RETTSSAK: Den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell skal ha vært høyre hånd til den avdøde overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Mandag starter rettssaken mot henne.

Risikerer 80 års fengsel – Epstein-partner må svare for menneskehandel-anklager

Menneskehandelsaken mot Ghislaine Maxwell starter mandag denne uken. Aktoratet hevder at hun rekrutterte et nettverk av mindreårige overgrepsofre for avdøde Jeffrey Epstein.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell (59) må svare for seks ulike anklager når rettssaken mot henne starter mandag, skriver The Guardian.

Alle dreier seg om at påtalemyndigheten mener hun rekrutterte og groomet tenåringsjenter for den avdøde milliardæren og overgrepsdømte Jeffrey Epstein. De to var tidligere kjærester og forretningspartnere.

Det er avsatt seks uker til sextrafficking-saken mot Maxwell som starter i en føderal rettssal på Manhattan 29. november. Maxwell er siktet for å ha skaffet jenter til Epstein, som han i sin tur misbrukte, fra 1994 til 2004. Enkelte av kvinnene skal ha vært så unge som 14 år gamle.

VAR KJÆRESTER: Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell fotografert under en konsert i New York i 2005.

Den tidligere partneren til Epstein er også anklaget for selv å ha deltatt i misbruket av tenåringsjenter. Maxwell skal siden de to ble kjent i 1991 ha hatt en rolle i Epsteins liv som vekselvis kjæreste, husholderske, forretningspartner og helikopterpilot.

Ifølge Maxwells bror skal kjæresterelasjonen med Epstein kun ha pågått i et par år før forholdet gikk over til en mer forretningsmessig art.

Kjente Clinton og Trump

Britiske Ghinswell Maxwell – som har franske og tsjekkiske aner – jobbet for sin far Robert Maxwell frem til hans død i 199. Hun flyttet da USA og ble en nær forretningspartner av Jeffrey Epstein. Hun stiftet en veldedighetsorganisasjon som jobber for å beskytte havet, The TerraMar Project, i 2012, men denne ble avviklet i 2019 da anklagene mot Jeffrey Epstein ble kjent.

Den amerikanske milliardæren ble dømt for overgrep og menneskehandel i 2008, etter at han tilsto å ha betalt en mindreårig jente for sex. Navnene til en rekke kjente menn som har festet på Epsteins eiendommer i USA og Karibia har blitt offentliggjort under opprullingen av overgrepssaken.

Tidligere president Bill Clinton har bekreftet at han har besøkt Epstein på hans private øy. Også Donald Trump har hatt omgang med Epstein. Begge nekter for å for å ha visst noe om Epsteins tidligere lovbrudd, som han har erkjent straffskyld for.

Selv begikk Epstein selvmord i et fengsel på Manhattan 10. august 2019 under påvente av at hans egen sextrafficking-sak skulle for retten.

Maxwell ble pågrepet og arrestert 2. juli 2020, ett år etter at Epstein ble pågrepet.

Seks tiltalepunker

Ifølge strafferettseksperter den britiske storavisen har snakket med, er det forventet at forsvaret vil holde tilbake i åpningserklæringen.

Dette er fordi forsvaret ikke vet hva alle bevisene er og derfor trolig bare ønsker at juryen skal tenke kritisk når de lytter til hvert vitne.

Maxwell møter i retten for følgende seks tiltalepunkter:

Konspirasjon for å lokke mindreårige til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger.

Å lokke en mindreårig til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger.

Konspirasjon for å transportere mindreårige med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet.

Transport av en mindreårig med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet

Sexhandelkonspirasjon

Sexhandel av en mindreårig.

MEKTIGE KONTAKTER: (F.v.) Donald Trump og daværende kjæreste (senere ektefelle) Melania Knauss, mangemilliardær Jeffrey Epstein og den britiske sosietetskvinnen Ghislane Maxwell. Bildet er tatt i 2000 på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Prins Andrew skandalisert av Epstein-forbindelse

59-åringen er også tiltalt for å ha løyet under ed. Føderale påtalemyndigheter mener Maxwell forsøkte å skjule sin deltagelse i Epsteins overgrepssaker ved å oppgi falsk informasjon under ed i sivile rettssaker.

Rettssaken det er snakk om var ærekrenkelsessaken der Epstein-anklageren Virginia Giuffre saksøkte Maxwell.

Giuffre hevder at Epstein og Maxwell tvang henne til sex med prins Andrew av England da hun var 17 år gammel. Giuffre gikk til sak mot Maxwell for å ha sagt at hun var en løgner.

Selv har Maxwell insistert på at hun er uskyldig. Også hertugen av York insisterer på sin uskyld. For prins Andrew førte skandalen til at han måtte trekke seg fra sine kongelige plikter og moren hans, dronning Elizabeth, besluttet å avlyse den planlagte feiringen av sønnens 60-årsdag.

fullskjerm neste SKANDALEPRINSEN: Prins Andrew fotografert sammen med Virginia Giuffre med Chiswell Maxwell i bakgrunnen. Giuffre hevder at Maxwell og avdøde Jeffrey Epstein tvang henne til å ha sex med prinsen da hun bare var 17 år gammel. 1 av 3 Foto: MPNC / www.capitalpictures.com

Også det det norske kongehuset ble trukket inn i Epstein-saken de det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit ved flere anledninger hadde truffet Jeffrey Epstein. Møtene mellom Mette-Marit og Epstein skal ha funnet sted fra 2011 til 2013, altså flere år etter at overgrepsdommen ble offentliggjort.

Kronprinsessen møtte Epstein flere ganger i USA, også hjemme hos ham, og én gang i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Kronprinsesse Mette-Marit beklaget Epstein-møter

Dette ble kritisert av flere som fant det underlig at Epsteins kriminelle historikk gikk under radaren på Slottet. Blant kritikerne var tidligere generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund, som også er tidligere leder av Kringkastingsrådet.

TRAFF EPSTEIN I USA: Mellom 2011 og 2013 møtte kronprinsesse Mette-Marit og Jeffrey Epstein hverandre flere ganger i USA. Her er kronprinsessen i New York i 2011.

Selv beklaget kronprinsesse Mette-Marit at hun ikke undersøkte fortiden hans nærmere.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sa kronprinsessen i en uttalelse sendt fra slottet til Dagens Næringsliv.

Avlyste offentlig flagging

Tilbake i England besluttet den britiske regjeringen at offentlige bygg ikke skulle pålegges å flagge for prins Andrew på 60-årsdagen, selv om fødselsdagene til dronningens barn vanligvis er offentlige flaggdager. En tradisjonell militær forfremmelse ble utsatt på ubestemt tid.

Virginia Giuffres påstanderom prinsen vil ikke være en del av den kommende rettssaken i New York fordi Maxwell vil bli stilt for retten separat for angivelig å ha løyet under ed.

UT MOT PRINSEN: Virginia Giuffre hevder at hun ble offer for sexhandel og misbrukt av prins Andrew da hun var 17 år gammel.

Det retten derimot skal ta stilling til er blant annet om Maxwell groovet en 14-årig jente fra 1994 til 1997. Anklagene hevder blant annet at Maxwell skal ha fremstilt det som normalt overfor tenåringsjenta at hun måtte kle av seg og la seg misbruke av Epstein seksuelt.

En annen jente skal ha blitt lurt til å sende Epstein seksualiserte meldinger og blitt betalt av hans ansatte, blant annet Maxwell selv.

Adressebok sentral

Selv om handlingene til avdøde Epstein hviler som en skygge over saksbehandlingen mot Maxwell, mener juseksperter at det er tvilsomt om hans handlinger vil bli avslørt i retten.

Dommer Alison Nathan har indikert at hun ikke vil at Maxwells rettssak skal bli til en folkeavstemning der hun blir skyteskive fordi hovedmannen Epstein døde før saken mot ham.

UTPEKT SOM LOKKEAGN: Ghislaine Maxwell taler under en FN-konferanse om havet og bærekraftig utvikling i 2013. De neste seks ukene må hun svare på alvorlige anklager om hva som er rollen hennes i Epstein-overgrepssaken.

Ifølge CNN kommer en tidligere ansatt ved Epsteins herskapshus i Palm Springs vitne om en adressebok som inneholder kontaktinformasjon til påståtte, mindreårige ofre og høyprofilerte kjendiser som Epstein og Maxwell tilknyttet seg. Det er foreløpig uklart om juryen vil få se en kopi av boken under rettssaken.

Ifølge påtalemyndigheten tilhørte boken Maxwell. En kopi av den skal ha vært plassert i Epsteins hjem for enkelthetens skyld, ifølge en husmanual som ble beslaglagt under en ransaking av boligen.

Ghislaine Maxwell, som hele tiden har hevdet at hun er uskyldig, risikerer opptil 80 års fengsel hvis hun blir dømt.

Se pressekonferansen i 2020 etter arrestasjonen av Ghislaine Maxwell, Epsteins tidligere partner: