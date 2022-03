VIDEOHILSEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til folket igjen mandag. Zelenskyj publiserer ofte flere videoer daglig med oppdateringer.

Zelenskyj vil ha folkeavstemning om kompromisser

Fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland fortsatte mandag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han vil ha folket bak seg dersom det skal inngås kompromisser.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier eventuelle kompromisser med Russland i forhandlingene for å få slutt på krigen må være gjenstand for en folkeavstemning blant det ukrainske folk, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Folket må få si sin mening og svare på ulike former for kompromiss, sa Zelenskyj til den ukrainske TV-kanalen Suspilne, melder Reuters.

– Og hva de (kompromissene, journ.anm.) vil innebære, er bakgrunnen for våre samtaler, sa presidenten – uten å si noe om hvordan en slik folkeavstemning eventuelt skal kunne gjennomføres.

Russland krever blant annet at Ukraina erklærer seg som nøytrale, ikke søker Nato-medlemskap, demilitariseres og godtar Russlands annektering av Krim-halvøya og utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, sa NUPI-forskeren Jakub Godzimirski til VG søndag.

Vil møte Putin

Zelenskyj har gjentatte ganger forsøkt å få til samtaler på toppnivå med Russlands president Vladimir Putin. Men Kreml har svart at det ikke finnes grunnlag for et mulig møte mellom presidentene.

– Det må komme resultater først. Det er ingen avtaler, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov, ifølge nyhetsbyrået RIA – som også hevder at Kyiv ikke er «konstruktive» nok i samtalene.

Mandag kveld gjentar Zelenskyj igjen at et møte med Putin er nødvendig for å avgjøre hans holdning for å få en slutt på krigen i Ukraina, ifølge Reuters.

På et slikt møte vil det dog ikke være mulig å avgjøre hva som bør gjøres med de okkuperte territoriene i Ukraina, sier Zelenskyj.

Putin skal ha hatt telefonsamtaler med flere internasjonale ledere mandag.

Forhandlinger mandag

Ukrainske og russiske delegasjoner har igjen snakket sammen mandag. De snakket sammen i en 90 minutter lang videosamtale.

Allerede tidlig i krigføringen ble det gjort forsøk på fredssamtaler. Men forhandlingene har vært preget av stor avstand, ultimatumer og steile fronter.

Samtalene har så langt ikke ført til en varig våpenhvile. Noe av det eneste som har kommet ut av forhandlingene så langt, er skjøre, midlertidige humanitære korridorer. Sivilbefolkning har blitt evakuert, og nødhjelp har kommet til. Men flere ganger har disse korridorene falt sammen etter kort tid til tross for enighet.

Godtar ikke ultimatum

Zelenskyj sa mandag at Ukraina aldri vil godta russisk okkupasjon av ukrainske storbyer som Kharkiv, Mariupol og Kyiv.

Videre sa han at de ikke kan akseptere russiske ultimatum for å få slutt på krigen, ifølge Reuters.

– For å oppfylle deres ultimatum, er vi nødt til å ødelegge oss selv. Ukraina kan ikke oppfylle dette ultimatumet, sier Zelenskyj.

Mykhailo Podoljak, Ukrainas forhandlingsleder og rådgiver til Zelenskyj, sier Russland har blitt tvunget til å endre holdning i samtalene mellom landene, som følge av Ukrainas motstandsdyktighet og den svekkede militære fremdriften fra russisk side.

Forsøker megling

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu har vært megler i fredssamtalene mellom landene og hevdet søndag at det var utvikling i forhandlingene. Men det er ikke klart hva dette innebærer, og Cavusoglu har heller ikke oppgitt noen detaljer.

I tillegg til Tyrkia har Israel forsøkt å ta en rolle som fredsmegler. Søndag sa Zelenskyj i en videotale til den israelske nasjonalforsamlingen Knesset at Jerusalem kan være et mulig sted for fremtidige samtaler på toppnivå mellom ham og Zelenskyj.

Israels statsminister Naftali Bennet sier det fortsatt er et stort gap mellom partene til tross for noe fremgang.

– Det er fortsatt en lang vei å gå. Det er fortsatt strid om flere temaer, og noen av dem er fundamentale, sa Bennett mandag.

Mulige samtaler mellom Volodymyr Zelenskyj (i midten) og Vladimir Putin (t.h.) kan finne sted i Jerusalem. Israels statsminister Naftali Bennett (t.v.) sier det fortsatt er et stort gap mellom partene.

Fastlåst

Situasjonen fremstår fortsatt som svært fastlåst. BBC peker i en oppsummering blant annet på følgende:

Podoljak sa mandag at Russland ikke mener alvor når det gjelder fred

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet i helgen at USA ikke tillater Ukraina å gå med på noen minimumskrav

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier fredssamtalene kan være et russisk røykteppe, som innebærer at det er en slags avledningsmanøver for å få oppmerksomheten bort fra krigshandlingene og gi russiske styrker tid til å omgruppere.

Russland har avvist at det er aktuelt med våpenhvile så lenge forhandlingene pågår.

– Enhver pause i kampene brukes av nasjonalistene til regruppering og angrep, hevdet talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, mandag, ifølge nyhetsbyrået RIA.