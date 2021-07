FLAMMER: Kraftige flammer sprer seg i skogen i det sørlige Tyrkia. Foto: AA/ABACA

Stor skogbrann nær ferieparadis i Tyrkia

400 brannfolk deltar i slukkingen av en skogbrann som har spredd seg til byen Manavgat i det sørlige Tyrkia.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En skogbrann i Sør-Tyrkia har onsdag spredt seg til byen Manavgat i Antalya fylke. Sterke vinder gir oksygen til flammene, som gjør at brannen raskt vokser seg stadig større.

Manavgat ligger 75 kilometer øst for feriebyen Antalya, som er et yndet feriemål for mange nordmenn hvert år.

– Ilden har spredt seg til sentrum av byen. Den vokser seg enda større med vinden. Det er umulig for oss å kartlegge skadene. Det er skader i landsbyene også, sier borgermester i Manavgat, Sukru Sozen til den tyrkiske kringkasteren Haberturk.

Ordføreren sier at en rekke hus har brent ned allerede, ifølge Hurriyet Daily News.

Han understreker samtidig at flammene er et stykke fra turiststedene ute ved kysten.

NÆR BYEN: Flammene har spredd seg nær bebyggelse i Manavgat og folk evakueres. Foto: Reuters

Hetebølge

Folk evakueres fra bygninger i byen, og annen bebyggelse som ligger tett på den brannherjede tyrkiske furuskogen

Et brannfly, 19 helikoptre, 106 kjøretøy og 400 brannfolk deltar i slukningsarbeidet.

Tyrkia har de siste ukene blitt rammet av flere naturkatastrofer som skal være gjort mer sannsynlige som følge av klimaendringer, i tillegg til skogbrannen som nå herjer.

Den siste tiden har landet vært preget av en utmattende hetebølge, mens en storflom ved Svartehavet tidlig i juli krevde seks liv, ifølge det tyrkiske beredskapskontoret AFAD.