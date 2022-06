VIP: Bildet av det som skal være den russiske oligarken Roman Abramovich på VIP-avdelingen på Ben Gurion-flyplassen i Israel 14. mars.

Reiser med privatfly på flukt fra Russland

TEL AVIV (VG) Styrtrike russiske oligarker som ankommer Israel er blitt en hodepine for israelske myndigheter.

Publisert: Nå nettopp

– Han bor på baksiden der.

En mann med gullsmykker og Armani-caps vifter mot villaen til naboen. Der bor den russiske oligarken Roman Abramovich, en av verdens rikeste menn.

Mannen med gullsmykkene ønsker ikke å oppgi navnet sitt.

– Jeg har bare sett vaktene hans. Kanskje det bare er de som bor her, undrer naboen.

Vi ringer på den anonyme intercomen til boligkomplekset. En brysk mann svarer i andre enden.

– Er det mulig å få et intervju med Abramovich?

– Det er umulig!

Så blir linjen brutt.

LUKSUS: Den russiske oligarken Roman Abramovich har kjøpt opp et halvt kvartal utenfor Tel Aviv. Hele området er sperret av.

To år er gått siden det den russiske oligarken kjøpte det enorme villakomplekset i et fasjonabelt strøk like utenfor Tel Aviv.

Det ble satt salgsrekord på boligen, som skal ha kostet 65,5 millioner dollar. Nærmest et halvt kvartal havnet i hendene til oligarken Abramovich.

Med på kjøpet kom det også en tennisbane og et svømmebasseng på en hydraulisk plattform, ifølge den israelske avisen Globes.

– Han har hatt to hagefester her. Men jeg ble ikke invitert, forteller en annen mediesky nabo.

– Jeg er sikker på at det flere andre som har flyktet fra Russland som også har kjøpt seg hus her i nabolaget.

PUTIN: I dette arkivbildet fra 2005 møtes Vladimir Putin og Roman Abramovich. De to har vært nære allierte i en årrekke.

Styrtrik på flukt

Da Russland valgte å gå til angrepskrig på Ukraina 24. februar, svarte Vesten med knallharde sanksjoner.

Mange av dem rammet russiske oligarker.

I de dramatiske og hektiske første dagene av krigen flyktet russere ut av Russland i store mengder.

Alt fra IT-spesialiser som mistet jobbene, krigsmotstandere og journalister. Flere dro til land som Georgia og Tyrkia. Men mange valgte Israel som stedet å emigrere til.

Også mange styrtrike valgte å forlate Russland.

I løpet av de første ti dagene av krigen ankom 14 privatfly fra Russland. Ifølge israelske medier var det trolig russiske oligarker på flukt fra sanksjonene.

YACHT: Denne 138 meter lange yachten skal ha blitt bygd til Roman Abramovich. Her ligger den til kai i Tyrkia 22. mars i år.

Den israelske advokaten Eli Gervits jobber med å relokalisere russere til Israel. De første ukene av krigen så han en 25-gangers økning i kunder som trengte hans hjelp, forteller han.

– Jeg har ikke kunder fra Russland, mine kunder kommer fra Moskva, skriver han i en e-post til VG.

De kommer til ham for å få hjelp med oppholdstillatelse, og til å overføre sine verdier fra Russland til Israel.

– De som kommer, er ikke forvirret, men fulle av sinne og desperasjon. Mange ønsker ikke å tilhøre et land som utfører meningsløse forbrytelser.

Les også Her bor russere og ukrainere under samme tak NOF HAGALIL (VG) Ukrainere og russere søker tilflukt på samme hotell i Israel. Men den nye tilværelsen byr på problemer.

Ifølge magasinet Forbes har halvparten av Russlands 35 sanksjonerte milliardærer dobbelt statsborgerskap. Femten har statsborgerskap i Kypros, hvor man kunne få seg et pass hvis man investerte minst to millioner euro. Minst elleve har israelsk statsborgerskap.

Etter israelsk lov kan alle med jødiske røtter få statsborgerskap i landet. Nye borgere til Israel får også unntak i ti år fra å rapportere og betale skatt på inntekt tjent i utlandet.

En av dem som fikk seg israelsk pass i 2018, er altså oligarken Abramovich.

Han ble styrtrik på olje- og aluminiumindustrien etter Sovjetunionens fall.

I 2005 solgte han oljeselskapet han styrte, til energigiganten Gazprom for 13 milliarder dollar, og senere kjøpte han opp fotballklubben Chelsea, som han måtte selge i år da han ble rammet av vestlige sanksjoner.

Flere av hans investeringer og eiendeler er frosset, og han har fått reisenekt innad i EU.

BUTSJA: Forstaden utenfor Kyiv har sett noen av de groveste russiske overgrepene mot sivilbefolkningen i Ukraina.

Men der Vesten har svart med harde sanksjoner, har Israel valgt å ikke ta like tydelig stilling til krigen.

Israel har ingen egen lov for sanksjonering, så myndighetene har få muligheter til å håndheve sanksjoner utstedt av andre land.

Israel står nå i en skvis mellom forholdet sitt til Vesten, Ukraina og Russland, og forsøker seg på en nøytral linje og megle mellom Ukraina og Russland.

Myndighetene i Israel har også gått ut og sagt at de ikke ønsker at landet deres skal bli en frihavn for oligarker på flukt fra sanksjonene.

«Israel vil ikke være en måte å unngå sanksjoner mot Russland som er utstedt av USA og vestlige land», uttalte den israelske utenriksministeren Yair Lapi i mars.

Ifølge den israelske advokaten Eli Gervits er få av hans kunder redde for at sanksjonene skal ramme dem.

– Våre kunder er ikke redde for israelske sanksjoner, eller reaksjoner fra noen andre land. Men de utelukker ikke gjengjeldelsesaksjoner fra Russland.