Konge-rivalen

13. Tempo-taktikk

– Jan er et lite mysterium, mener VGs ekspert Jon Ludvig Hammer.

– Han har en spillestil der han spiller veldig hurtig og gjør en god del unøyaktigheter fordi det går så raskt.

Samtidig skaper dette et ubehag for motstanderen. Det er stressende å spille mot en som opptrer med en slik selvsikkerhet og med et slikt tempo – mens du ser at du er langt bak på klokken.

– VM har mer tenketid enn noen annen turnering, og det taler veldig i Magnus' favør. Det betyr at han i mindre grad kommer til å la seg stresse av «Nepo»s raske spill. Magnus er mer enn noen annen i stand til å straffe unøyaktigheter, mener Hammer.