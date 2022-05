KRIGSFANGER: Ukrainske soldater som har overgitt seg, på en russisk buss som kjører dem bort fra Azovstal den 17. mai 2022.

Russiske politikere vil ha dødsstraff for ukrainske fanger

Den russiske soldaten Vadim Sjisjimarin (21) har anket en dom på livsvarig fengsel i Ukraina. I Russland er det sterke krefter som vil ha dødsstraff for de ukrainske soldatene fra Azovstal.

Av Ole Kristian Strøm

For at Russland skulle bli medlem av Europarådet, måtte de slutte med dødsstraff. Dette kom fram i et såkalt moratorium som Russland innførte i 1996. Men etter invasjonen i Ukraina, er landet nå utestengt fra Europarådet.

Russiske politikere har lansert to varianter av dødsstraff:

De ukrainske soldatene stilles for retten i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, der det skal være mulig å dømme dem til døden. Folkerepublikkene er anerkjent av Russland som egne stater.

Russland gjeninnfører dødsstraff - og legger altså moratoriet fra 1996 bort når det gjelder ukrainske soldater.

Flere enn 1900 ukrainske soldater har overgitt seg fra Azovstal, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Leonid Slutskij, som er en kjent politiker i Dumaen, har foreslått at de skal gjøre unntak for moratoriet om ikke å gjennomføre dødsstraff når det gjelder Azov-soldatene og gi retten mulighet til å vurdere dødsstraff for disse.

Senator Andrej Klisjas har foreslått å gjennomføre rettssakene mot «nynazistene» fra Azov i «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk, for der gjelder ikke det russiske moratoriet ikke gjelder.

Eks-president Dmitrij Medvedev foreslo gjeninnføring av dødsstraff på sosiale medier tidligere i krigen, gjengitt av blant andre regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta. Argumentasjonen den gang var at det skulle gjelde de verste kriminelle. Men trolig blir Azov-regimentet snart stemplet som «terrororganisasjon» i Russland.

Forby fangeutveksling?

Den 17. mai var det en debatt i parlamentet der enkelte, inkludert lederen i Dumaen Vjatsjeslav Volodin, tok til orde for å forby utveksling av Azov-fangene med russiske krigsfanger. Volodin kaller de ukrainske fangene for «nazi-forbrytere».

Andre har imidlertid foreslått at de kan byttes mot Viktor Medvedtsjuk, den pro-russiske ukrainske politikeren som ble pågrepet av ukrainsk etterretningstjeneste den 13. april.

– Det er ganske problematisk å bruke dødsstraff og kanskje eksekvere dødsstraffer under selv krigens operasjoner, sier Gorm Harste ved «Institut for Statskundskab» ved Aarhus Universitet til VG.

Han er også klar på at dødsstraff mot krigsfanger er et brudd på krigens lover.

– I selve krigsforløpet risikerer man å drepe, men da ødelegger man en krigskapasitet, motpartens mulighet til å føre krig. Når en soldat er internert, så er det ikke lenger grunn til å drepe.

Nürnberg-prosessen

Harste viser til Nürnberg-prosessen etter den andre verdenskrig.

– Den gang ventet man til etter at krigen var over. Hvis Russland eller Ukraina skulle gjennomføre dødsstraff nå, vil det bidra til å eskalere krigen. Det er ytterst problematisk.

– Krigen ødelegger dømmekraften. Eventuell dødsstraff må være en forlengelse av fredsforhandlinger - hva det ligger i fredsbetingelsene, sier Gorm Harste.

– Klart brudd

Tidligere NATO-general Egon Ramms sier til tyske ZDF at det vil være et klart brudd på folkeretten hvis ukrainske fanger i Russland blir dømt til dødsstraff.

– De soldatene som er evakuert fra Mariupol, inkludert de sårede, blir sendt til militært fangenskap. Denne prosessen er regulert av Genève-konvensjonen av 1949, sier Ramms.

– Når jeg hører at Duma-politikere sier offentlig at ukrainske fanger kan stå overfor dødsstraff, har de russiske representantene enten feiltolket jussen enda en gang eller igjen begynner å begå krigsforbrytelser, sier han i intervjuet, gjengitt av Deutsche Welle, som også skriver at høyesterett i Moskva torsdag denne uken skal avgjøre om Azov-regimentet skal stemples som en «terrororganisasjon» og dermed være forbudt i Russland.

Anmodningen fra den russiske påtalemyndighetens kontor skal diskuteres bak lukkede dører, ifølge Deutsche Welle.

– Alle fangene fra Azovstal befinner seg på territoriet til folkerepublikken Donetsk, sier lederen for republikken, Denis Pusjilin, ifølge propagandakanalen RT.