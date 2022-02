TIDLIGERE PAR: Svindelofferet Ayleen Charlotte og Simon Leviev, bedre kjent som Tindersvindleren

Nytt Tindersvindler-offer står frem: Slik tok hun hevn

Da nederlandske Ayleen Charlotte forsto at Simon Leviev hadde svindlet henne for over én million kroner, la hun en plan for å lure ham tilbake.

Av Natalie Remøe Hansen

Publisert: Nå nettopp

På Netflix kan man nå se dokumentarfilmen «The Tinder Swindler», som er basert på VGs avsløring fra 2019, der israelske Simon Leviev avsløres som en svindler. Historien tar for seg hvordan han i en årrekke lurte kvinner og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

– Vi hadde et seriøst forhold

I Netflix-dokumentaren snakker Ayleen Charlotte fra Nederland ut for første gang. Det var da hun leste VGs sak om Tindersvindleren i 2019 at hun forsto at hun var bedratt, forteller hun i dokumentarfilmen.

Hun beskriver øyeblikket da hun så kjæresten avbildet med andre kvinner og beskrevet som en kriminell:

– Jeg fikk sjokk. Hva fader er dette? spør hun retorisk i dokumentarfilmen.

FORTALTE OM BEDRAGERI: Det var i 2018 at norske Cecilie Fjellhøy datet Simon Leviev. Året etter publiserte VG saken om Tindersvindleren.

Ifølge Ayleen gikk det raskt opp for henne at hun hadde blitt lurt av mannen hun hadde datet i 14 måneder, og at hun aldri ville få tilbake pengene hun hadde lånt ham: 140.000 dollar, som tilsvarer cirka 1,2 millioner kroner.

Ayleen forteller at hun ble fylt av følelser, og at både utroskapen og svindelen gjorde henne sint.

– Vi hadde et seriøst forhold. Jeg delte hjertet mitt med ham, forteller hun.

VG har vært i kontakt med Ayleen, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å uttale seg til VG.

Svindlet på samme måte som norsk offer

Simon Leviev fremsto som en suksessfull forretningsmann som spanderte luksuriøse middager, reiser og hotellopphold på de han datet. Men i 2019 avdekket VG hvordan han brukte penger fra en kvinne til å lure den neste.

Han brukte for eksempel penger fra norske Cecilie Fjellhøy til å kjøpe flybilletter til svenske Pernilla Sjøholm.

OFRE: Pernilla Sjøholm og Cecilie Fjellhøy har blitt venninner etter at de begge fortalte om hvordan de ble bedratt av Simon Leviev.

Mens Ayleen Charlotte leste om bedrageriene de to skandinaviske kvinnene hadde vært utsatt for, gikk det opp for henne at opplevelsene deres var nærmest identiske.

Hun hadde også møtt Leviev på Tinder. Han hadde tatt med alle på luksuriøse dater første gang de møttes. Videoene og meldingene han hadde sendt til kvinnene var påfallende like – kun navnet var byttet ut.

Men istedenfor å anmelde Simon Leviev, bestemte hun seg for å lure ham tilbake.

Se traileren til Netflix-dokumentaren her:

Å bedra en bedrager

I Netflix-dokumentaren forteller Ayleen Charlotte om hvordan hun opprettholdt kontakten med Simon Leviev og latet som ingenting. Men da hans konstante behov for penger ble tema, svarte hun annerledes enn tidligere:

– Jeg har en idé til hvordan vi kan skaffe penger.

Det var gjennom jobben i moteindustrien at hun fikk ideen til hvordan hun skulle hevne seg.

Spoileradvarsel: Videre avsløres det hvordan Ayleen lurte Simon Leviev.

– Simon går bare i designerklær. Versace, Gucci og Louise Vuitton. Så jeg visste at garderoben hans var verdt en formue, sier hun i Netflix-dokumentaren.

Hun overbeviste Simon Leviev om at hun kunne selge en stor del av klærne hans på eBay for tusenvis av kroner. Han ga henne tre store kofferter med merkeklær, ifølge Ayleen. Hun solgte klærne, men beholdt alle pengene selv.

– Det var ikke på langt nær alt jeg ga ham, men det føltes som en liten hevn, sier hun.

Etter noen uker forsto Simon at han ble lurt, og tonen endret seg totalt.

I Krimpodden tar vi deg med i kulissene - hør her:

Ikke dømt for svindel i Europa

Hverken Simon Leviev eller hans advokat Yaki Kahan har besvart VGs spørsmål om påstandene i dokumentarfilmen. Kahan har tidligere sagt at Leviev mener påstandene fra kvinnene VG har skrevet om er oppspinn.

Leviev ble i 2019 tatt for bruk av falskt pass i Athen. Han ble utlevert til Israel og dømt til 15 måneders fengsel for svindel begått i hjemlandet. Han er aldri dømt for å ha svindlet noen i Europa.

I videoen under forteller Cecilie Fjellhøy hva hun synes om Netflix-filmen:

I 2019 var han anmeldt i minst syv land i Europa. Etterforskning mot ham i Norge og England er henlagt. VG er ikke kjent med om det fortsatt foregår etterforskning mot ham i andre europeiske land.

Etter fem måneder med god oppførsel ble han sluppet ut av fengselet i Tel Aviv.

Netflix-dokumentaren «The Tinder Swindler» er laget av produksjonsselskapet Raw. VG bidrar i dokumentaren, både gjennom intervjuer og med videomateriale.