PÅ STEDET: Bevæpnet politi foran minnesmerket ved Robb Elementary i Uvalde, Texas.

Republikanere tar til orde for bevæpning av lærere

Siden lærerne alltid er de første på stedet ved en skoleskyting burde de bære våpen, mener republikanere. Det vil bare føre til flere tragedier, parerer lærernes fagforening.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I kjølvannet av skolemassakren i Uvalde i Texas har flere fremtredende konservative politikere i USA tatt til orde for våpentrening og bevæpning av lærere ved amerikanske skoler.

24. mai drepte 18 år gamle Salvador Ramos 19 barn og to lærere ved barneskolen Robb Elementary før han selv ble skutt og drept av politiet.

I Ohio ligger det allerede an til lovendring. Ohio-guvernør Mike DeWine har varslet at han vil signere et lovforslag som tillater lærere og andre ansatte ved skolen å bære våpen etter bare 24 timer med våpentrening, melder Reuters.

I dag kreves det 700 timer våpentrening før Ohio-lærere kan bevæpnes på skolen.

REPUBLIKANER: Ohio-guvernør Mike DeWine sier han vil øke sikkerheten ved skolene i delstaten. Her på en pressekonferanse 27. mai i Columbus.

Totalt uenige

Tilhengere av lovendringer i Ohio mener at dette vil gjøre det mulig for skoleansatte å konfrontere en væpnet person, uten å måtte vente på at politiet rykker ut.

– Hvert sekund teller i en nødssituasjon, og tragedier kan bli forhindret, sa Thomas Hall, talsperson for lovforslaget.

Bakgrunn: Dette er USAs verste skoleskytinger

Ohio har vært åsted for flere tragiske masseskytinger, hvorav flere av dem har funnet sted på skoler:

I februar 2012 åpnet en elev ild i kantinen ved Chardon High School. Tre elever blir drept.

I mars 2016 skjøt en 14 år gammel gutt to medlever i en skolekantine ved Middletown. Begge overlevde.

I november 2016 ble ni personer fraktet til sykehus etter at en person begynte å skyte ved universitetet Ohio State i Columbus.

SORG: En kvinne la ned blomster ved minnestedet utenfor Chardon High School i Chardon i Ohio 29. februar 2012, etter at tre elever ble drept i skolens kantine.

I forslaget heter det også at lærerne skal ha gjennomgått bakgrunnssjekk og at de må ta en ny runde med våpentrening på åtte time hvert år for å kunne bære våpen.

Motstandere til lovforslaget advarer sterkt mot bevæpningen.

Utdanningsorganisasjonen i Ohio og fagforeningen for lærere i delstaten har gått sammen om en uttalelse, der de skriver at lovforslaget vil sette «lærere i en umulig situasjon» og at det «utvilsomt vil føre til flere tragedier» ved skolene.

Fagforeningen for politiet i Ohio er også negative, og mener at en slik lovendring bare vil gjøre skolene mer utrygge for barna.

Hurtig reaksjon

I Texas, der den fatale Uvalde-skoleskytingen fant sted, er diskusjonen om økt bevæpning av skolens ansatte også i full gang.

Texas’ statsadvokat Ken Paxton sa i et intervju med Fox News denne uken at USA på føderalt nivå bør investere i tilstedeværende, bevæpnede politibetjenter ved skolene.

Som et minimum mener han det bør brukes penger på å utvikle et program som skal gi lærere våpentrening.

– Jeg mener et slikt program er essensielt fordi politiet ikke kan reagere hurtig nok til å avverge slike ting hver gang, sier Paxton.

VÅPENDEBATT: Statsadvokat i Texas Ken Paxton (R) vil utstyre lærere med våpen.

Paxton har en meningsfelle i den republikanske senatoren Ted Cruz.

I et intervju med CNN hevder senatoren at innstramminger i våpenlovene er et ineffektivt tiltak for å stanse skoleskytinger.

– Vi vet fra tidligere erfaring at det mest effektive verktøyet for å ivareta barnas trygghet er væpnede håndhevere av loven på skolens områder, sier Cruz.

TIL STEDE: Senator Ted Cruz (R) ankommer en pressekonferanse i Uvalde onsdag ettermiddag.

Fundamentalt uenig

Motstemmene lot ikke vente på seg. Den demokratiske senatoren Chris Murphy motsetter seg ideen om å utruste lærere med våpen.

– Når vi ser etter løsninger er dette viktig. Fordi igjen og igjen – fra Parkland til El Paso til Uvalde – klarte ikke bevæpnet personell på stedet å stoppe masseskyterne som bare trengte minutter til massedrapet, skriver han på Twitter.

En video av Murphy gikk viralt da han dagen etter Uvalde-massakren knelte for Senatet og bønnfalt politikerne om å innføre strengere våpenreguleringer.

Dean Phillips fra Minnesota, som sitter i Representantenes hus for Demokratene raljerte mot forslaget om å innføre flere våpen på amerikanske skoler.

– Jeg er selv våpeneier, skriver han på Twitter og legger til:

– Ikke fortell meg at våre grunnleggere regnet med et slikt blodbad da de skrev grunnloven. Ikke fortell meg at de ville ha akseptert denne galskapen. Ikke fortell meg at lærere bør være bevæpnet. Og ikke fortell meg at din AR15 er mer verdt enn 14 barns liv.

Tilbakevendende

Debatten om bevæpning av lærere har blusset opp tidligere i forbindelse med andre skoleskytinger i USA, som Sandy Hook-massakren i 2012.

– Det eneste som stanser en ondsinnet mann med et våpen er en god fyr med et våpen, uttalte Wayne LaPierre, administrerende direktør for National Rifle Association den gang.

Etter at en tidligere student drepte 17 personer og skadet 17 andre ved Marjory Stoneman Douglas High School i 2018 opphevet delstatspolitikerne i Florida et forbud mot å bevæpne lærere i klasserommene.

Det skjedde til tydelige protester fra lærernes største fagforening American Foundation for Teachers.

Etter Parkland-massakren i 2018 sa organisasjonens leder Randi Weingarten at tilbakemeldingen fra 60.000 lærere var entydig:

– Lærere vil ikke bevæpne seg, vi vil undervise, sa hun.

ELEVENE FØRST: AFT president Randi Weingarten snakker med elever ved New River Middle School om viktigheten av et godt og trygt læringsmiljø.

Da NRA avholdt sin årlige våpenmesse i Houston kun tre dager etter massakren, svarte Weingarten med å holde en pressekonferanse om våpensikkerhet samme dag.

Mens Trump sto på scenen og snakket om å fjerne «våpenfrie soner», samlet Weingarten foreldre, lærere, overlevende, og aktivister for å diskutere hvordan de skal kunne holde barna trygge, uten å bruke våpen.