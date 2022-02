Dagen som endret Europa

Morgenen torsdag 24. februar høres det drønn og smell i Ukrainas hovedstad Kyiv. Denne dagen skal bli den mørkeste dagen i Europa på tiår.

Like før klokken 04.00 norsk tid kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at han hadde godkjent en militæroperasjon i regionene Luhansk og Donetsk i Ukraina.

Putin hevder «omstendighetene krever handling».

Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener det kan være begynnelsen på en stor krig på det europeiske kontinentet.

Cirka halv fem på morgenen kommer de første meldingene om eksplosjoner en rekke steder i landet.

Smellene høres i Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv, Donetsk og Odesa. Også i hovedstaden Kyiv. Flyalarmen durer i gatene. Soldater utenfor rådhuset i Kyiv stirrer opp når drønnet av et jagerfly som flyr over byen høres.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba meldte på Twitter klokken 04.55 at Putin har startet en fullskala invasjon av Ukraina.

En slik krig har ikke Europa sett på flere tiår. VGs reportere i Ukrainas hovedstad melder om en spent, usikker og trykket stemning i Kyiv.

Ukrainske grensevakter melder om skuddveksling, og militære anlegg angripes med missiler. Det brenner ved en luftforsvarsbase etter det som skal være et russisk angrep i Mariupol, Ukraina. Politiet sjekker området etter et angivelig russisk luftangrep i Kyiv, Ukraina.

I morgentimene ruller russiske stridsvogner inn over grensen fra Hviterussland til Ukraina.

En video som skal være fra den ukrainske grensekontrollens Youtube-konto viser bilder av det som angivelig skal være russiske styrker som tar med seg millitærutstyr inn i Ukraina fra Krim.

President Zelensky innfører beredskapslov og råder befolkningen om ikke å få panikk.

I hovedstaden ber politiet sivile om å skjule seg i bomberom.

Olyana Koda (8) holder godt om hunden i et bomberom i Kyiv. Der sitter hun sammen med bestefar Vladimir Koda (62) Personer står ved en tildekket kropp på bakken etter bombing i byen Chuguiv i Øst-Ukraina torsdag. En kvinne er skadet etter at et russisk luftangrep traff en boligblokk utenfor den nordøstlige grensebyen Kharkiv. En russisk rakett har landet inne i en leilighet i den samme byen.

Gjennom dagen meldes det om flere og flere skadede.

Missilene hagler over Ukraina.

Klokken 11.52 melder lokale myndigheter om at minst 18 er drept i missilangrep i den sørøstlige byen Odessa.

På samme tid, I Brovary, like utenfor Kyiv, sier borgermesteren til nyhetsbyrået Reuters at seks personer er drept i et angrep.

Rundt klokken 12.17 forsøker Russland å ta seg inn i fylket Kyiv.

Den ukrainske befolkningen flykter.

I Kyiv oppstår det trafikkork på vei ut av hovedstaden. På togstasjonen i Kyiv venter folk og dyr på å komme seg ut av byen.

Nato fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina. Forsvarsalliansen ruster opp ved grensen til Ukraina.

– Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg fra talerstolen i Brussel torsdag.

– Freden er knust, legger han til under en pressekonferanse i Nato.

Også Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) fordømmer Russlands angrep.

Klokken 13.17 skytes et Ukrainsk militærfly ned. Fem av de 14 passasjerene døde da flyet begynte å brenne, etter det styrtet.

Videoen nedenfor viser at russiske helikoptre på vei mot flyplassen Gostomel utenfor Kyiv blir skutt ned.

Klokken 14.05 fordømmer den norske regjeringen angrepene fra Russland.

– I dag våknet vi til krig i Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han varsler at nødhjelpen til Ukraina økes med 200 millioner kroner.

– Angrepet vi nå ser er et angrep mot Ukrainas frihet, sier Støre.