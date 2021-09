LEIR: Toyota landcruisere i leiren til Marinejegerkommandoen i Kabul i 2018. Seks pansrede kjøretøy av denne typen står nå igjen på flyplassen. Det er uklart om kjøretøyene har en såkalt entringsplattform.

Norsk utstyr ble igjen da Forsvaret forlot Afghanistan

Mandag dro de siste norske soldatene fra Afghanistan. På flyplassen i Kabul ble Forsvarets pansrede biler, ATV-er og containere stående igjen.

Av Ida Lyngstad Wernø

For bare et par uker siden jobbet Forsvaret fortsatt med å få ut det norske materiellet, men da det siste flyet med norsk personell forlot Kabul mandag ble det meste av materiell stående igjen.

– Vi forsøkt å finne løsninger på å få materiellet hjem, og det har dessverre ikke latt seg gjøre, sier Morten Anderssen, oberst og sjef for logistikkavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Vår prioritering har vært å få personell ut av Afghanistan, og ikke bruke ressurser og dyrebare flight-timer på å frakte materiell, sier han til VG.

– Ikke militær kampkraft

Anderssen forteller til VG at seks pansrede Toyota landcruisere nå står parkert sammen med ambassadens biler på flyplassen Hamid Karzai International Airport (HKIA). I tillegg står det også parkert to sekshjulede ATV-er og tre upansrede biler.

Han forteller at Forsvaret gjorde en vurdering av om de skulle etterlate dem i kjørbar tilstand eller ikke, men landet på ikke å destruere dem.

– Hvorfor endte dere med ikke å gjøre det?

– Det kan godt hende at Norge skal tilbake til Afghanistan for å drifte ambassaden, og da har vi dette materiellet. Så får vi se om det fortsatt er tilgjengelig. Vi har også hatt en vurdering av om det har noen militær verdi over hodet. Svaret på det har vært «nei».

TALSPERSON: Morten Anderssen, oberst og sjef for logistikkavdelingen ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

Han mener at det er udramatisk at bilene blir stående igjen på flyplassen.

– Dette er ikke noe som gir noen militær kampkraft eller noen militær merverdi. Det som er mest «signaturmessig» er kjøretøyene, men det finnes hundrevis av tilsvarende biler i Kabul. Du kan gå til en bilforhandler og både leie, lease og kjøpe en slik bil.

– Så det er ikke noen tegn etter norske soldater hos bilene som står igjen?

– Nei.

Tirsdag var Natos 20 år i Afghanistan over, da også de siste amerikanske soldatene forlot Kabul. Kort tid etter tok Taliban over kontrollen på flyplassen.

Har dere fått noen indikasjoner på at Taliban har tatt i bruk bilene?

– Nei, ikke foreløpig. Og jeg tror ikke vi ville ha kjent dem igjen, heller, sier Anderssen.

Containerkontor og toastjern

I vår planla Forsvaret å donere utstyr både til allierte som etter planen skulle overta driften av sykehuset i Kabul og til afghanerne norske soldater hadde samarbeidet i Kabul med i det afghanske spesialpolitiet.

– Vi ønsket å donere de pansrede landcruiserne, to ATV-er, noen containere til lagring av materiell og noe forbruksmateriell – sanitetsmateriell, noen reservedeler og enkelt verktøy til vedlikehold av bilene, dopapir til toastjern – til afghanerne.

13. august fikk Forsvaret avslag på søknaden om å donere vekk utstyret av Utenriksdepartementet. De sitter på godkjenningen av eksportlisenser, som Forsvaret trengte for å kunne donere utstyret.

ATV: Forsvarets spesialkommando og afghansk politi avbildet på en av Forsvarets ATV-er i 2012. To sekshjulede ATV-er som dette ble stående igjen i Kabul.

Hva var begrunnelsen for avslaget?

– Den er unntatt offentligheten, så den kan jeg ikke gi deg.

Konsekvensene av det var at materiellet skulle hjem til Norge.

– På det tidspunktet var det ikke mulig å fly materielltransporter ut av Afghanistan. Da handlet alt om å evakuere personell, og ikke materiell.

– Kan komme afghanere til gode

Med Talibans inntog i Kabul og den kaotiske evakueringen ble det besluttet at det meste av utstyret måtte bli igjen i byen.

– Det meste av sanitetsmateriellet som ble brukt på sykehuset står igjen. Vi har tatt med noe materiell, som elektromedisinsk materiell, som er ganske dyrt å kjøpe inn. Det er på vei tilbake igjen til Norge i en pall, sier Anderssen.

– Vi hadde også en camp som ligger inne på flyplassen, der vi hadde en containerløsning både med kontorer og bocontainere som spesialstyrkene holdt til i. Den er etterlatt sånn som vi driftet den, og ble brukt av de allierte styrkene som kom inn for å bidra til sikkerheten i forbindelse med evakueringsoperasjonen.

TILBAKE: Mandag kveld landet det siste flyet med evakuerte norske soldater fra Kabul i Norge. Rundt 50 personer kom med flyet.

– Er det noe våpen igjen etter Forsvaret i Afghanistan?

– Ingen våpen, ingen ammunisjon og ingen sambandsmidler med unntak av et lite antall håndholdte ugraderte radioer man kan kjøpe kommersielt. Vi har heller ikke etterlatt noe militært signaturmateriell, som kampkjøretøy eller materiell med norske flagg.

– Hva tenker du om at det er mulighet for at Taliban overtar det norske utstyret?

– Jeg tenker at det vi overlater av sykehusmateriell kan komme afghanere til gode. Jeg har ingen betenkeligheter med at vi har etterlatt et sykehus som det er enkelt å ta i bruk igjen. Det har vært vurderingen til Norge og grunnen til at vi har valgt ikke å destruere det.