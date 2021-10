MINISTER OG INTERNETT-KJENDIS: Påtroppende statsminister Fumio Kishida (t.v.) forsøker å kopiere posituren til komikeren Pikotaro i dette bildet fra 2017. Sistnevnte er best kjent for Youtube-sangen «Pen-pineapple-apple-pen», og laget en ny versjon i anledning et FN-møte om bærekraftsmålene.

Ukontroversiell whisky-diplomat – nå blir han Japans statsminister

Han beskrives som glad i alkohol, virkelighetsfjern og ukontroversiell. Til tross for lang fartstid i japansk toppolitikk, har den påtroppende statsministeren slitt med å nå ut til folket.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Tirsdag ble 64 år gamle Fumio Kishida valgt til leder for regjeringspartiet LDP i Japan. Mandag blir han også statsminister, da partiet sammen med det konservative buddhistiske samarbeidspartiet Komeito har flertall i Riksdagen.

The New York Times beskriver ham som «ukontroversiell» og sier han jobber for å fremstille seg selv som «mer enn nok en fargeløs byråkrat».

Siden 1993 har Kishida vært folkevalgt i den japanske riksdagen. I 2012 ble han utpekt som utenriksminister. Han er valgt inn som representant for Hiroshima – noe også hans far og bestefar var i sin tid.

Kishida vil ha det han kaller en «ny kapitalisme» med mer omfordeling og økonomisk vekst. Det håper han skal styrke middelklassen. Likevel sliter han med å få frem sine budskap hos de japanske velgerne.

NYVALGT: Fumio Kishida vil ta landets økonomiske politikk noe til venstre – og vekk fra nyliberalismen.

– Han er ikke spennende. Han er ikke dynamisk. Og han kommuniserer ikke effektivt, sier professor Paul Midford ved Meijiuniversitetet i Tokyo.

– Rivalen hans, Taro Kono, var i valget langt mer populær enn Kishida blant partiets medlemmer. Han snakker mer direkte, når de yngre, og har mange følgere på Twitter, fortsetter Midford.

NORGESBESØK: Professor Paul Midford og Taro Kono, som havnet på annenplass i lederskapsvalget i Japans Regjeringsparti, på Gamle Bybro i Trondheim. De to møttes da Midford var ansatt ved NTNU, og Kono var invitert som hovedtaler under et seminar om fornybar energi.

Men Kono er tilsynelatende ikke lenger godt likt av tidligere statsminister Shinzo Abe og det nasjonalistiske fløyen av partiet – som fremdeles har stor innflytelse over partiet. De tenkte på Kono som verst tenkelige utfall.

Den mer liberale delen av partiet har derimot ansett Abes kandidat – en kvinnelig nasjonalist – som et annet verst tenkelige utfall, beskriver The Economist. Det åpnet døren for Kishida.

USA-venn

Seks år gammel flyttet Kishida sammen med familien sin til New York, hvor han gikk på skole i Queens i to år. Ifølge ham selv våknet rettferdighetssansen hans i løpet av disse årene, da han sier han ble utsatt for rasediskriminering.

Han skal blant annet ha fått stadige bemerkninger om sin etniske bakgrunn som japaner.

Likevel utviklet han en dyp respekt for USA:

– USA var Japans fiende under krigen, og landet som slapp atombomben på Hiroshima. Men jeg var liten, og for meg var ikke USA noe annet enn et land som var sjenerøst og fylt av mangfold, skrev Kishida i sin selvbiografi om tiden som barn i landet.

KONTORPLASS: Kishida ved pulten på utenriksministerens kontor. Denne ministerposten hadde han fra 2012 til 2017.

Under lederskapsvalget har den påtroppende statsministeren lovet å fortsatt dyrke det nære forholdet til USA. Professor Midford ved Meijiuniversitetet beskriver ham som en politisk due heller enn en hauk – altså konfliktsky.

– Men under lederskapsvalget ble han trukket mer mot høyre, og var tøffere mot Kina og tøffere i spørsmålet om Taiwan. Han gjorde nok dette for å appellere til tidligere statsminister Abe og hans tilhengere, sier Midford.

Han tror ikke Kishida vil fortsette i dette sporet som statsminister – og at han går tilbake til å oppføre seg mer som en konfliktsky, konservativ due igjen.

Whisky-diplomati

Kishida har fra sin tid som utenriksminister fått rykte på seg for å være langt mer glad i god drikke og alkohol enn sin forgjenger Shinzo Abe – som var avholdsmann.

– Drikker vi sammen, er vi venner. Et forhold hvor begge parter kan snakke uforbeholdent sammen, er første steg mot internasjonal fred, har Kishida skrevet om forholdet til den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov.

Til tross for uenighet mellom landene rundt de tre sørligste øyene av øygruppen Kurilene, fant de to diplomatene en felles interesse i sin forkjærlighet for whisky og sake.

DRIKKEVENNER: De daværende utenriksministrene Kishida og Lavrov liker begge å ta seg en drink.

Ifølge The New York Times planla Kishida en bursdagsfest for sin russiske motpart, som i bursdagsgave fikk en flaske 21 år gammel Hibiki-whisky. I retur fikk japaneren en pent bundet bok; da han åpnet den fant han en flaske vodka inni.

– Som utenriksminister snakket han mildt og diplomatisk. Han gjorde en ganske god jobb, sier professor Midford.

Han poengterer at Kishida også i denne rollen sto i kontrast til hovedrivalen sin, Taro Kono, som også har vært utenriksminister. Han var

Kjøkkenbilde til besvær

Da det liberaldemokratiske regjeringspartiet LDP i fjor valgte ny leder, var Fumio Kishida en usannsynlig kandidat – og skrev seg selv nærmest ut av konkurransen ifølge South China Morning Post, da han la ut et bilde av seg selv og kona på Twitter.

På bildet sitter han kledd i dress, slips og munnbind, og har akkurat fått servert middag. Kona, som har laget middagen, står i bakgrunnen med forkle på, og smiler bak sitt eget munnbind.

– Mellom mine opptredener på TV, laget kona mi et måltid for meg. Hun kom til hovedstaden helt fra min hjemby. Tusen takk, skrev han på Twitter. Hun hadde altså reist 800 kilometer fra Hiroshima til Tokyo.

Bildet ble latterliggjort i mediene, og stemplet som virkelighetsfjernt, gammeldags og sjåvinistisk. Også i år har Kishida delt et bilde av en matrett kona har laget – men denne gangen ventet han til etter at han var blitt valgt til leder av partiet.

– Da jeg kom hjem, laget kona mi okonomiyaki (japansk kålpannekake jour.anm.), fordi jeg hadde skrevet på Instagram at jeg elsker retten når hun lager den.

Bildet viser denne gangen kun retten, som består av nudler, kål og pannekakerøre – toppet med en slags barbecuesaus.

– Den er alltid best. Men i dag var det et utsøkt måltid jeg aldri vil glemme. Tusen takk, skriver han på Twitter.

Farlige valg i vente

Det neste året må statsministeren gjennom to nye parlamentsvalg: Valg i underhuset i november i år, og i overhuset neste juli.

Kishida og partiet vil sannsynligvis miste mange seter i valget, mener Midford – og blir tapet for stort, kan Kishida måtte gå av allerede neste høst.

– Overhusvalget neste juli blir farlig. Er han ikke populær blant folket da, kan partiet tape stort. Det kan legge press på at han må gå av, forklarer professoren.

I perioder har japanske statsministre sittet svært kort. Fra 2006 til 2012 byttet landet statsminister hele syv ganger.