DREPT: Ja’Nyi Weeden (15) vokste opp i Baltimore og drømte om å flytte til Atlanta for å bli make up-artist. 10. august ble hun skutt under en krangel på åpen gate, og døde senere på sykehus.

Baltimores drapsbølge: Ja’Nyi (15) ble skutt og forlatt i gaten

BALTIMORE (VG) For syvende år på rad vil byen på størrelse med Oslo få over 300 drap. 15-åringen Ja’Nyi Weeden ble et av de siste ofrene.

Publisert: Nå nettopp

Først seks, syv, åtte skudd. Deretter flere som flyktet fra åstedet.

Ja’Nyi Weeden (15) lå alene igjen, livstruende skadet. Seks dager senere, 16. august, døde hun på sykehuset.

Slik ble Weeden også en del av Baltimores urovekkende drapsstatistikk.

Den amerikanske østkystbyen – portrettert i politi- og narkodramaet «The Wire» – ligger nå an til å få over 300 drap for syvende år på rad.

Oslo har omtrent like mange innbyggere, litt over 600.000, men som regel færre enn ti drapssaker i året.

Baltimore er også symptomatisk for en nasjonal trend. I fjor, under pandemien, økte antall drap med 30 prosent til over 21.500 for hele USA.

TANTE: Yolanda Pulley er et kjent fjes for mange i Baltimore. Hun har kjempet en kamp for de vanskeligstiltes sosiale betingelser, men i august ble hennes egen familie rammet av byens drapsbølge. Her viser hun frem et bilde av niesen Ja’Nyi Weeden.

– Forlot henne der

– Ja’Nyi var fantastisk, sier tanten Yolanda Pulley til VG.

Pulley forteller hvordan Weedens far for ti år siden også ble skutt og drept i Baltimores gater.

– Hun ville drive med make-up og lærte seg selv faget. Hun begynte å fikse hår og sminke på andre da hun var 13–14 år og da hun var 15 år hadde hun sin egen lille forretning. Voksne kvinner hadde til og med begynt å gå til henne, sier tanten.

les også Skuespiller Michael K. Williams er død

Pulley har vært en kjent debattant og selvgående sosialarbeider i Baltimore over lang tid. I fjor stilte hun også til valg som ordfører.

– Det var en venn av henne som hadde en krangel noen dager før. Hun ble i praksis dratt inn i noen andres rot. De forlot henne der i bakgaten, forteller hun.

I over to måneder led etterforskningen av et endemisk problem i Baltimore: Ingen vil være en tyster. Alle frykter gjengjeldelse.

Fredag forrige uke fikk politiet et gjennombrudd: en 16 år gammel gutt er pågrepet for drapet, ifølge CBS Baltimore.

KRIMREPORTER: Justin Fenton dekker drap, rettsvesenet og politiet for The Baltimore Sun i en by som flommer over av kriminalitet.

– Over natten

– Ting forandret seg over natten etter dødsfallet til Freddie Gray, forteller krimreporter Justin Fenton siden 2008 i The Baltimore Sun.

Fenton er en av byens mest profilerte journalister, har jobbet med flere store avsløringer og er nå aktuell med en bok om korrupsjon i byens politi.

Freddie Gray var en afroamerikansk mann som i 2015 døde i politiets varetekt. Store protester brøt ut.

Baltimores drapsrate gikk også i været, fra 2011 i 2014 til 344 i 2015.

GATELANGS: Baltimores vestkant og østkant er preget av forlatte hus spikret igjen med plater.

– Stort sett mindre konflikter

– Dette er vår nye normal. Vi er på år seks eller syv med dette nå, sier Fenton.

– Hvorfor blir så mange drept i Baltimore?

– Vi har en grunnlinje av vold på grunn av en rekke forhold: økonomi, narkotikaavhengighet, arbeidsløshet. Alle disse samfunnslidelsene er stablet oppå hverandre i visse nabolag i Baltimore. Det har pågått i flere tiår, svarer Fenton.

På den ene siden av drapsligningen har byen et «ødelagt» politidepartement, riktignok med over 3000 ansatte, ifølge Fenton. Under halvparten av drapssakene blir oppklart.

På den andre siden skyldes ikke drapsbølgen en kjent gjengkrig av noe slag.

– Vi har gjenger, men de er stort sett lokale gjenger i nabolag. Når politiet faktisk løser saker, så ser man at det stort sett skyldes mindre konflikter. Folk som løser problemer med våpen, sier Fenton.

forrige

fullskjerm neste TILFELDIGE MØTER: Yolanda Pulley og Jason Rodriguez i samtale med en forbipasserende ung mann. De vil vite hva han vil i livet og oppfordrer han til å engasjere seg i lokalpolitikken. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

«Rørledningen»

Så fort Yolanda Pulley tråkker ut av bilen i byens belastede nabolag – fulle av forlatte, falleferdige hus og samfunnsslitere – kommer hun i snakk med unge mennesker på gaten.

Sammen med Jason Rodriguez driver hun organisasjonen People Empowered By The Struggle. Mens VG er til stede prøver de å hjelpe én ung mann med jobb, en annen oppfordrer de til å stille til valg for sitt distrikt.

Duoen kaller byens skolesystem for en «rørledning» rett inn i fengslene. Over halvparten av barneskoleelevene stryker i minst ett fag, viser ferske tall.

Uten grunnleggende forståelse og læring, vokser barn opp uten evne til å løse problemer, eller finne seg en bærekraftig vei inn i samfunnet, mener de.

MINNESTED: Flere steder i Baltimore er det opprettet minnesteder etter personer som har blitt drept.

«Baltimores svarte sommerfugl»

Så langt i år er 14 under 18 år blitt drept i Baltimore. Åstedene ligger på hver sin «vinge» av det Pulley og Rodriguez kaller for «Baltimores svarte sommerfugl»:

Det er på byens fattige østkant og vestkant, på byens vinger, at drapene skjer. I det rikere bysentrumet i midten, er det langt færre, og sørover i den hippe havnedelen er ingen drept så langt i år.

– Barn blir til det de ser rundt seg. Når de ser forfalne nabolag, sult, katastrofer og kriminalitet, så er det det de selv blir. Vi oppdrar ikke children, vi oppdrar killdren. Vi lærer barn å drepe som overlevelse. Barn i Baltimore by er alltid i en slåss-eller-røm-modus, sier Pulley.

Over 4000 barn i byen er identifisert som hjemløse eller uten fast bosted, forteller Rodriguez. Generasjon etter generasjon vokser opp i vaklende husholdninger.

forrige

fullskjerm neste SLITER: Baltimore har et stort problem med forlatte bygninger, men samtidig også hjemløshet og trygge steder å bo. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

Nye toner

Baltimore går nå gjennom en interessant fase, ifølge Fenton.

Den nye ordføreren Brandon Scott (37) kommer selv fra et av byens mest belastede nabolag. Han førte valgkamp i kjølvannet av drapet på George Floyd og ga sin tilslutning til kampanjen som vil omfordele offentlige penger vekk fra politiet og heller over til andre, offentlige, kommunale institusjoner.

På engelsk går kampanjen under navnet «Defund the police».

– Praten har alltid handlet om å gi mer til politiet, få dem til å slå hardere ned. Nå handler det om hvordan vi kan arrestere færre, sier Fenton, som forklarer at ordføreren nå virker livredd for å faktisk ta penger fra politiets budsjetter.

PENN NORTH: Yolanda Pulley og Jason Rodriguez i et av Baltimores tøffeste nabolag. De er begge opptatt av de strukturelle årsakene til byens problemer med vold, drap og kriminalitet.

Rammet igjen

Likevel, i takt med samme tankegang, har byens sjefstatsadvokat Marilyn Mosby, gitt beskjed om at hun ikke kommer til å straffeforfølge narkotikaforbrytelser, prostitusjon, urinering på offentlig sted og andre mindre forhold.

Det startet som straffesakspolitikk for å ikke fylle opp fengslene under pandemien, men har nå blitt en permanent prioritering.

– Noen sier de ser mer åpenlys narkotikahandel, men når det gjelder vold har ikke ting blitt bedre, men de har heller ikke blitt verre, sier Fenton.

Noen timer etter at VG skilte lag med Fenton, ble Baltimore rammet på nytt. Byen har nå 268 drap hittil i år.

Fenton la ut følgende tweet: