SAKSØKERNE: Anna Zargarian, til venstre, Lauren Hall, Lauren Miller sittende i hvit kjole og Amanda Zurawski også i hvit kjole. Til felles har de en historie om alvorlige komplikasjoner i svangerskapet, som også truet deres egen helse. Kvinnene i T-skjorter er fra Center for Reproductive Rights.

De saksøker Texas: − Abortforbud utsetter kvinner for dødsrisiko

AUSTIN (VG) De gledet seg til å bli mødre, før svangerskapet ble en trussel mot deres egne liv. Likevel ble de nektet abort i Texas.

Ettbarnsmor Lauren Miller fra Dallas var gravid med tvillinger. Etter tolv uker fikk det ene fosteret diagnosen trisomi 18 – hjernen var deformert, bukveggen og hjertet var underutviklet.

I tillegg hadde hun selv allerede tilbrakt seks uker på sykehus som følge av diagnosen ekstrem svangerskapskvalme. En spesialist ga beskjed om at hun trengte en abort, av hensyn til den friske tvillingen og hennes egen helse.

Men i et Texas etter tilsidesettingen av den såkalte Roe-avgjørelsen Roe-avgjørelsenEn avgjørelse fra USAs Høyesteret i 1973 mellom Jane Roe (anonymisert navn for Norma L. McCorvey) og Texas-statsadvokat Henry Wade. Sikret nasjonale/føderale abortrettigheter frem til dommens opphevelse 24. juni 2022. , kan en lege bli dømt til 99 år i fengsel for å utføre abort på et foster som fortsatt har hjertebank.

Og den alvorlig syke tvillingens hjerte banket fortsatt.

GRAVID: Lauren Miller er takknemlig for at hun fortsatt er gravid med den andre tvillingen. I bakgrunnen Lauren Hall, en av de andre saksøkerne, som har blitt gravid igjen etter den traumatiske opplevelsen.

– Hvorfor ikke unntak?

– Det var så forvirrende. For meg virket det så åpenbart siden det var så mange abnormaliteter. Hvordan kunne det ikke være unntak for noe sånt? sier Miller til VG.

Dallas-kvinnen forteller at hun ikke engang kunne få svar på spørsmål de stilte.

– Legene ba om unnskyldning fordi de ikke kunne si noe, på grunn av lovene. Det var så fortvilende, sier hun.

For Miller og ektemannen ble løsningen å fly over to timer til delstaten Colorado, som har opplevd en massiv tilstrømming av kvinner som ønsker abort – men ikke kan få det der de bor.

I dag er hun fortsatt gravid med den friske tvillingen.

– Jeg var så heldig som hadde tilgang til et nettverk og leger utenfor Texas, for å få den hjelpen jeg trengte. Jeg vet at ikke alle har det, og jeg følte meg skyldig for det oppe i det hele, sier Miller.

91 SIDER: Målet med søksmålet er å få en avklaring som kan gjøre det lettere for leger å gi abort i medisinske nødssituasjoner.

Les også Abortaktivist i sørstatene om fremtiden: – Det heter sivil ulydighet TUSCALOOSA (VG) Syvbarnsmoren er Alabamas mest profilerte abortforkjemper.

Søksmål

Lauren Miller er nå én av fem kvinner som saksøker delstaten Texas sammen med organisasjonen Center for Reproductive Rights.

Texas har innført flere overlappende forbud mot abort siden høsten 2021. Inngrepet ble kriminalisert i fjor etter at USAs høyesterett satte til side Roe-avgjørelsen fra 1973 – og slik fjernet den nasjonale retten til abort.

Lovene åpner for unntak i medisinske nødssituasjoner, men det er høyst uklart hva dette vil si. Dette etterlater leger og gynekologer i usikkerhet og forvirring.

Konsekvensen er at gravide med alvorlige, livstruende komplikasjoner blir overlatt til seg selv helt frem til de står døden nær, om de ikke reiser ut av delstaten.

Så hva er egentlig en medisinsk nødssituasjon i Texas etter dagens abortlover? Det er spørsmålet saksøkerne vil få avklart.

– Enda vanskeligere å bli gravid

Tirsdag formiddag deltok flere av kvinnene på en pressekonferanse foran delstatskongressen til Texas i Austin.

Søksmålet er det første i sitt slag.

– Akkurat nå utsetter abortforbud kvinner for dødsrisiko, sykdom, skader og fertilitetstap, sa Nancy Northup, leder for Center for Reproductive Rights.

Amanda Zurawski er en av disse. Etter 18 måneders kamp for å bli gravid gjennom assistert befruktning, opplevde hun livmorhalssvikt i uke 17.

Willow, som var navnet de hadde gitt datteren i magen, ville ikke overleve, men hjertet banket fortsatt. I stedet for å bli gitt en abort, utviklet Zurawski blodforgiftning.

– Ville Willows hjerte stoppe, eller ville jeg havne døden nær? spurte Zurawski de fremmøte på pressekonferansen.

Blodforgiftningen skadet en av egglederne hennes.

– Denne skaden, som kunne vært unngått, vil gjøre det enda vanskeligere for meg å bli gravid igjen, sier Zurawski.

ABORTPILLER: Mifepristone er navnet på pillene som brukes til å utløse mer enn halvparten av USAs aborter.

Ny trussel: Abortpiller

I USAs nye abortvirkelighet, uten nasjonale rettigheter, er det nå opp til hver enkelt delstat å lage sine egne lover.

Det skaper forvirring, usikkerhet og rettigheter som endrer seg med søksmål, folkeavstemninger, og om det er demokrater eller republikanere som har flertallet i delstaten.

I dette landskapet har tilgang til abortpiller – for eksempel sendt i posten – blitt en måte for kvinner å gjennomføre hjemmeaborter på i delstater hvor det er forbud.

Allerede i 2020, da det fortsatt var nasjonale abortrettigheter, utgjorde pilleaborter over halvparten av USAs rundt 900.000 årlige aborter.

Men nå truer et søksmål fra abortmotstandere tilgangen på disse pillene.

DEMONSTRASJON: Da Roe mot Wade-avgjørelsen ble satt til side av USAs høyesterett i juni fjor, brøt det ut demonstrasjoner – også her utenfor delstatskongressen til Texas i Austin.

Konservativ dommer

Selv om pillene har vært godkjent av amerikanske myndigheter i to tiår vil en konservativ gruppe å oppheve dette.

Det gjør de ved å legge søksmålet til byen Amarillo i Texas. Der har saken havnet på bordet til den føderale dommeren Matthew Kacsmaryk, som ble innsatt av Trump.

Ifølge søsteren er han en uttalt abortmotstander selv og abortforkjempere mener søksmålet føres i Amarillo nettopp på grunn av dette.

Avgjørelsen vil ha føderal virkning. Det vil si at Kacsmaryk sitter med makten til å hindre tilgangen til abortpillene i alle USAs delstater.

Det er ventet både motsøksmål og kraftig motstand fra USAs helsemyndigheter om dommen opphever godkjenningen av abortpillene.

TALTE: Lauren Miller fortalte om sine erfaringer på en pressekonferanse tirsdag i Austin i Texas.

– Ønsket dem begge

Tilbake på plenen utenfor delstatskongressen i Austin er pressekonferansen over.

Blant saksøkerne er også kvinner som opplevde at fosteret hadde anencefali, hvor skallen ikke utvikler seg og medfører høy dødelighet.

Andre har fortalt om livredde leger som ikke engang vil sende helsejournalen til en abortklinikk.

For Dallas-kvinnen Lauren Miller handler søksmålet om å hjelpe de som ikke har tilgang på samme ressurser som henne selv.

– Det er så mange som har hindre før de kan få hjelp her, sier hun.

Miller vil ikke at noen skal gå gjennom det samme som hun gjorde.

– Det var hjerteskjærende, på toppen av en veldig ønsket tvillinggraviditet. Jeg ønsket dem begge, sier hun.

Info VGs USA-kontor Erlend Ofte Arntsen er VGs USA-korrespondent med base i Austin, Texas. Ta kontakt om du tips til historier fra Nord- og Sør-Amerika. E-post: erlend@vg.no

Instagram: @erlendofte

Twitter: @erlendofte

Signal/WhatsApp: Ta kontakt for nummer Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger