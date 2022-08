1 / 4 TØRKER INN: Elven Loire i Frankrike opplever rekordtørke. VANNMANGEL: Rundt 100 landsbyer i Frankrike skal i forrige uke ha vært uten trygt springvann. FRANKRIKE: Det er frykt for at tørken kan forverre matkrisen i Europa, skriver BBC. STORT PROBLEM: I starten av august var 63 prosent av alle land i EU og Storbritannia minimum under farevarsel for tørke, skriver CNN. forrige neste fullskjerm TØRKER INN: Elven Loire i Frankrike opplever rekordtørke.

Slik ser Frankrikes største elv ut nå: − Klimaendringene er i gang

Flere av Europas største elver rammes av tørke, noe som har fått historiske gjenstander til å komme til overflaten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter en uvanlig varm mai måned og hetebølge i juni, er vannstanden i elven Loire i Frankrike så lav at den kan krysses til fots enkelte steder, skriver Euronews.

Nyhetsbyrået Reuters omtaler tørken som rekordtørr. De skriver at selv bare rundt 100 kilometer fra der Loire munner ut i Atlanterhavet, er det sandbanker så langt øyet kan se.

I forrige uke sa myndighetene at 100 landsbyer i Frankrike var uten trygt springvann på grunn av tørken i landet, og ifølge BBC blir vannbruken begrenset i 93 regioner.

I starten av august var 63 prosent av alle land i EU og Storbritannia under farevarsel for tørke eller mulig tørke, ifølge EUs europeiske tørkeobservatorium, skriver CNN.

– Fisk trenger vann for å leve

Loiredalen, som ligger langs elven Loire, er kjent for sine majestetiske slott og er å finne på UNESCO sin verdensarvliste.

Dalen har opplevd historisk lav vannstand tidligere, men årets tørke bør være en vekker, mener Eric Sauquet ved Frankrikes institutt for landbruk, mat og miljø.

– Fisk trenger vann for å leve, kaldt vann. Når vannstanden blir så lav som dette, krymper fiskenes miljø, og de blir fanget i små vannpytter.

– Klimaendringene er i gang, det er ubestridelig. Alle vil måtte revurdere sine vaner, med hensyn til vannressurser, fortsetter Sauquet ifølge Reuters.

REDDET: Et ekorn hentet fra et natursenter i Frankrike på grunn av ekstrem tørke og varmt vær. Her mates ekornet av en arbeider.

Det er en frykt for at tørken i Frankrike kan redusere avlingene og forverre matkrisen som allerede er alvorlig på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina.

Destruerte bombe

Også Italias lengste elv - Po - opplever sin verste tørke på 70 år.

1 / 2 PÅ GRUNN: Båter langs elvebredden til elven Po, i kommunen Ficarolo, 28. juli. TØRKE: Elven Po i den italienske kommunen Sermide, 11. august. forrige neste fullskjerm PÅ GRUNN: Båter langs elvebredden til elven Po, i kommunen Ficarolo, 28. juli.

Vannstanden har sunket såpass mye i Po at en bombe fra andre verdenskrig nylig kom til overflaten.

– Bomben ble funnet av en fisker langs elvebredden. Dette som følge av sunket vannstand, forårsaket av tørke, sier militæroffiser Conel Marco Nasi til Reuters.

Sikringen fra den amerikanskproduserte bomben ble fjernet, før den deretter ble fraktet til et steinbrudd omtrent 45 kilometer unna for destruksjon, skriver Reuters.

Bomben skal ha inneholdt 240 kilo med eksplosiver.

1 / 2 MILLITÆRET: En bombe fra andre verdenskrig ble oppdaget i elven Po. VARSKO HER: Bomben ble destruert rundt 45 kilometer fra funnstedet. forrige neste fullskjerm MILLITÆRET: En bombe fra andre verdenskrig ble oppdaget i elven Po.

Reuters skriver at rundt 3000 mennesker ble evakuert i forbindelse med destrueringen av bomben. Luftrommet, sjøfarten i området, en jernbane og en vei ble holdt stengt.

Hardt utover jordbruk og fiskeri

Det ble erklært unntakstilstand i områdene rundt Po allerede i juni. Slettene rundt elven er spesielt viktig for risproduksjon som krever store mengder vann for at plantene skal vokse.

En bonde Politico har pratet med sier han har sett seg nødt til å ta i bruk vannpumper som følge av vannmangelen. Disse er veldig dyre og presser opp prisene, sier bonden.

Planter, skjell, fugler og amfibier rammes også av tørken. Presidenten for CIA-Agricoltori, Cristiano Fini, som jobber med bønders rettigheter, sier til TV-kanalen DW at bøndene i området er utslitte.

– Fraværet av nedbør på våren og de høye temperaturene har forårsaket et betydelig fall i produksjonen og kvaliteten, sier Fini til tidsskriften Terra e Vita, 21. juni.

REDUSERT BESTAND: Muslinger ved elvebredden til Po i regionen Vouvray i Frankrike.

Over 20 nazi-skip til overflaten i Donau

Også Donau - Europas nest lengste elv - har sin laveste vannstand på nesten 100 år.

Dette har gjort at mer enn 20 skip tilhørende nazistenes Svartehavsflåte har tittet frem i nærheten av den Serbiske havnebyen Prahovo.

1 / 3 DONAU: En lokal fisker peker om et skip som har kommet til syne i elven. NAZI-SKIP: Skipene skal ha vært en del av nazistenes Svartehavsflåte. 1944: Ifølge Reuters skal skipene ha sunket da Tyskerne trakk seg tilbake fra fremrykkende sovjetiske styrker. forrige neste fullskjerm DONAU: En lokal fisker peker om et skip som har kommet til syne i elven.

Mange av skipene skal fortsatt inneholde flere tonn med ammunisjon og eksplosiver, noe som utgjør en fare for elvetrafikken.

– Den tyske flåten har etterlatt seg en stor økologisk katastrofe, som truer oss i Prahovo, sier Velimir Trajilovic.

Han har skrevet en bok om de tyske skipene, som skal være blant hundrevis langs Donau som sank da Tyskerne trakk seg tilbake fra sovjetiske styrker i 1944.

Skipene skal ha vært en del av nazistenes Svartehavsflåte, og er fortsatt til hinder for elvetrafikken ved lav vannstand.

Rundt 7000 år gammel steinsirkel

Tørken har også avdekket en steinsirkel i Spania, som trolig stammer tilbake til 5000 år før vårs tidsregning.

Offisielt heter steinsirkelen Dolmen de Guadalperal, men den har fått kallenavnet «Spanias Stonehenge».

1 / 3 CACERES: En steinsirkel har kommet til syne i et vannreservoar i Spania. «Spanias Stonehenge»: Steinsirkelen skal dateres til 5000 år før vår tidsregning. LAV VANNSTAND: Vannstanden i reservoaret skal falt med 28 prosent. forrige neste fullskjerm CACERES: En steinsirkel har kommet til syne i et vannreservoar i Spania.

Steinsirkelen har kommet til syne etter at vannstanden i et vannreservoar i regionen Cáceres skal ha falt med 28 prosent.

De mystiske steinene ble oppdaget i 1926, men har vært under vann siden 1963, da området ble demmet opp under et utviklingsprosjekt i regi av diktator Francisco Franco.