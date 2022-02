KRATER: Representanter fra samarbeidsorganet for våpenhvile og demarkasjonslinjen ser til et krater fra granat som landet nær en skole i Vrubivka som ligger utenfor Luhansk i Øst-Ukraina. Ifølge lokale myndigheter var dette en av åtte granater som landet i landsbyen torsdag.

Russlands «trojanske hester» i Ukraina

De to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk er som trojanske hester i Ukraina, sier Russland-forsker Jakub Godzimirski.

Konflikten i Øst-Ukraina er øverst på den europeiske agendaen i 2022, og denne uken har fokus blitt rettet spesifikt mot de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

Torsdag beskylder prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker hverandre for å stå bak nye angrep her.

– Disse meldingene tolker jeg først og fremst som en mulig begrunnelse på en russisk intervensjon. Disse utbryterrepublikkene er som trojanske hester i Ukraina, sier NUPI- forsker Jakub Godzimirski til VG.

Seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Observatører sett krig lenge

Luhansk og Donetsk er navnet på to byer, og de to store fylkene som omgir dem, helt øst i Ukraina, på grensen til Russland.

Info FAKTA: Donetsk og Luhansk Luhansk og Donetsk er navnet på to byer, og de to store fylkene som omgir dem, helt øst i Ukraina. Området kalles gjerne Donbass. De to fylkene grenser til Russland og har derfor tradisjonelt hatt mye kontakt østover. Særlig Donetsk har alltid hatt mye tungindustri, også i den sovjetiske perioden. (Kilde: NTB/ Ivar Dale, Helsingforskomitten) Vis mer

Donbass-området, som byene ligger i, har ikke alltid vært like turbulent.

– I 2012 var Ukraina sammen med Polen vertsnasjoner for fotball-EM og man bygget en fantastisk flyplass og fotballarena i Donetsk. På den tiden var det ikke mange som trodde dette kunne utvikle seg til en blodig konflikt der allerede 15.000 mennesker har mistet livet, sier NUPI-forsker Godzimirski til VG.

FOTBALL-EM: Området har ikke alltid vært like turbulent: I 2012 ble det bygget en grandios fotballarena i Donetsk til EM.

Kontinuerlige skuddvekslinger

Når lederne for utbryterrepublikkene fremstiller det som om de nå, den siste tiden, har blitt offer for krigshandlinger, gir det ikke et korrekt bilde av situasjonen i disse byene.

Siden 2014 har OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, sett seg nødt til å være utstasjonert i området. De registrerer kontinuerlig uroligheter, eksplosjoner og skuddvekslinger.

I løpet av en tilfeldig valgt toukersperiode i 2021, 18.–31. oktober, registrerte utsendingene 5523 brudd på våpenhvilen i området.

I de siste to ukene det er tilgjengelig informasjon for, er det til sammenligning 3323 brudd på våpenhvilen, viser rapporten fra 24. januar til 6. februar 2022.

KULEHULL: I 2017 besøkte VG alenemoren Irina Vasilenka (22) og døtrene Sonja (4) og Margarita som bor i det krigsherjede Øst-Ukraina. På stuen er det hull i veggen etter skuddvekslinger.

Krim ga velgerproblem

Det har skjedd en sterk polarisering av sivilsamfunnet i Donetsk og Luhansk de siste årene. Helt siden 1991 har ukrainske velgere forenklet sagt kunnet deles i dem som vil ha sterkere bånd med Vesten, og dem som vil se til Russland.

Men i 2014 tilspisset det seg veldig.

Under Maidanrevolusjonen brøt det ut krig mellom russisk-støttede separatister i Luhansk og Donetsk, som opprettet de to såkalte «Folkerepublikkene» og erklærte uavhengighet fra Ukraina.

Utbryterrepublikkene har siden da vært helt sentrale for Russlands innflytelse i nabolandet.

Etter annekteringen av Krim fikk nemlig Russland et problem.

De hadde lenge kunnet sikre seg politisk innflytelse i Ukraina gjennom å støtte prorussiske kandidater som stilte til valg. Men ved å underlegge seg det russiskvennlige Krim, fjernet Russland også del av velgermassen i Ukraina, forklarer NUPI-forskeren.

– Da Russland tok kontroll over Krim fjernet de samtidig bortimot 2 millioner ukrainske velgere, rundt 5–6 prosent av velgermassen, som ellers ville ha støttet de prorussiske kandidatene. Etter Maidanrevolusjonen var det dessuten flere ukrainere som ville vende seg mot Vesten og bort fra Russland. Dermed ble det nærmest umulig for de prorussiske kreftene å vinne valg, sier Godzimirski.

AVHENGIG AV HJELP: VG møtte Irina Vasilenka (22) i 2017 i den lille byen Toretsk, som er nær det opprørskontrollerte området. UNHCR gir nødhjelp og deler blant annet ut trekull.

“Novorossija”

Russlands posisjon i Luhansk og Donetsk ble løsningen for fortsatt innflytelse i Ukraina.

Pro-russiske så på dette som «Novorossija» (Det nye Russland), et uttrykk som ble børstet støv av fra den gang sør-ukrainsk territorium ble underlagt Russland på 1800-tallet.

– Mange av dem som fikk topposisjoner i utbryterrepublikkene i 2014 var ikke engang ukrainske statsborgere, men russiske. Han som ble forsvarsminister i Donetsk, russiske Igor Girkin, er tidligere etterretningsoffiser i FSB. Lederne fikk ressurser til å befeste sin posisjon fra Russland, og mange mener den russiske sikkerhetstjenesten var involvert, forklarer Godzimirski til VG.

Russland har delt ut hundretusenvis av pass til innbyggerne i området, og mange der har stemt ved det russiske valget.

Info PSSST: Den vanskelige Minsk-avtalen ** Den nåværende våpenhvileavtalen fra 2015, som er den andre i rekken, ble utarbeidet i den hviterussiske hovedstaden i et forsøk på å ende konflikten i Øst-Ukraina. På det tidspunktet hadde de blodige kampene pågått i 10 måneder. Minsk II, som avtalen heter, ble imidlertid aldri fullt og helt fulgt. Nøkkelpunkter i uenighetene mellom Russland og Ukraina forble derfor uløst. Vis mer

Verkebyll

Mandag ble det kjent at den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen er bedt om å stemme over hvorvidt Russland skal anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige republikker.

Dette kan gjøre at Russland sikrer seg en innflytelse på ukrainsk territorium, men på en måte der det ikke virker som aggresjon fra russisk side, mener sikkerhetsforsker Maria Avdeeva som VG intervjuet.

– Hva tror du Putin vil med Donbass og Luhansk?, spør VG forsker Jakub Godzimirski.

– Putin vil helst beholde kontrollen over Ukraina og det viktigste for han er nok at Ukraina ikke får lov til å utvikle seg uten ekstern innblanding fra Russland. Jeg tror Putin er mest interessert i å skape kaos og hindre Ukraina i å utvikle seg i en positiv retning, sier han.

Utbryterrepublikkene forblir en verkebyll for Ukraina, både hvis Russland nå bryter Minskavtalen, og hvis den blir overholdt, forklarer forskeren.

– Hvis Minskavtalen er implementert vil utbryterrepublikkene ha en slags vetorett i ukrainsk politikk. Hvis man inngår en slags avtale med dem mister han den muligheten, men samtidig blir Ukraina oppfattet som et land som er i konstant konflikt, noe som vil gjøre det vanskelig for Ukraina å sikre seg utenlandske investorer, og ikke minst, bli medlem av Nato.

