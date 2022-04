Satellittbilder: Har forlatt viktig flyplass

Nye satellittbilder viser at russiske styrker har trukket seg ut av den viktige flyplassen Hostomel nær Kyiv. Ifølge britisk etterretning er russerne nå på retrett i nord.

Av Kristoffer Solberg

Satellittbildene ble tatt av selskapet Maxar torsdag denne uken.

Ifølge CNN stemmer bildene overens med uttalelser om det samme via en talsperson ved det amerikanske forsvarsdepartement.

Allerede første krigsdag, 24. februar, forsøkte russiske styrker å ta kontroll over den viktige flyplassen. Da pågikk det harde kamper i dagevis.

Over én måned senere tyder satellittbilder på at russerne har gitt opp flyplassen som ligger omtrent 26 kilometer fra Kyiv Sentrum.

VIKTIG: Hostomel-flyplassen ligger noen få mil fra sentrum av Ukrainas hovedstad Kyiv.

På retretten

I sin daglige oppdatering om krigsforløpet skriver britisk etterretning at ukrainske styrker fortsetter å rykke frem mot russiske styrker som er på retretten i områdene rundt Kyiv.

De omtaler også rapporter om at russiske styrker har forlatt Hostomel.

Ukrainerne skal også ha gjenvunnet flere landsbyer mot øst, skriver de på Twitter.

Rådgiveren til Ukrainas innenriksminister, Anton Herasjtsjenko, har også omtalt bildene på sin engelske Telegram-kanal.

TOMT: Bildene fra Maxar viser tomme områder rundt flyplassen.

Reorganiserer

Russiske myndigheter har selv varslet at de trapper ned at de trapper ned krigsaktiviteten rundt hovedstaden Kyiv.

Torsdag sa oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, til VG at russernes tilbaketrekning ikke er overraskende.

– De er nødt til å reorganisere. Disse avdelingene har vært i kamp i mange uker, og lidd store tap, også av materiell. De er knapt kampdyktige fordi de har mistet mange soldater og gjennomgått store påkjenninger, sa Karlsen.

STORE PÅKJENNINGER: Den russiske hæren har mistet mange soldater, sa oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til VG.

Den russiske hæren har varslet at de nå vil fokusere Donbas-regionen Øst i Ukraina.

– Det kan virke som de prøver å avskjære de ukrainske styrkene ved Luhansk og Donetsk. Da kutter de forsyningslinjene deres, sa Karlsen.

En slik manøver vil imidlertid være svært ressurskrevende.

– Det er snakk om lange avstander, og frontene har knapt bevegd seg på fem uker. En ting er å ta et område, et annet er å holde på det og sørge for nok etterforsyninger, sa Karlsen.

– Men summa summarum virker Russland å reorganisere seg til et forsvar ved Kyiv, mens de fortsetter en offensiv front i Donbas.