbjørn Myhre – 2. Maskinist Knut Mostad – 3. Styrmann Ivar Martin Lie – Smører Kåre Johan Køllersen – Maskinassistent Arthur Marius Landhaug – Sjømann Kristian Marthin Kristiansen – Motormann Gunnar Alexander Knudsen – Matros Alf Jemtland – 3. Maskinist Olav Hansen – Elektriker Reidar E. Grytnes – Matros Gunnar Egil Edvardsen – Motormann Kåre H. Brekkestø – Byssegutt Peter Cornelius Brandal – Maskinsjef Benn Bolt – 2. Styrmann Viktor Hugo Andersen – Sjømann Olvar Andersen – Matros Vis mer

UNDERVANNSDRONE: Det var en slik undervannsdrone som ble brukt i søket av skipet.

De nærmere 1000 australierne om bord, var tatt til fange under et slag om byen Rabaul i det daværende australske territoriet på Papau Ny-Guinea. Hendelsen er blir omtalt som Australias verste maritime katastrofe, ifølge The Guardian.

Det var den australske organisasjonen Silentworld Foundation, som sammen med eksperter på undersjøiske undersøkelser fra nederlandske Fugro, som gjennomførte søkeoperasjonen etter skipet. Søket ble gjort ved bruk av en undervannsdrone fra Fugro.

Etter tolv dager med intens søking og analyser av sjøbunnen, gjorde de funn.

Skipet ble funnet på 4000 meters dybde. Dette er enda dypere enn Titanic, skriver BBC. Skipet vil ikke bli rørt, og ingen gjenstander eller levninger vil tas ut fra skipet, opplyser Silentworld Foundation.

– Det er en krigsgrav nå, et gravkammer som må bli behandlet med respekt, sier kaptein Roger Turner, som var en teknisk spesialist i gruppen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post