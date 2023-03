DREPT I RUSSISK ANGREP: Tre døde mennesker ligger igjen ved en busstasjon i byen Kherson.

Russland om missilangrep i Ukraina: − Massiv gjengjeldelse

Bildene av tre drepte sivile på busstasjonen i Kherson, viser hvordan russiske missilangrep rammer Ukraina. Russland hevder nå at angrepet er en hevn for ukrainsk «terror».

Det er Russlands forsvarsdepartement som kommer med denne oppsiktsvekkende, og kontroversielle, påstanden torsdag.

De voldsomme og dødbringende angrepene mot en rekke regioner i Ukraina natt til torsdag skal ifølge Russland være en «massiv gjengjeldelse» for et «terrorangrep».

I forrige uke hevdet russiske myndigheter at ukrainske terrorister hadde tatt seg inn i to landsbyer i Brjansk-regionen, som grenser til Ukraina, og tatt innbyggere som gisler i en av dem.

Hendelsen beskrives som en russisk provokasjon av Ukraina.

VG advarer: Det kommer sterke bilder, som kan oppfattes som støtende av enkelte, lenger ned i denne saken:

Drap på sivile

Russiske missiler ble torsdag skutt mot mål i ti ukrainske regioner, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– Okkupanten klarer bare å terrorisere sivile, sier han i en uttalelse.

I Lviv og Kherson ble mennesker drept, og landets nest største by Kharkiv mistet både strøm- og vannforsyning. Også hovedstaden Kyiv er hardt rammet, og 40 prosent av innbyggerne uten oppvarming.

– Dagen vil komme der Putin og hans medhjelpere vil bli holdt til ansvar av et tribunal, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Ukrainske myndigheter oppgir at 34 av de 81 russiskavfyrte missilene skal ha blitt skutt ned.

DREPT I KHERSON: Dette er en av de drepte etter Russlands angrep mot sivile områder i Ukraina.

Dette hevder Russland

Torsdag 2. mars hevdet en proukrainsk gruppe kalt «The Russian Volunteer Corps» å ha tatt seg over grensen fra Ukraina for å angripe en russisk militærenhet i Brjansk inne i Russland.

Ukrainske myndigheter gikk raskt ut og benektet kjennskap til den påståtte operasjonen, og hevdet det var snakk om en såkalt falsk-flagg-operasjon falsk-flagg-operasjonEn falsk flagg-operasjon er en fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.. Altså en aksjon iverksatt av russiske myndigheter, for å skape et falskt inntrykk av hva som har skjedd.

Ukraina hevdet samtidig at gruppen som hadde påtatt seg ansvaret ikke hadde noen relasjon til ukrainske myndigheter, og at saken gjaldt en «intern russisk konflikt».

Russiske myndigheter mener angrepet var utført av «ukrainske sabotører», som hadde tatt seg inn i landet, angrepet med skytevåpen og tatt gisler. De hevdet også at sivile var drept i angrepet.

Vladimir Putin kalte angriperne «nynazister og terrorister».

Mykhajlo Podoljak, rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, avviste anklagene og kalte dem «klassisk, overlagt provokasjon» for å rettferdiggjøre angrepet på Ukraina.

AKTIVIST: Leder for den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Truth Hounds

– Endret taktikk

Hendelsen i Brjansk brukes nå for å forsvare det massive russiske angrepet på sivile områder i Ukraina.

Russland har igjen vist sin hensynsløse adferd, mener Roman Avramenko, leder for den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Truth Hounds, som i dag mottok Sakharov Frihetspris 2023 fra Den norske Helsingforskomité.

– Det ser ut som russerne igjen har endret på sin taktikk, sier Avramenko.

Han utdyper:

– Nå skyter de alle typer missiler de har mot ukrainske byer, for eksempel tyngre og mindre presise missiler som kan treffe 500 meter unna det egentlige målet.

Ifølge Avramenko er resultatet brutalt:

– Det skaper svært store sivile tap, sier han.

Han sier videre er missilangrep som det Russland utførte i Ukraina torsdag, ikke har noen betydning for krigen ved frontlinjen i landet.

– Dette er ikke noe annet enn terror. Det er angrep ment for å ramme infrastruktur som rammer sivile, sier han.

Det spesielle med dagens angrep er at byer over hele Ukraina er truffet samtidig, også i Lviv, som ligger langt vest i landet, hundrevis av kilometer unna frontlinjen. Dette er en oppsummering av angrepene:

Lviv

Minst fire personer ble drept – to kvinner og to menn – da en rakett rammet et boligstrøk i byen Lviv vest i landet, opplyser guvernøren i regionen, Maksym Kozytskyj.

1 / 4 LETER: Redningsmannskaper søker gjennom en bygning i Lviv som ble truffet i nattens angrep. forrige neste fullskjerm

Han sier at det kan være flere personer under den sammenraste bygningen, og at redningsmannskap jobber på stedet.

Det er svært sjelden at Russland angriper mål i denne delen av landet, og det skal være første gang på flere måneder at Lviv blir angrepet.

Byen ligger ikke langt fra grensen til Polen.

Kherson

I byen Kherson i Sør-Ukraina er tre mennesker drept i de russiske angrepene torsdag, ifølge ukrainske myndigheter.

– Russiske terrorister bombet Kherson på morgenen, sier Andrij Jermak, stabssjef ved kontoret til president Volodymyr Zelenskyj.

BOLIGHUS RAMMET: I tillegg til busstasjonen, er flere sivile boliger rammet i Kherson.

Angrepene rammet blant annet et stoppested for offentlig transport, opplyser Jermak i en uttalelse i sosiale medier.

Tre personer ble drept, ved en busstasjon i byen (se bildet øverst i saken).

Kharkiv

Ukrainas nest største by, Kharkiv, er uten strøm, vann og oppvarming etter et stort antall russiske rakettangrep, ifølge lokale myndigheter.

– Det er ikke noe elektrisitet i hele byen. Vi har gått over til aggregater ved kritisk viktig infrastruktur, sier ordfører Ihor Terekhov til en lokal TV-stasjon.

Strømbruddene har ført til at også systemene for oppvarming og vannforsyning er nede.

1 / 2 Tidlig i morgentimene kunne man se missiler avfyrt fra Belgorod-regionen i Russland fra Kharkiv i Ukraina. Røyk over Kyiv etter russisk angrep torsdag morgen. forrige neste fullskjerm Tidlig i morgentimene kunne man se missiler avfyrt fra Belgorod-regionen i Russland fra Kharkiv i Ukraina.

Kyiv

Ingen er drept i den ukrainske hovedstaden i nattens angrep, men nok en gang er infrastruktur rammet.

– Hele natten har vi blitt terrorisert av russiske missiler over hele landet! Det var et av de lengste angrepene siden begynnelsen av krigen, Putin angrep oss med kamikaze-droner og forskjellige raketter, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko.

MISSILANGREP: En brannmann på stedet der et russisk missil har truffet i sentrum av den ukrainske hovedstaden.

Rundt byen Bakhmut har det også den siste tiden blitt rapportert om intense kamper. I videoen under som kom fra det ukrainske innenriksdepartementet den 7. mars, ser man det som skal vise nasjonalgarden eliminere leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger