ØDELAGT: En ukrainsk soldat stå på toppen av en ødelagt russisk stridsvogn i Tsjernihiv-regionen.

Hevder han ble torturert, skutt i ansiktet og begravd levende

Da de tre brødrene ble tatt med til et skogholt hvor russerne gravde et hull i bakken var Mykola Kulichenko (33) sikker på at hans siste time var kommet. Det var den ikke.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nå forteller han sin, og brødrenes, historie til CNN.

Den starter 18. mars, rundt tre uker etter at Russland invaderte Ukraina.

Mykola, brødrene Yevhen (30) og Dmytro (36) og søsteren Iryna bodde alle sammen i et hus i landsbyen Dovzhyk i den nordlige regionen Tsjernihiv. Til tross for at russerne hadde okkupert det lille tettstedet merket de lite til krigen.

Så ble en russisk militærkolonne bombet.

Russerne startet en dør-til-dør-aksjon. De var på jakt etter folk som hadde noe med angrepet å gjøre. Da de kom frem til Kulichenko-søsknenes hus var det bare de tre brødrene som var hjemme. Ifølge Mykola ble de tre bedt om å sette seg på knærne ute i hagen mens soldatene gjennomsøkte huset.

Der inne skal russerne ha funnet bestefarens gamle militærmedaljer og Yevhens, som tidligere hadde vært fallskjermsoldat, militærbag. Det var nok til at de russiske soldatene trodde brødrene hadde noe å skjule.

BESKUTT: Et av mange hus i Tsjernihiv-regionen som ble ødelagt før russerne trakk seg ut av området.

De neste tre døgnene ble brødrene ifølge Mykola avhørt i en kjeller et annet sted. Han trodde stadig at de ville bli løslatt, men på den fjerde dagen endret ting seg. Russernes humør skal ha endret seg.

– De slo hele kroppen min med et metallrør og de puttet løpet på en pistol inn i munnen min, forteller han i intervjuet med den amerikanske TV-kanalen.

De tre brødrene skal ha blitt banket opp og torturert helt til de ble bevisstløse.

På et tidspunkt forteller han at de tre fikk bind foran øynene og at hendene og føttene ble bundet sammen med tape. Deretter ble de kjørt til et øde område. Der skal de ha blitt bedt om å knele på bakken, mens de russiske soldatene gravde et hull i bakken.

KULEHULL: En bil med kulehull passerer en ødelagt stridsvogn i Tsjernihiv-regionen.

Så hørte Mykola et skudd. Eldstebror Dmytro falt til bakken. Like etterpå smalt det igjen og Yevhen falt til bakken. Mykola var overbevist om at det nå bare var sekunder før han selv var død.

Et skudd ble avfyrt, men ifølge Mykola, som i intervjuet med CNN viser frem arrene sine, gikk kulen inn gjennom kinnet og ut ved siden av øret. Han var ikke død likevel, men han skjønte at hans eneste håp om å ikke ende opp død til slutt var å late som om.

De russiske soldatene sparket de tre kroppene ned i hullet de hadde gravd, dekket dem med jord og dro, ifølge Mykola, som altså hevder at han ble begravd levende samme med sine to døde brødre.

Hvor lenge han skal ha ligget slik før han våget å forsøke grave seg ut sier han at han ikke vet. Men ifølge historien han forteller skal han ha klart å komme seg løs fra under kroppen til en av brødrene og ut.

– Det var vanskelig for meg å puste, siden DIma (Dmytro) lå over meg, men ved hjelp av armene og knærne klarte jeg å skubbe ham av og klatre ut av hullet, sier Mykola, som tok CNN med til stedet, for å vise dem hullet i bakken.

Etter å ha kommet seg ut av hullet fant han til slutt et hus i området hvor en kvinne pleiet ham gjennom natten, før han neste dag kom seg hjem til søsteren. Hun hadde vært nervøs i dagevis for hva som hadde skjedd med brødrene.

RUINER: Hus og biler i ruiner i Tsjernihiv-regionen etter russernes invasjon.

Mykola, som også har fortalt historien sin i ukrainsk media, kaller det et mirakel at han overlevde, og sier det føles som at han er vekket opp fra de døde. Han føler det er viktig å fortelle sin historie for de som ikke har overlevd krigens grusomheter sin skyld.

– Denne historien må høres av alle. Ikke bare ukrainere, men rundt i hele verden, for disse tingene skjer, og dette er bare en av mange historier.

Myndighetene i Tsjernihiv har startet en krigsforbryteretterforskning på bakgrunn av 33-åringens historie. Til CNN bekrefter de at brødrene hans ble funnet i hullet med føttene og hendene bundet og bind for øynene.