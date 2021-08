Slange tittet frem fra krydderhyllen: − Den så rett på meg

Australske Halaina Alati var mandag innom et supermarked da hun ble overrasket av en tre meter lang pytonslange.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg var ved krydderhyllen og så etter noe å ha på kyllingen min den kvelden. Jeg så den først ikke fordi den lå kveilet sammen langt bak de små glassene med krydder, sier 25-åringen til nyhetsbyrået AP.

– Jeg snudde hodet og den var omtrent 20 centimeter fra ansiktet mitt og så rett på meg, sier Alati til BBC.

Passende nok jobber 25-åringen med ville dyr og er trent til å håndtere slanger. Hun sier hun derfor klarte å holde seg noenlunde rolig, selv om hun ble litt satt ut av det uventede treffet.

Alania sier hun med en gang gjenkjente arten og derfor visste at slangen som tittet frem og flikket med tungen ikke var giftig.

–Han så rett på meg hele tiden, det var nesten som han sa «Kan du ta meg med ut, hver så snill?», sier hun.

25-åringen forteller at hun filmet slangen før hun varslet personalet og tilbød seg å hjelpe dem med å få slangen ut. Etter å ha vært hjemom for å hente en spesiell pose til slangen fikk hun fanget den og senere satt den fri et stykke unna bebyggelse.

Supermarked-kjeden Woolworths bekrefter i en uttalelse at en «sleip og sjelden kunde ble observert i krydderhyllen» i deres butikk i Sydney-forstaden Glenorie mandag.

– For å være ærlig er det det mest spennende som har skjedd på en stund, ettersom det er lockdown, sier Alani.

Australias største by har vært nedstengt siden juni på grunn av spredning av delta-varianten av coronaviruset. Innbyggerne har kun lov til å gå ut for å gjøre nødvendige ærend, som å handle mat.