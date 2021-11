TEST-SENTER: Bildet er fra et senter i Moskva sentrum, der folk kan ta ekspresstest for covid-19.

Russisk avis: Database med 500.000 falske corona-pass

Mens svært mange russere ikke vil vaksinere seg og Russland nå topper dødsstatistikken i verden, er det oppdaget en utbredt salg av falske vaksine-pass og falske PCR-tester.

Av Ole Kristian Strøm

Det er avisen Kommersant som melder dette - med en Telegram-kanal og en rekke eksperter som kilder.

En database over russere som har kjøpt falsk vaksinepass har blitt lekket online, skriver næringslivsavisen. Eksperter advarer om at kjøperne risikerer både utpressing og fengsel.

Samtidig sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at Kreml er positiv til at det er et lovforslag på gang om å innføre QR-koder for dem som bruker kollektivtransport, på restauranter og i butikker.

Bakgrunnen er russernes skepsis til å vaksinere seg - noe som gjør at det for eksempel i storbyene Moskva og St. Petersburg bare er 41 prosent av befolkningen som er vaksinert.

Derfor har altså folk, ifølge Kommersant og deres kilder, valgt å gå til det svarte markedet for å kjøpe falske QR-pass, som viser at du er vaksinert eller har testet negativt for Covid-19.

Den fjerde corona-bølgen har slått voldsomt inn over Russland. Fredag ble det meldt om over 40.000 nye corona-smittede og 1235 døde. Både antallet smittede og antallet døde er det høyeste siden pandemien slo inn våren 2020. Ifølge en uavhengig ekspertgruppe har Russland i lang tid trikset med corona-tallene. De hevder at det faktiske tallet er tre ganger så høyt.

Kommersant har selv kontaktet en selger av datalister og funnet ut at 1000 linjer med pasientinformasjon koster ca. 1000 kroner - og inneholder passdata, telefonnummer, bosted og datoen for mottak av det falske corona-sertifikatet.

Eksperter sier til avisen at dette er informasjon som kan bli brukt til utpressing - og i tillegg til at folk kan risikere å bli utsatt for politietterforskning.

Jevgenij Antipov, som driver Telegram-kanalen «Guds øye», sier til avisen at den aller største basen inneholder informasjon om mer enn 500.000 mennesker og at det koster tre-fire kroner å kjøpe informasjon om én person.

En av forfalskerne bor i Sevastopol. Han selger sertifikater for cirka 180 kroner, og har allerede solgt mer enn 9000 falske tester, sier Igor Bederov, leder for informasjons- og analyseavdelingen til T. Hunter, til Kommersant.

Asjont Aganesjan, som er sjef for et selskap som overvåker datalekkasje, sier at nettsteder som selger falske sertifikater, dukker opp nesten daglig.

– Og jeg er ikke overrasket over at de prøver å selge data om sine klienter.

Han utelukker ikke at de vil selge sine opplysninger til kriminelle, som så vil presse disse menneskene for penger. Folk som kjøper falske corona-pass, risikerer opptil ett års fengsel. De som setter opp slike tjenester, kan få opptil to års fengsel, opplyser Aleksej Dobrynin ved advokatkontoret Pen & Paper i St. Petersburg til Kommersant.

– Når det kommer til å utstede falske sertifikater og QR-koder, så er det ulovlig og straffbart. Folk tar en stor risiko, sier sjefen for analysesenteret Zecurion, Vladimir Uljanov, til Izvestija.

Nyhetsbyrået Tass melder at det allerede er satt i gang politietterforskning etter avsløring av et falsk corona-pass i byen Tsjerpovets i Vologda-regionen. Kvinnen, som skaffet seg sertifikatet ved hjelp av sin datter, etterforskes nå etter en paragraf som kan gi inntil seks måneders fengsel, skriver Tass.