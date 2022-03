GIFT: Høyesterettsdommer Clarence Thomas (t.h.) har blitt dratt inn i en sak som vekker stor oppsikt i USA som følge av sine kone Virginia Thomas’ (t.v.) handlinger og holdninger.

Alexandria Ocasio-Cortez krever høyesterettsdommers avgang

I USA rulles i disse dager opp en oppsiktsvekkende sak som involverer en høyesterettsdommers kone, Donald Trumps stabssjef og 6.-januarkomiteen. Demokratenes progressive yndling Alexandria Ocasio-Cortez krever Clarence Thomas’ avgang.

Av Eirik Husøy

Virginia Thomas, også kalt Ginni, er gift med den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas. Hun er selv jurist, men omtales som konservativ aktivist og lobbyist av amerikanske medier.

Innholdet i saken er svært spesielt:

Tekstmeldinger mellom Ginni Thomas og Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows som Washington Post har publisert, viser tett kontakt og forsøk på å få omgjort valgresultatet.

Hennes mann Clarence Thomas er én av ni høyesterettsdommere i USA. Han var den eneste dommeren som gikk mot at komiteen skulle få tilgang til viktige dokumenter.

Ginni Thomas var selv til stede ved Kongressen under Trumps tale 6. januar, selv om ingenting tyder på at hun var med på planleggingen av opplegget.

Moderate demokrater krever nå inhabilitet for Clarence Thomas i saker som omhandler 6. januar, mens andre går så langt som å kreve avgang eller riksrett.

I TRØBBEL: Saken som involverer høyesterettsdommer Thomas og hans kone har mange lag. Nylig ble tekstmeldinger mellom Ginni Thomas og Trumps tidligere stabssjef lekket.

Saken skaper nå voldsomt oppstyr og får omfattende omtale i USA – med god grunn, sier USA-ekspert og rådgiver for Civita, Eirik Løkke.

– Bare tekstmeldingene i seg selv er tilnærmet galskap med sektlignende eller kultlignende innhold. Selv i amerikansk kontekst er det oppsiktsvekkende innhold. Koblingen til Høyesterett og det faktum at man står overfor siste del av arbeidet til 6. januar-komiteen, gjør at det vekker stor oppsikt, sier Løkke.

29 tekstmeldinger

Thomas har bakgrunn som en anerkjent, respektabel konservativ som har vanket i de politiske sirklene i Washington D.C. lenge. Men under Trump har hun endret seg helt i likhet med mange andre i konservative sirkler og blitt del av det Løkke omtaler som nærmest en kultbevegelse.

– Ginni Thomas har ikke tidligere vært spesielt høyprofilert i mediebildet. Derfor er det også oppsiktsvekkende at hun markerer seg nå, sier han.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Komiteen sitter på 29 tekstmeldinger mellom Ginni Thomas og Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows i perioden november 2020 til midten av januar 2021, altså perioden fra Trump tapte valget til etter stormingen av kongressen, meldte CNN forrige uke.

Noen utdrag:

– Hjelp denne store presidenten med å stå støtt, Mark!!!

– Flertallet vet at Biden og venstresiden forsøker seg på det største kuppet i vår historie

– Slipp Kraken (et mytologisk sjøbeist, journ.anm.) løs og redd oss fra at venstresiden ødelegger USA, skrev Thomas med henvisning til advokaten Sidney Powell, som selv har omtalt seg som Kraken.

Trump-støttespiller Powell og tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, ledet et mislykket forsøk på å få retten til å underkjenne valgresultatet i flere vippestater i ukene etter valgnederlaget.

I tillegg uttrykte Thomas skuffelse over at daværende visepresident Mike Pence ikke blokkerte valgresultatet og sa at «vi lever gjennom det som føles ut som slutten på USA».

Meadows svarte på flere av meldingene.

– Dette er en kamp mellom det gode og det onde. Ondskapen ser alltid ut til å bli seierherre helt til Kongen over Konger triumferer, skrev Meadows i en tekstmelding og forsikret Thomas om at kampen fortsetter.

Meadows har tidligere vist forakt for Kongressen ved å nekte å samarbeide fullt med komiteen.

Erklærte seg ikke inhabil

Hverken Clarence Thomas eller Ginni Thomas har villet kommentere sakene i amerikanske medier.

En rekke demokrater har lagt vekt på at Thomas, som har vært høyesterettsdommer siden 1991, ikke erklærte seg inhabil i kjølvannet av kongresstormingen.

I februar 2021 tok Thomas dissens etter at flertallet i Høyesterett avviste en sak fra republikanere i delstaten Pennsylvania om å diskvalifisere enkelte poststemmer

I januar 2022 var Thomas den eneste dommeren som offentlig sa at han var imot å offentliggjøre dokumenter fra Det hvite hus angående kongresstormingen 6. januar 2021

Demokratenes flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer, er blant de seneste demokratene som har tatt til orde for at Thomas burde erklære seg inhabil i alle saker som angår stormingen av kongressbygningen.

DEMOKRATLEDER: Chuck Schumer, flertallsleder i Senatet.

En mann og en kone er naturligvis uavhengig av hverandre, og en dommer skal ikke måtte kontrollere ektefellens handlinger. Det er likevel gode grunner til å stille spørsmål, mener Løkke.

Løkke sier det fremstår som et fornuftig krav at Thomas må erklære seg inhabil, selv om det ser ut til at Thomas ikke på noen måte er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Krever avgang eller riksrett

– Clarence Thomas burde gå av, tvitret kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez tirsdag.

Hvis ikke burde mangelen på å oppgi inntekt fra høyrevridde organisasjoner, hans manglende erklæring av inhabilitet, og at han stemte for at komiteen ikke skulle få tilgang til viktig informasjon, danne grunnlaget for en riksrettsprosess mot høyesterettsdommeren, mener AOC, som hun også omtales som.

RIKSRETTER PEKEFINGEREN: Alexandria Ocasio-Cortez er ikke i tvil om at høyesterettsdommer Clarence Thomas har krysset en grense.

Løkke tror derimot ikke at saken kommer til å føre til avgang eller riksrett.

– Nei, ikke med mindre man finner noe annet. Hadde det vært han selv som hadde sendt tekstmeldingene, kunne det vært et spørsmål om riksrett.

Tror på konklusjon til sensommeren

Komiteen som gransker angrepet på Kongressen, ser nå ut til å ville intervjue Ginni Thomas, ifølge flere amerikanske medier. Komiteen diskuterte spørsmålet bak lukkede dører mandag, ifølge kilder som er kjent med prosessen.

6. januar-komiteen, ledet av demokraten Bennie Thompson og republikaneren Liz Cheney, har så langt gjennomført mer enn hundre intervjuer, men så langt er det lite som er kjent om funnene deres så langt. Men det som er klart, er at de nå jobber under et voldsomt tidspress, sier Løkke.

Tidlig i november er det mellomvalg i USA. Da kan republikanerne vinne tilbake flertallet i Kongressen. Løkke tror derfor at komiteens konklusjoner vil komme i løpet av sommeren.

USA er som kjent svært polarisert, og konklusjonene vil bli oppfattet som partipolitiske uansett. Men spesielt dersom de kommer tett opp mot mellomvalget.

– Hvis komiteen ikke er ferdig i god tid før det, kommer det trolig ingenting ut av det. Da kan republikanerne bare legge saken i en skuff, sier Løkke.