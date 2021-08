KABUL: Mannen VG har snakket med og familien holder seg i skjul i leiligheten i Kabul. Han frykter represalier fra Taliban fordi han har jobbet i en ideell organisasjon.

Ble tvangsreturnert til Afghanistan: − Jeg er livredd

Etter returen til Afghanistan begynte mannen å jobbe for en ideell organisasjon. Han håper det gir grunn til at norske myndigheter vil evakuere ham og familien.

Av Eirik Wichstad

Mannen og hans familie har holdt seg innendørs i leiligheten i Kabul i over en uke. Familien tør ikke bevege seg utendørs for i gatene patruljerer tungt bevæpnede kjøretøy fra Taliban, forteller han.

Han frykter represalier fra de nye makthaverne da han har jobbet for en ideell organisasjon.

Av hensyn til han og familiens sikkerhet har VG valgt å anonymisere mannen.

I GATEN: En tungt bevæpnet patrulje fra Taliban viser frem flagget sitt idet de patruljerer gatene i Kabul, Afghanistan.

– Livredd

– Jeg er livredd. Ikke bare for meg og familien min, men også venner og kolleger fra organisasjonen, sier han.

Av sikkerhetshensyn ønsker han heller ikke at VG bruker navnet til organisasjonen, som VG har fått verifisert at han har jobbet for.

– Det eneste stedet vi kan være trygge, er hjemme, sier han.

Men snart kan det være utrygt å oppholde seg der også.

Taliban har lovet å ikke hevne seg på dem som har jobbet for vestlige styrker eller den styrtede regjeringen, men ifølge en fersk rapport fra det norske Rhipto-senteret, som samarbeider med FN, har opprørerne de siste dagene gått fra dør til dør på leting etter slike afghanere.

– Jeg har hørt at Taliban har begynt å gjennomsøke husene. Det kan komme en tid hvor vi ikke er trygge i hjemmene våre, sier mannen.

– Vi er desperate

Han forteller at den eneste måten de kan komme seg i sikkerhet på, er å flykte til et annet land.

– Vi har mistet nesten alt håp. Vi er helt desperate etter å komme oss vekk herfra, men vi sitter fast, sier han.

Appellen hans til norske myndigheter er at han og familien skal bli evakuert siden han har jobbet for en ideell organisasjon. Det gjør situasjonen deres ekstra utrygg, mener han.

Ifølge mannen skiller ikke Taliban mellom ansatte i ideelle organisasjoner og ansatte i et lands militære eller statlige tjenester.

– Taliban er kjent for å ta hevn. Hvis ikke i dag, så kanskje i morgen. De vil en dag ta hevn på de som har jobbet for utlendinger.

MALT: Modellplakater utenfor en skjønnhetssalong i Kabul har fått ansiktet malt med graffiti.

VG har snakket med en leder i den aktuelle organisasjonen.

Lederen tror ikke afghanere som har jobbet for ideelle organisasjoner generelt har større risiko for reaksjoner fra Taliban.

– Men det kommer an på hva slags arbeid de har gjort. Hvis man har hatt et tett forhold til sikkerhetsmyndigheter, eller kommunikasjon og jobbet med sensitiv informasjon, noe som er politisk eller religiøst sensitivt, så kan det være en økt risiko, sier lederen.

Frykter opptrapping

Mannen er redd Taliban kommer til å trappe opp terrorveldet når de får sterkere feste om makten.

Nå holder de seg i skinnet, mener han, fordi verdens øyne er rettet mot dem.

– Når de har full kontroll på landet er jeg helt sikker på at de vil starte med terrorangrep igjen, sier mannen, som frykter for seg og sin families sikkerhet ettersom de tilhører en etnisk og religiøs minoritet i Afghanistan.

– Afghanistan var aldri et trygt land, og nå har Taliban gjort situasjonen enda verre.

– Psykisk er vi helt ødelagt. Lillebroren min gråter noen dager. Han driver og gjemmer tingene sine, som han tror vil være «farlig» hvis Taliban kommer.

ISOLERT: Leiligheten i Kabul som familien sitter fast i.

Pålegger ansvar

Aktivist Mona Bentzen er en av initiativtagerne bak nettverket Afghan Lives Matter.

Hun mener Norge har et ansvar for å evakuere tvangsreturnerte som har jobbet for ideelle organisasjoner. De står i større fare for å bli straffet av Taliban, slik hun ser det.

– Hvis de for eksempel blir oppfattet som aktivister kan det sette dem i fare, sier hun.

«REDDE»: Mona Bentzen har de siste dagene fått mange meldinger fra kontakter i Afghanistan som er veldig redde.

Hun legger til at i områder hvor organisasjonene allerede har et godt samarbeid med Taliban, tror hun ikke afghanske ansatte er i fare. Men hun mener at det kan være utrygt for mennesker i denne situasjonen generelt.

– Nå er det vanskelig å spå om fremtiden. Norske myndigheter bør ikke ta den sjansen, sier hun.

– Ingen trusler fra Taliban

En leder i organisasjonen som mannen har jobbet for forteller at organisasjonene som opererer i Afghanistan har planer om å bli til det ikke lenger er mulig for dem å være der.

– Hvis det skjer, bør de ansatte i våre organisasjoner evakueres på samme linje som de som har jobbet for norske myndigheter. Men vi fortsetter arbeidet i Afghanistan. Forholdene har vært og er trygge for våre afghanske kollegaer, og en slik problemstilling er ikke aktuell for øyeblikket.

Lederen legger vekt på at organisasjonen ikke har mottatt noen trusler fra Taliban den perioden de har jobbet innenfor områder som er styrt av Taliban.

Taliban har også gitt dem garantier for sikkerheten til både utenlandske og afghanske ansatte.

– Vi må se hvordan Taliban fortsetter å levere på disse løftene, de har hittil gjort det.

– Jeg forstår godt angsten til alle afghanere. Ikke bare dem som jobber for utenlandske organisasjoner eller myndigheter, legger lederen til.

VG har bedt UD om kommentarer til saken, men foreløpig ikke fått noe svar.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har tidligere uttalt at regjeringen vil prioritere å gi evakuering til norske borgere, utsendte medarbeidere ved ambassaden i Kabul og lokalt ansatte afghanere med familie, i tillegg til enkelte menneskerettighetsforkjempere og de som har samarbeidet med de norske styrkene.

Etter terrorangrepet utenfor flyplassen i Kabul torsdag sa regjeringen at Norge stanser evakueringen av norske borgere fra Kabul.

– Vi må tilpasse situasjonen til det som reelt sett er mulig. Det vi fokuserer på nå er å få dem vi har fått inn på flyplassen trygt ut av Kabul, sa Søreide på pressekonferansen torsdag.