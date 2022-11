RUINER: To bygninger er i ruiner etter at de kollapset i sentrum av Lille, Frankrike natt til lørdag.

Student hylles etter bygningskollaps i Frankrike

Den 22 år gamle ingeniørstudenten kom hjem fra fest natt til lørdag, da han oppdaget at bygningen han bodde i hadde flyttet på seg. Bare noen timer senere kollapset den.

Lørdag morgen kollapset to bygninger i sentrum av byen Lille i Frankrike. Én person omkom og ble søndag funnet i ruinene.

Dødstallet kunne imidlertid vært mye høyere, hadde det ikke vært for at ingeniørstudenten Thibault Lemay (22) holdt hodet kaldt da han natt til lørdag oppdaget at bygningen han bodde i hadde flyttet på seg.

Flere franske medier har omtalt saken, blant annet avisen Le Monde.

Da 22-åringen kom hjem etter en fest klokken rundt 03.00, skal han blant annet ha sett at bygget var skjevt, og at en vegg var i ferd med å sprekke opp.

– Jeg gikk for å se til mine to romkamerater, og vi skjønte at bygningen hadde flyttet seg fordi vi ikke lenger kunne åpne toppen av døren og vi hørte steinsprut falle, sier Lemay til lokalavisen ici.

SPERRET: Flere bygg er evakuert og området er sperret av etter kollapsen.

De tre romkameratene bestemte seg raskt for å varsle nødetatene. På en knapp halvtime ble innbyggerne i leilighetsbygget evakuert.

Klokken 09.15 kollapset bygningene.

– Slapp unna min egen død

Lemay fortalte til Le Monde at han forlot leiligheten med bare noen papirer, datamaskinen sin og et klesskifte.

– Jeg har fortsatt litt problemer med å innse at jeg plustelig slapp unna min egen død, mine venners død og døden til en fremmed som kanskje gikk forbi, sier han til Europe 1.

Bygningene som kollapset ligger knappe hundre meter fra La Grand’Place, hovedplassen i sentrum av Lille.

I etterkant ble også åtte andre bygninger og et hotell evakuert og sperret av.

– Jeg kjente leiligheten min vibrere, som om en diger lastebil rullet på skinner, sier en kvinne ved navn Hélène til Le Monde, som bor 20 meter fra ulykken.

Påtalemyndigheten i Lille har åpnet etterforskning av kollapsen. Viseboligminister Olivier Klein uttalte under en pressekonferanse mandag at det er satt ned et utvalg som vil undersøke årsakene til kollapsen.

BESØKTE ÅSTEDET:

– Vi skal iverksette en utredning for å prøve å utdype årsakene og fremfor alt være sikre på at denne type ulykker ikke skjer igjen her eller andre steder.

Hylles

Lemay forteller til Le Monde at han i løpet av ingeniørstudiene har praktisert det han kaller «strukturell motstandsmekanikk», og at han skjønte at noe ikke stemte.

Nå hylles den 22 år-gamle ingeniørstudenten for å ha reagert så raskt etter han ble oppmerksom på feilene ved bygningen.

– Hvis Thibault ikke hadde kommet hjem, ville vi ha lagt oss, uttalte en av Lemays romkamerater til Le Monde.

– Han fortjener åpenbart å bli hyllet av landet, han avverget et mye større drama og en enda større menneskelig katastrofe, sa regjeringens talsperson Olivier Véran på BFMTV søndag.