Russlands hypersoniske missiler: − Går så fort at de er vanskelige å skyte ned

Hypersoniske missiler er brukt ved to angrep fredag og søndag, hevder Russland. Forsker Tor Bukkvoll kaller det en symbolsk opptrapping fra russisk side.

Av Eirik Wichstad

Lørdag hevdet Russland å ha avfyrt et hypersonisk missil mot et underjordisk våpenlager i Deljatyn i Vest-Ukraina fredag. Det er første gang det er kjent at dette våpenet tas i bruk i krig.

Søndag hevder Russland igjen å ha brukt våpenet. Denne gang rettet mot et oljelager i Kostjantynivka i Mykolajiv-regionen.

Det oppgir Igor Konashenkov, talsperson i Russlands forsvarsdepartement, melder Reuters.

– Vanskelig å skyte ned

Hypersoniske missiler kan bevege seg mellom 5 og ti ganger lydens hastighet, noe som toppen tilsvarer 12.250 km/t.

Missilet det dreier seg om heter Kinzjal, som betyr dolk. Våpenet blir også kalt «dommedagsraketten» i russiske medier.

I en TV-sendt tale til nasjonen annonserte Vladimir Putin i 2018 at de hadde utviklet hypersoniske missiler.

Han har beskrevet våpnene som uovervinnelig, men hva er det som er unikt med disse våpnene?

– Poenget er at de går så fort at de er vanskelig å skyte ned, sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvoll.

Igor Konashenkov, talsperson i det russiske forsvarsdepartementet orienterer pressen 10. mars. Han uttalte at Russland har brukt hypersoniske våpen ved to anledninger.

Han viser til at Russland har brukt en del kryssermissiler mot Ukraina, men at ukrainske luftforsvarssystemer har lyktes med å skyte ned en del av disse.

Bukkvoll legger til at de hypersoniske missilene kan være vanskelig å spore på radarer, nettopp på grunn av den enorme hastigheten.

Innenfor rekkevidde

Men skadeomfanget er ikke nødvendigvis større enn ved bruk av konvensjonelle missiler.

– Skadeomfanget er ikke spesielt større enn andre typer missiler. De har ikke nødvendigvis vesentlig mer sprengkraft, sier Bukkvoll.

Hypersoniske våpen kan på samme måte som ballistiske missiler utstyres med både kjernefysiske våpen og konvensjonelle stridshoder.

Der ballistiske missiler går i en høy bane opp i verdensrommet, så kan de hypersoniske missilene fly lavere over bakken, og dermed nå målet sitt raskere.

SYMBOLSK OPPTRAPPING: Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvoll om Russlands påståtte bruk av hypersoniske missiler.

Skandinavia er innenfor rekkevidden av de hypersoniske missilene.

Bukkvoll mener ikke det i seg selv bør gi nordmenn større grunn til bekymring.

– Skandinavia er innenfor rekkevidden av mye. De [Russland] har bygget opp en betydelig kapasitet generelt med våpen som når Skandinavia, sier Bukkvoll.

Han presiserer at de ikke nødvendigvis er rettet mot Skandinavia, men at rekkevidden er så stor at de også omfatter Skandinavia.

– Symbolsk opptrapping

Den britiske ministeren for de væpnede styrkene, James Heappy, sier at bruken av hypersoniske missiler viser at Russland «utvider angrepet sitt».

Men om det er en opptrapping av krigen er det delte meninger om.

– Det er mest en symbolsk opptrapping. Jeg er ikke sikker på om det gir dem noen vesentlige strategiske fordeler, sier Bukkvoll.

Slik Bukkvoll ser det passer bruken av hypersoniske missiler med bildet av hvordan krigføringen fra russisk side har endret seg siden invasjonen.

– De har gått over til mer bombing og artilleri, og en saktere bruk av bakkestyrker.

Luftrommet har lenge vært akilleshælen for det ukrainske forsvaret, men forsendelser av anti-fly-missiler fra Nato-land har gitt dem større forsvarskraft.

– De har klart å bite overraskende godt fra seg. Russland har vært elendige på å ta ut det ukrainske luftvernet, sier Bukkvoll.

Det er bekreftet at Russland, Kina og USA har hypersoniske våpen.

Nord-Korea har også hevdet at de har slike våpen, men dette er ikke bekreftet.

I tillegg utvikler Australia, India, Frankrike, Tyskland og Japan teknologien som kreves for å bygge hypersoniske våpen.