KATASTROFALT: «Hamid» forteller at det å jobbe for det norske forsvaret har fått katastrofale konsekvenser for livet hans. Her fra da VG traff ham og familien på skjulestedet deres i oktober i fjor.

Norskansatt føler seg etterlatt i Afghanistan: − De som drepte nordmenn, får komme til Norge

BEIRUT/OSLO (VG) «Hamid», som jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, ble lovet evakuering til Norge. Det har ikke skjedd – og nå reagerer han sterkt på at regjeringen i stedet prioriterer å hente Taliban til Oslo.

Publisert: Nå nettopp

– De som drepte nordmenn og var norske styrkers fiender, får komme til Norge. De som tjenestegjorde for det norske forsvaret i mer enn åtte år, er etterlatt og gjennomgår sine verste dager.

Den fortvilte WhatsApp-meldingen sendes til VGs Midtøsten-korrespondent søndag formiddag.

Den er fra «Hamid» som jobbet som renholder og vaktmester for det norske forsvaret fra 2011 til 2014. Han bidro også som tolk når det var behov. VG kjenner «Hamid»s identitet og har sett dokumentasjon på at han har jobbet for Forsvaret.

Han reagerer sterkt på at Norge har fraktet Taliban til Oslo – i et privatfly til en leiepris av 3,5 millioner kroner.

– Det er skammelig og urettferdig.

Fikk evakueringsbeskjed i august

De siste årene har «Hamid» fryktet for sitt liv, og håpet har vært å bringe familien til Norge. Da Taliban tok over landet i august i fjor, ble situasjonen mye mer prekær, har han tidligere fortalt til VG.

Det var i juni i fjor at VG meldte at Norge ville gi opphold til Afghanistan-ansatte, deriblant sivile som renholdere og sjåfører, som jobbet for Forsvaret eller ambassaden i Kabul.

JOBBET FOR NORGE: «Hamid» var renholder og vaktmester i den norske Camp Nidaros i Mazar-e-Sharif. Han bidro også som oversetter ved behov.

«Hamid» ble utrolig lettet da han 26. august i fjor både ble oppringt og fikk tekstmelding med tilbud om evakuering fra Afghanistan.

VG har sett billeddokumentasjon på henvendelsene fra norske myndigheter.

Også minst tre andre forsvarsansatte fikk tilbudet. Flere solgte unna eiendeler da de fikk beskjed om å komme seg til flyplassen.

Like etterpå sprengte en selvmordsbomber seg i luften ved flyplassen i Kabul. Evakueringen til Norge ble avlyst. Det ble helt stille fra norske myndigheter.

UD: Forstår kritikken

«Hamid» skriver søndag at det å jobbe for det norske forsvaret har fått katastrofale konsekvenser for livet deres.

– Jeg skulle ønske at jeg på forhånd visste at myndighetene er veldig uansvarlige. Da ville jeg aldri tatt denne jobben.

Konstant ser han på telefonen sin, forteller han. Konstant venter han på at den norske regjeringen skal ta kontakt. En av hans kolleger som jobbet for tyske styrker ble nylig ble evakuert, ifølge «Hamid».

– Det viser bare hvor uheldige vi som jobbet for norske myndigheter er.

PRIVATFLY: Delegasjonen fra Taliban på vei mot Norge.

– Vi har stor forståelse for at mange synes det er vanskelig og er kritiske til at vi arrangerer disse møtene i Norge, har statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet tidligere svart VG i en e-post.

Han skriver at folk i Afghanistan har levd med krig og konflikt i flere tiår.

– At vi inviterer Taliban til Norge for dialog med afghanere og det internasjonale samfunnet er ikke en anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, skriver han videre.

MØTTE PRESSEN: Taliban-delegasjonen snakker med norsk presse utenfor Soria Moria konferansesenter i Oslo mandag.

Ny forskrift uavklart

VG får opplyst at Forsvarsdepartementet jobber tett med Justisdepartementet og Utenriksdepartementet om en ny forskrift som skal åpne for at tidligere lokalt ansatte av Forsvaret i Afghanistan, skal kunne søke om opphold i Norge.

Hvordan de tidligere ansatte skal få søke og hvilke kriterier de må oppfylle for å få søknaden innvilget, er ikke avklart.

Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål (AP), opplyser følgende til VG:

«Norge har tatt imot alle som var lokalt ansatte for Forsvaret og ambassaden på tidspunktet for avviklingen av Resolute Support Mission i Afghanistan og har nå ingen lokalt ansatte i landet. Dette er en kompleks situasjon som krever grundige vurderinger, som vi nå ser på. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si når det blir fattet en beslutning om en eventuell ny ordning.»