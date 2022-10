FEM NYE ÅR: Partikongressen i Kinas kommunistiske parti ga lørdag støtte til en Xi Jinpings tredje periode som partileder.

Xi Jinping strammer grepet om Kommunistpartiet: − Betydelig endring

Under partikongressen i det kinesiske kommunistpartiet ble deler av toppledelsen skiftet ut. Men Xi Jinping befester makten som partileder.

To ganger i tiåret arrangeres partikongressen i det kinesiske kommunistpartiet.

Ved kongressen i Beijings siste dag lørdag ble det som ventet klart at Xi Jinping fortsetter som partileder. Kongressen vedtok en resolusjon til partiets grunnlov som sementerer Xi Jinpings «sentrale rolle» i partiet.

– Alle partimedlemmer er forpliktet til å opprettholde kamerat Xi Jinping kjerneposisjon i partiets sentralkomité og i partiet som helhet, ifølge resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning.

Det ble også gjort valg av ny sentralkomité, med flere utskiftninger. Statsminister Li Keqiang måtte fravike plassen sin i partiets toppledelse sammen med Wang Yang.

Li har stått i bresjen for Kinas økonomiske reformer og har til nå vært den nest mektigste politikeren i Kinas regjering etter president Xi Jinping.

LEDELSEN: Leder i partiets rådgivende organ, Wang (t.v.) sammen med statsminister Li Keqiang og partileder og president Xi Jinping (t.h.).

Lis navn er ikke blant de 205 medlemmene i partiets sentralkomité, noe som innebærer at han heller ikke kan sitte i Politbyråets stående komité, som er Kinas mektigste organ.

Det spekuleres imidlertid på om han kan komme til å bli ny leder i Kinas Folkekongress, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Frykter nikkedukker rundt lederen

Hvem som overtar blir trolig annonsert søndag. Det er ventet fra flere hold at de nye medlemmene i Politbyråets stående komité vil være Xi Jinping-lojalister.

Seniorforsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr, sier at det er tradisjon for at ulike interesser og synspunkter er representert i partiets øverste ledelse.

– Hvis de [Li Keqiang og Wang Yang] blir byttet ut med personer som er enda mer like Xi Jinping vil det være en betydelig endring av tradisjonen i det kinesiske kommunistpartiet.

Frem til nå har utviklingen vært at Xi Jinping har styrket sin egen makt og inntatt viktige posisjoner. Bekymringen til Gåsemyr er at partiets toppledelse skal fylles opp med nikkedukker rundt Xi Jinping.

Med en tredje periode som partileder konsoliderer Xi Jinping posisjonen som Kina mektigste leder siden Mao Zedong.

I resolusjonen som befester hans stilling i partiet, ble det også tydeliggjort at Xis ideer skal være de førende prinsippene for Kinas videre utvikling.

KINA-EKSPERT: Seniorforsker ved Nupi og Phd fra Universitetet i Bergen, Hans Jørgen Gåsemyr.

– Nå ligger det formelt vedtatt at han helt sentral posisjon, at han er en kjernefigur som skal utgjøre partiets fremste og ytterste lederledd, og at partiet støtter opp om det som er Xis teorier for å bringe Kina videre fremover, sier Gåsemyr.

Teoriene Gåsemyr viser til er Kinas visjoner for økonomisk og sosial utvikling og Kinas framvekst på den internasjonale arenaen. Økonomisk vekst og satsing på innovasjon og teknologisk utvikling er sett på som betingelser for at dette skal lykkes.

Ekspresident eskortert ut av salen

Den ukelange kongressen ble avsluttet med en seremoni hvor et militærorkester spilte «Internasjonalen».

Det foregikk ikke helt uten dramatikk. Kinas tidligere president Hu Jintao ble uventet eskortert ut under seremonien. Det meldte journalister fra nyhetsbyrået AFP, som var til stede under opptrinnet.

UKJENT ÅRSAK: Hu Jintao blir geleidet ut av salen under avslutningsseremonien lørdag.

De forteller at 79 år gamle Hu virket skrøpelig, og at han først virket lite villig til å forlate møtet, der han satt på plassen ved siden av president Xi Jinping.

Han hadde en kort prat med Xi og statsminister Li Keqiang etter at møteverter snakket med ham. Deretter ble han ledet ut av en møtevert som holdt ham i armen.

Det er ikke kommet noen forklaring på hvorfor han forlot møtet.

Mot uavhengighet for Taiwan

I tillegg til å velge nye partiledelse ble det også vedtatt politikk på partikongressen.

Kongressen ga sin tilslutning til en resolusjon som fasttømrer Kinas holdning til taiwansk uavhengighet i partiets vedtekter.

«Det er enighet om at det i partiets vedtekter innlemmes uttalelser om besluttsom motstand og forhindring av separatister som ønsker «taiwansk uavhengighet», står det i resolusjonen.

