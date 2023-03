KRIGENS STEMME: Karrieren til Shaman, eller Jaroslav Dronov som han egentlig heter, tok av da han begynte å synge sanger med patriotisk tekst. Her opptrer han på Luzjniki stadion i Moskva i forbindelse med feiringen av russernes svar på veteran-dagen.

Han er Putins nye stemme: − Bygger opp patriotismen

Mens mange av de gamle heltene har sviktet Vladimir Putin (70) etter invasjonen, står denne nye popstjernen fremst på scenen når presidenten skal feire krigen.

Shaman (31) har en fanskare av unge og ikke fullt så unge kvinner - som overøser han med blomster og kosedyr når han opptrer.

Men han er også Kremls helt.

– Han blir brukt til å bygge opp patriotismen, spesielt hos den unge generasjonen, om det som skjer i Ukraina, sier Inna Sangadzhieva, avdelingssjef i Helsingforskomiteen og selv russisk.

– Til syvende og sist er det nok et spørsmål om penger; hvor mye er Kreml villig til å bruke for å kjøpe lojaliteten til de ulike sangerne, tror Sangadzhieva.

– Artistene må velge side. Og de vet at bankkontoen blir størst om de støtter regimet.

Et lite søk viser at Shaman er blitt stor i Russland. Stor. Skolebarn over hele landet synger hans «Ja russkij», «jeg er russisk» («russisk» er i denne sammenheng folkeslaget russere, ikke russiske statsborgere).

Krigen omtales som kjent som «militær spesialoperasjon» i Russland. Musikk-kritikeren Jan Sjenkman skrev i Novaja Gazeta Europa:

– Han er stemmen til «spesialoperasjonen».

22. FEBRUAR 2023: Shaman opptrer på et arrangement på Luzjniki stadion i Moskva, der russiske soldater ble hyllet.

Han heter egentlig Jaroslav Dronov. Da Putin skulle markere ettårsdagen for fullskala invasjonen i Ukraina, var Shaman selvskreven som artist på det patriotiske møtet på Luzjniki stadion, der VM-finalen i fotball gikk i 2018.

Shaman fremførte den gang «Vstanem», eller «La oss reise oss», som er en hyllest til russiske veteraner, og der han blant synger om at «Gud og sannheten er på vår side».

Også da Putin feiret annekteringen av fire ukrainske regioner i slutten av september, sto de på samme scene. Den gang ledet den blonde karen fremføringen av nasjonalsangen.

Shaman har også reist til de annekterte områdene, først til Krim, senere har han holdt konserter i Luhansk, Mariupol og Kherson-området.

SAMME SCENE: Shaman og Vladimir Putin har flere ganger stått på samme scene. Bildet er fra Luzjniki stadion den 22. februar 2023.

Som så mange andre russiske popstjerner har han en solid klassisk musikkutdanning i bunn. Han har gått veien via den russiske utgaven av X-Faktor (3. plass) og The Voice (2. plass). Det virkelige gjennombruddet kom likevel ikke før han begynte å synge patriotiske sanger. Siden 2020 har han opptrådt under psevdonymet Shaman.

Patriotisk, Kreml-støttet popmusikk er ikke noe nytt for det moderne Russland, der Putin har vært den sterke mann siden nyttår 2000 og der regimets favorittartister gjerne er mer eller mindre nasjonalistiske.

BRUDD: Alla Pugatsjova sammen med Vladimir Putin i 2014. Popdivaen har brutt med regimet etter invasjonen i Ukraina og oppholder seg nå utenfor Russland.

Mange andre - og større - kulturpersonligheter har valgt å forlate landet på grunn av politisk press eller for å signalisere motstand. Andre har uttalt seg mot krigen, bare for å se konsertene eller utstillingene sine bli avlyst.

Blant dem som har markert sin motstand mot krigen, er popdivaen Alla Pugatsjova, som er Russlands største kjendis. Hennes mann, komikeren Maksim Galkin, er også en stor medieprofil. De har valgt å flytte til Israel.

– Jeg tror Pugatsjovas stemme er viktig, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– Hennes støttespillere er til dels de samme som stemmer for Putin, kvinner 45+. Hennes kritiske kommentarer om krigen er av stor betydning. Det er viktig at hun så tydelig har tatt avstand fra krigen.

– Når dette over, kommer Pugatsjova tilbake som «dronning», tror Sangadzhieva.