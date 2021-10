BANNLYST: Facebook har mulla Krekar på sin liste over bannlyste personer og organisasjoner.

Intern liste lekket: Disse navnene er bannlyst av Facebook

Facebook skal operere med en liste på over 4000 bannlyste navn. Brukere kan bli utestengt eller få innlegg slettet hvis de nevner noen av dem.

Publisert:

Facebook har siden 2012 hatt en svarteliste med navn på enkeltpersoner og organisasjoner som er bannlyst fra det sosiale mediet, fordi de utøver eller promoterer vold - eller har gjort dette.

Dersom man bruker disse navnene, særlig på en måte som kan oppfattes som positiv, risikerer man å få innlegget slettet eller bli utestengt fra Facebook.

Listen ble ifølge selskapet opprettet for å hindre terrorrekruttering og kom i kjølvannet av økt fokus på temaet hos Kongressen og FN.

Nå har det amerikanske mediet The Intercept publisert hele listen, som består av over 100 sider med over 4000 navn.

Breivik, Krekar og Burzum

I den lekkede listen finner man navn som Adolf Hitler, Benito Mussolini og Osama Bin Laden, og organisasjoner som Taliban og Ku Klux Klan.

Blant de norske navnene på listen er terroristen Anders Breivik, mulla Krekar, Vigrid og Varg Vikernes’ soloprosjekt Burzum.

Sosiale medier-giganten har fått kritikk for å ikke være åpen om hvilke ord og navn som kan føre til utestenging.

Facebook mener at offentliggjøring av listen vil sette deres ansatte i fare. Samtidig har selskapets eget tilsynsråd formelt anbefalt offentliggjøring.

Kritikk

– Facebook setter brukerne i en nesten umulig situasjon ved å fortelle dem at de ikke kan skrive innlegg om farlige grupper og individer, og deretter nekte å identifisere hvem de anser som farlige, sier Faiza Patel, avdelingsleder ved Brennan Center for Justice ved New York University til The Intercept.

Eksperter som har gått gjennom listen publisert av The Intercept, mener også at den er overrepresentert av personer og organisasjoner som anses som fiender av USA og deres allierte.

– Listen ser ut til å skape to ulike systemer, med de tyngste konsekvensene for muslimske regioner og samfunn, sier Patel.

Tre nivåer

Listen til Facebook er ifølge The Intercept delt inn i tre nivåer. Navnene på nivå 1 kan ikke roses eller støttes på noe vis. Her finner vi blant annet mange terrororganisasjoner. På nivå 2 finner man i all hovedsak voldelige, ikke-statlige aktører. Facebook-brukere kan rose personer eller grupper på nivå 2 hvis det gjelder ikke-voldelige handlinger, men kan generelt ikke gi uttrykk for støtte.

Nivå 3 består hovedsakelig av personer eller grupper som ytrer eller oppfordrer til hat. Her finner man blant annet ytre høyre-grupper. Facebook-brukere kan diskutere disse navnene og organisasjonene fritt, ifølge The Intercept.

Patel påpeker at Facebook i likhet med amerikanske myndigheter ser ut til å anse muslimer som farligere enn antimuslimske hatgrupper.

– Hatgrupper som av Southern Poverty Law Center karakteriseres som antimuslimske, er iøynefallende fraværende på Facebooks liste, mener Patel.

I motvind

Facebook har fått hard medfart denne måneden. Først sto varsleren Frances Haugen frem med sin kritikk mot selskapet, som handler om at Facebook og toppsjef Mark Zuckerberg setter profitt foran samfunnets beste. Haugen gjentok kritikken under en høring i Senatet.

- Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun under høringen.

Bare noen timer senere var Facebook - samt Instagram og Whatsapp, som eies av Facebook - nede på grunn av tekniske problemer. Nedetiden var på flere timer. Få dager senere ble nettstedet igjen rammet av tekniske problemer.