BIDRAR HER: Det norske flagget - og 200 soldater - er en del av Natos fremskutte forsvar i Litauen. Om få uker skal Nato bestemme hvordan denne forsvarslinjen skal forsterkes ytterligere.

Diskuterer nye Nato-bidrag i Øst-Europa: Norge skal bidra videre

BRUSSEL (VG) Nato-landene går nå interne runder om hvordan alliansen skal forsterke forsvaret av medlemslandene i øst etter Russlands invasjon i Ukraina. Norge har hatt soldater i Litauen siden 2017.

Nå ligger det an til at Nato i stor grad vil øremerke landstyrker som holder til i sine hjemland, men som på kort varsel kan komme landene i øst til unnsetning.

– Vi kommer til å bidra videre, men må få komme tilbake til på hvilken måte og på hvilket nivå, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG før torsdagens forsvarsministermøte i Nato-hovedkvarteret i Brussel.

I Litauen står nå om lag 200 norske soldater under Tysklands ledelse og under Nato-kommando. Hensikten er å avskrekke Russland fra å angripe.

Styrken besto fra starten av rundt 1000 soldater på plass i den litauiske byen Rukla. Etter at Russland invaderte Ukraina, skal denne styrken være omtrent doblet på stedet.

Det norske forsvaret sendte forsterkninger til Litauen i mars.

TENKER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at det ikke er bestemt hvordan Norge skal bidra når Nato forsterker sitt forsvar i øst. Her er han sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Styrket forsvar i øst

På Natos toppmøte i Madrid om to uker, skal alliansens stats- og regjeringssjefer vedta en permanent styrking.

I et VG-intervju denne uken beskrev Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hvordan alliansen nå tenker:

– Det jeg kan si, er at det dels handler om flere styrker i øst, men også mer forhåndslagring av utstyr og ammunisjon slik at man raskt kan sende inn soldater. Vi vil også ha soldater på forhøyet beredskap, styrker som kan komme raskt til unnsetning, sa Stoltenberg.

Tyskland har allerede sagt at de vil forme en brigade på 3500 soldater i Litauen. Men kilder sier nå at en større del av denne brigaden neppe vil bli permanent stasjonert i Litauen, men rotere fra baser i Tyskland og ha forhåndslagret utstyr i Litauen. Financial Times rapporterte dette først.

Opplysningene stemmer overens med Stoltenbergs sitat til VG, om at forsterkningen også kan være soldater på forhøyet beredskap og betydelige forhåndslagre av tunge våpen og utstyr.

Fleksibelt

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier til VG at dette er temaet for dagens ministermøte i Nato:

– Det er en diskusjon om hvordan man best kan svare ut de behovene som de østeuropeiske landene har, på en måte som gjør at de opprettholdes over tid, men samtidig sikrer den fleksibiliteten som Nato trenger, sier han.

– Hvordan bidrar Norge til dette?

– VI bidrar inn i den diskusjonen om hvordan vi kan finne balansen mellom tilstedeværelse som landene ønsker seg, og den fleksibiliteten som trengs.

På spørsmål om Norge skal bidra med flere soldater på bakken eller øremerket til Litauen, svarer Gram slik:

– Vi bidrar allerede ganske tungt. Så diskuterer vi hvordan vi kan fortsette å bidra. Jeg må få komme tilbake til det.

Utfordrer norsk kapasitet

Men allerede i 2023 får Norge en kapasitets-utfordring mellom større Nato-forpliktelser:

Da skal norske styrker øremerkes til VJTF, Natos hurtigutrykningsstyrke. Dette er en styrke på om lag 20 000 landstyrker, sjø- og luftstyrker og spesialsoldater, inkludert en flernasjonal brigade med 5000 soldater.

Norge deltar da med hærstyrker under tysk ledelse, gjennom hele 2023, i denne Nato-styrken som skal være klare til innsats innen 48 til 72 timer. Nato tillater ikke at de samme styrkene står i flere oppdrag samtidig.