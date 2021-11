TALE: I en TV-sendt beskjed til nasjonen gikk statsminister Mustafa al-Kadhemi ut og forsøkte å beroliget befolkningen.

Irak er i høyspenn etter et attentatforsøk med droner: − Et veiskille

BEIRUT (VG) Søndag ble Iraks statsminister forsøkt likvidert – av eksplosive droner. Bevisene peker mot Iran.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en dramatisk hendelse. Det er helt spesielt å se et målrettet droneangrep mot lederen av regjeringen. Dette er et angrep på staten, forteller Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, Mathilde Becker Aarseth.

Angrepet skjedde tidlig søndag morgen, da tre droner ladet med eksplosiver nærmet seg statsministerboligen til Mustafa al-Kadhemi.

To av dronene skal sikkerhetsstyrkene ha klart å skyte ned, men den siste klarte å utføre oppdraget.

Bilder som er publisert av det irakiske statsministerkontoret viser hvordan deler av boligen er ødelagt, en pansret bil der vinduene er knust og dører som er blåst inn.

forrige



ØDELEGGELSER: Slik så det ut i statsministerboligen etter droneangrepet på søndag. 1 av 3 Foto: IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFF

Syv av statsminister al-Kadhamis sikkerhetsvakter ble såret i angrepet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Senere sendte statsministeren ut en videobeskjed hvor han fordømte angrepet, men samtidig oppfordret til ro og fred. Selv skal han ha blitt lettere skadet.

Hvem som står bak er fremdeles ikke klart, men analytikere og etterretningskilder peker på Iran-støttede militser. Mandag opplyser nyhetsbyrået Reuters at en av deres kilder i en Iran-støttet milits forteller til dem at det var de som sto bak angrepet.

Iran-støttede sjiamilitser, og andre væpnede grupperinger, har tidligere stått bak en rekke lignende angrep inne i Irak, mot både myndighetspersoner og vestlige militærstyrker.

– Irak har lenge vært en arena for maktkamp mellom ulike stormakter. Iran er interessert i å styre utviklingen ut ifra sine egne nasjonale interesser, forteller forsker Becker Aarseth.

BAKGRUNN: Syns du Midtøsten er komplisert? Da kan du lese denne artikkelen for å få bedre oversikt over alliansene.

SIKKERHET: Som følge av droneangrepet ble tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker utplassert over store deler av hovedstaden Bagdad.

Valget

Angrepet søndag kommer i kjølvannet av uro etter forrige måneds parlamentsvalg, der de iran-støttede militsene ble de største politiske taperne.

Militsene er blitt hyllet og hatet, og etter at sjiamilitsene bidro sterkt i kampen med å slå ned Den islamske staten (IS), fikk de høy popularitet. De var også Vestens allierte. Etter dette fikk de større politisk innflytelse, men de siste årene har de slitt på meningsmålingene.

– Etter valget har det vært en eskalering av drap på myndighetspersoner, journalister, advokater, aktivister. Det er et forsøke på å destabilisere systemet og de som jobber med å holde rettsstaten oppe. Når disse blir drept er det kimen til kaos, forteller Becker Aarseth.

DEMONSTRASJON: Lørdag 6. november tok demonstranter fra Hashed al-Shaabi-militsen til gatene for å protestere mot valget i Irak, og demonstranten som ble drept dagen før.

Forrige fredag havnet demonstranter lojale til shia-militsene i en dødelig kamp med sikkerhetsstyrkene, da de protesterte mot valgresultatet som de mener var uriktig. Målet deres var en omtelling.

En av demonstrantene ble drept, og flere titalls irakiske sikkerhetsstyrker ble skadet.

I begravelsen til den drepte demonstranten kom en av militslederne, Qais al-Khazali, med en tydelig beskjed til statsministeren Mustafa al-Kadhemi.

– Blodet til våre martyrer vil holde deg ansvarlig, uttalte militslederen.

Kort tid etter skjedde droneangrepet.

Bøller

Midtøstenforskeren mener at noe av grunnen til at sjiamilitsene gjorde det dårlig i valget er at de har oppført seg bøllete.

– Militsene spiller en veldig viktig rolle, de er et symptom på at staten ikke har voldsmonopol. Det er hele tiden en konflikt på lavt nivå som iblant blusser opp. Folk flest har sett seg lei på militsene, de står ikke til ansvar for noen og opererer noen ganger som en mafia, forteller hun.

– Det har vært situasjoner i Bagdad den siste tiden hvor Iran-støttede militser har kjørte gjennom byen med rakettkastere og tungt bevæpnet. Det er en maktdemonstrasjon.

IRAK: I 2003 ble Irak invadert av USA for å velte Saddam Hussein. Siden da har landet opplevd stor politisk uro.

Droneangrepet søndag ble møtt av fordømmelse verden over, og president Joe Biden kalte det et terrorangrep. Også norske myndigheter fordømte angrepet.

Det gjorde også talspersonen for utenriksministeren i Iran, Saeed Khatibzadeh. Samtidig som han fordømte angrepet, klandret han indirekte USA.

Forsker Becker Aarseth mener at tiden fremover vil bli svært viktig, og om volden kommer til å eskalere videre, eller om demonstrantene og militsene slår seg til ro.

– Akkurat nå er Irak inne i en viktig tid. De står i et veiskille når det gjelder Irans innflytelse, forteller hun.

Hun mener at sikkerhetssituasjonen generelt sett er bedre enn den har vært på lang tid, men at det fremdeles har et potensial for å eskalere.

– Det er en latent borgerkrigstilstand i Irak, hvor underliggende konflikter kan blusse opp. Det er mange grunnleggende problemer som ikke blitt løst, først og fremst korrupsjon og vanstyre.

