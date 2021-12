OMKOM: Norske Aleksander Storåker døde 12. mai 2020, 16 år gammel. Han og familien var bosatt i Lerum i Sverige, hvor 16-åringen krasjet på moped under en biljakt.

Anker dommen etter at politimann ble frifunnet i Sverige

Aktor og Alexander Storåkers (16) foreldre anker dommen etter at politimannen som var tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død» ble frikjent. – Betrakter dommen som en mulig dødsdom for alle barn som ferdes på moped, sier de.

12. mai 2020 ble 16 år gamle Alexander Storåker og en kamerat ifølge flere vitner jaget på moped av en sivil politibil i Lerum i Sverige. Kameraten overlevde, mens Alexander traff en lyktestolpe og døde.

Politimannen som var tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død» ble frikjent i starten av november i Alingsås tingrett. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Nå anker aktor og foreldrene Frode og Anna Storåker dommen.

– Det er oppsiktsvekkende at tingretten valgte å tro på de to politimennenes siste versjon om at Alexander ikke forstod at han hadde en politibil etter seg, til tross for at flere vitner forteller om at de så politiet jage Alexander, sier Frode Storåker.

– Vi betrakter dommen som en mulig dødsdom for alle barn som ferdes på moped rundt i Sverige. Ikke bare for mopedføreren, men også for en eventuell passasjer som også utsettes for livsfare.

ANKER: Anna og Frode Storåker mener den frikjente politimannen er skyldig i tjenestefeil og har forårsaket Alexanders død.

– Forsøkt å påvirke vitner

Ifølge svenske forskrifter har ikke politiet lov til å forfølge mopeder eller andre kjøretøy i trafikken – unntaket er om det finnes mistanke om et grovt lovbrudd, noe Alexander ikke var mistenkt for, ifølge svensk etterforskning.

Politiet får midlertidig lov til å prøve å stoppe mopeder, men må avbryte innen det defineres som en forfølgelse.

I dokumentene fra etterforskningen kom det fram at føreren av politibilen skulle ha «handlet i strid med politiets regelverk og generelle råd» da han forfulgte mopeden inn på en gangvei. Aktor har ment at politiets valg om sette i gang og fortsette forfølgelsen av mopeden ikke var forsvarlig, men fikk ikke medhold for dette i retten.

Info Les mer om dommen her I dommen står det blant annet at tingretten vurderer «samlet sett at aktor ikke har kunnet sannsynliggjøre sin påstand om at politiet drev en forfølgelse av flyktende kjøretøy i strid med politilovens alminnelige behovs- og forholdsmessighetsprinsipper.» Retten finner det heller ikke bevist at betjenten kjørte for nært Alexander, eller på noe annet vis sørget for at 16-åringen mistet kontrollen over mopeden. Derfor kan ikke betjenten dømmes for å ha opptrådt uaktsomt, og må frikjennes, står det i dommen. Vis mer

Storåker mener innledningen i dommen har faktafeil og at den angriper ytringsfriheten gjennom å påstå at medierapportering har påvirket vitnene.

– Vitnene har ikke endret sine historier etter at de ble avhørt like etter ulykken, men det har derimot de to politimennene gjort ved flere tilfeller. Den som eventuelt har forsøkt å påvirke vitner er politisjefen i Alingsås, som i sammenheng med ulykken gikk ut med feilaktig informasjon, og dette har aldri blitt beklaget eller rettet.

Politisjef i Alingsås, Johan Lundberg, sier han ikke kan se at han har gått ut med noe feilaktig informasjon i saken.

– Hva aviser skriver og rapporterer, får de stå for. Jeg har heller aldri forsøkt å påvirke noen vitner som det påstås, skriver han i en e-post til VG.

GANGVEI: Inn denne grusveien fulgte politibilen Alexander og kompisen.

– Riktig vurdering

Den frikjente politimannens forsvarer, Erik Pousard, sier følgende til VG:

– Vår oppfatning er at tingretten har foretatt en riktig vurdering av forholdene og bevisene i saken, og vår overbevisning er at hovedretten vil komme til samme konklusjon.

Frode Storåker sier det svenske politiet har i oppgave å gi mennesker trygghet, beskyttelse og hjelp, men at de ikke har ivaretatt dette i sønnens sak.

– Hvordan kan det være rimelig å tillate at politiet får jage barn på moped når Politimyndigheten har tydelige retningslinjer mot dette? Alexander hadde rett til livet som alle andre.

– Vi har et håp om at hovedretten kommer til å gjøre en korrekt vurdering av de vitnene som har sett hendelsen, men også at hovedretten ønsker å sette seg inn i hva som faktisk har hendt og ikke bare ta politimennenes versjon som en selvfølge.