LEDER GRANSKINGEN: Jean-Marc Sauve varsler at den kommende rapporten vil avdekke et sjokkerende antall overgrep i den katolske kirken.

Granskingsleder: Flere tusen pedofile i den katolske kirken i Frankrike siden 1950

En uavhengig granskingskommisjon leverer tirsdag sin rapport om overgrep i den katolske kirken i Frankrike.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Lederen for kommisjonen, Jean-Marc Sauve, forteller til nyhetsbyrået AFP at deres rapport vil konkludere med at det har vært mellom 2900 og 3200 pedofile prester eller andre kirkeansatte siden 1950.

Ifølge Sauve er dette et minimumsestimat.

Rapporten vil også legge frem et anslag på antall ofre.

– Dette kommer til å bli eksplosivt, sier et anonymt medlem av kommisjonen til AFP.

– Rapporten vil slå ned som en bombe, sier Olivier Savignac i organisasjonen Parler et Revivre, som jobber for ofrene.

Den uavhengige granskingskommisjonen ble nedsatt i 2018 av biskopenes forening CEF, som en respons på utallige skandaler som har rystet den katolske kirken både nasjonalt og internasjonalt.

Kommisjonen består av 22 juridiske eksperter, leger, historikere, sosiologer og teologer og fikk til oppgave å etterforske anklager om pedofili helt tilbake til 1950-tallet.

Kommisjonen hadde også i oppdrag å forsøke å finne en forklaring på de kulturelle og institusjonelle mekanismene som tillot at prester kunne fortsette i arbeidet til tross for overgrep som var begått, skriver NTB.

Etter at det ble opprettet en tipstelefon, kom det ifølge AFP inn flere tusen meldinger de neste månedene.

Biskop Eric de Moulins-Beaufort, som er leder for CEF, uttalte nylig at han fryktet at rapporten vil avdekke «skremmende tall».

Kirken har gjort det klart for prester og menigheter at offentliggjøringen blir en alvorlig sak, og ber dem håndtere den med «sannhet og medfølelse», skriver NTB.