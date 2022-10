Siden søndag har store styrker søkt etter Tove (21).

Politiet: Håper å finne savnede Tove (21) i live

Det pågår en intensiv leteaksjon etter en 21 år gammel kvinne i Sverige, som har vært savnet siden lørdag. To bekjente er pågrepet og mistenkt for kidnapping.

21 år gamle Tove ble sist sett på en restaurant i Vetlanda i Småland sent lørdag. Dagen etter ble hun meldt savnet da ingen klarte å få kontakt med henne.

Politiet sier ifølge Expressen at de fortsatt har et håp om å finne 21-åringen i live.

De tror ikke at hun ikke har forsvunnet frivillig, og to kvinner er nå varetektsfengslet og mistenkt for kidnapping.

Aftonbladet skriver at de to er bekjente av 21-åringen, og at alle tre besøkte restauranten. Restauranteieren ble sjokkert da han skjønte at den savnede kvinnen hadde vært en av gjestene.

– Da jeg så bildet av henne i avisen ble jeg helt sjokkert. Det var jo henne jeg hadde snakket med under kvelden, sier han til avisen.

Expressen skriver at både politiet, redningstjenesten, Heimevernet og organisasjonen Missing People deltar i søket.