GODE BUSSER: Gérard Depardieu er klar til å omfavne Vladimir Putin i 2013, samme år som han ble russisk statsborger. Bildet er tatt i Sotsji.

Gérard Depardieu ut mot vennen Putin – Kreml slår tilbake

Vladimir Putins gode venn Gérard Depardieu kritiserer den russiske presidenten for krigen i Ukraina. Det blir ikke godt mottatt i Kreml.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Putin-talsmannen Dmitrij Peskov sier fredag at Gérard Depardieu «ikke forstår» det som skjer. Den franske skuespillerveteranen er russisk statsborger og en stor stjerne i Russland. Det er fredag stor oppmerksomhet i russiske medier om at Kreml velger å slå tilbake. Et medlem av parlamentet, Sultan Khamzajev, foreslår ifølge Izvestija å frata Depardieu hans russiske statsborgerskap.

Det var til det franske nyhetsbyrået AFP Gérard Depardieu ytret seg om krigen i Ukraina.

– Det russiske folket er ikke ansvarlig for de gale og uakseptable utskeielsene til deres ledere som Vladimir Putin, var uttalelsen som den nå 73 år gamle skuespilleren sendte til AFP.

Gérard Depardieu ble russisk statsborger i januar 2013 da han flyttet fra Frankrike i protest mot sosialistregjeringens skatteøkninger.

Han har tidligere kritisert den russiske opposisjonen, men nå angriper han altså Putin, som Depardieu flere ganger har omtalt som sin venn.

– Forstår ikke

Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov ble spurt av nettopp AFP om skuespillerens kritikk på en pressebriefing fredag. Han svarte ifølge Meduza dette:

– Ja, vi har lest det. Vel, siden det nevner presidenten ... Jeg antar at Depardieu sannsynligvis ikke helt forstår hva som skjer. På grunn av at han ikke er helt oppslukt i den politiske agendaen.

Peskov fortsetter:

– Han forstår ikke hva som skjedde i Ukraina i 2014, han forstår ikke hva Minsk-avtalen er, han forstår ikke hva Donetsk og Luhansk er. Han forstår knapt hva bombingen av sivile er. Han kjenner knapt til de nasjonalistiske elementene. Om nødvendig vil vi være klare til å fortelle ham alt dette og forklare det slik at han forstår det bedre.

Politikeren som mener at Depardieu bør fratas statsborgerskapet, Khamzajev, sier også at man bør ta fra skuespilleren hans to leiligheter i byene Saransk og Groznyj - og gi dem til foreldreløse barn.

«Vennskap»

Før krigen la Depardieu ut et et bilde på Instagram der han omfavner Putin, under tittelen «vennskap». Han forsvarte Putin og skrev at «La Vladimir være i fred. Uansett vet vi ikke hva som foregår. Og Ukraina har alltid vært et problem for Russland». Posten ble senere slettet, men det var selvfølgelig mange som allerede tatt skjermdump.

Nå har han altså et helt annet syn på den russiske presidenten.

Gérard Depardieu er en gigant i fransk film og hans siste rolle er som den berømte detektiven Jules Maigret. Superlativene har haglet mot Depardieu, men han har også problemer på hjemmebane: Nylig ble det kjent at en fransk domstol har avvist å henlegge en voldtektsanklage mot Depardieu. 73-åringen ble i 2021 siktet for voldtekt og seksuelt overgrep mot en ung fransk skuespillerinne. Hendelsen skal ha skjedd i Depardieus hjem i Paris tre år tidligere. Skuespilleren kaller anklagene grunnløse.