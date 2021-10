FEIRET LEIV EIRIKSSON: En amerikansk replika av et vikingskip i nærheten av L’Anse aux Meadows i juli 2000, for å feire 1000 års jubileet for Leiv Eirikssons reise.

Ny forskning: Dette året var vikingene i Nord-Amerika

Forskere hevder å ha funnet et eksakt år vikingene var i Nord-Amerika i en ny studie i Nature.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Året er 1021. Opptil 100 vikinger, kvinner og menn hogget ned trær for å reparere skipene sine, og bygge en landsby ved L'Anse aux Meadows i Newfoundland.

– Dette er første gangen datoen har blitt vitenskapelig slått fast, sier arkeolog Margot Kuitems ved universitetet i Gronigen til NBC.

– Tidspunktet var tidligere kun basert på sagaer, nedskrevet minst 200 år etter at hendelsene fant sted.

Vikingene fra Grønland, som kom til Newfoundland, kom fra Island og Skandinavia, men ifølge forskningen ble de ikke lenger enn 13 år før de returnerte til Grønland.

TREFRAGMENT: Bilde av et trefragment fra L’Anse aux Meadows.

Nøkkelen til den eksakte dateringen av når vikingene var der, er en økning i en av grunnstoffet karbons naturlig forekommende radioaktive former. Økningen ble funnet i eldgamle trebiter fra funnstedet, noen pinner, en bit av stammen og noe som ser ut til å være en plankebit.

Amerikansk urbefolkning var bosatt i L’Anse aux Meadows både før og etter vikingene. Så forskerne måtte forsikre seg om at alle trebitene hadde særegne merker etter hugging med metallredskaper, - noe urbefolkningen ikke hadde tilgang til.

les også Vikingenes viktigste slag

Arkeologer har lenge benyttet såkalt C-14 datering for å finne den omtrentlige alderen for organisk materiale som tre, bein og kull. Nyere studier bruker en teknikk som er basert på globale hendelser med kosmsisk stråling - sannsynligvis dannet av soleksplosjoner, for å bestemme en eksakt dato.

KONGEPARET PÅ BESØK: Dronning Sonja og Kong Harald besøkte L’Anse aux Meadows og museet der i 2002.

Tidligere studier har vist at en slik hendelse skjedde i år 993, dette førte til uvanlig høye nivåer av radioaktiv C-14 i karbondioksidet i atmosfæren. Trær «puster» Co2, slik at forskerne kan bruke radioaktiv karbon til å beregne hvilke av årringene man finner som er fra 933. Ved hjelp av denne kunnskapen har forskerne kommet frem til at alle trebitene som er undersøkt, stammer fra trær som ble hugget ned i 1021.

Om 1021 var i begynnelsen eller slutten på vikingens tid på Newfoundland kan ikke forskerne fastlå, men at de var der dette året mener de altså nå å ha vitenskapelig slått fast.