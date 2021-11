DØMT: Disse bildene fra rettsdokumentene viser Scott Fairlamb under stormingen av Capitol den 6. januar i år. Nå er han dømt til fengselsstraff.

3 år og fem måneders fengsel for Capitol-stormingen

En 41 år gammel mann er dømt til fengsel i nesten tre og et halvt år etter stormingen av USAs nasjonalforsamling. Han er den første som har blitt dømt for vold mot politiet under opprøret.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Det var 6. januar i år, rundt klokken 19.30 norsk tid, at Trump-tilhengere tok seg inn i Kongressen med makt. Fem personer døde som følge av opptøyene.

Stormingen skjedde etter at USAs tidligere president Donald Trump nektet å innse nederlaget i presidentvalget. Etter flere måneder med udokumenterte påstander om valgfusk, ba han tilhengerne sine marsjere mot Kongressen.

Så langt har minst 691 personer blitt siktet i forbindelse med Kongress-stormingen, ifølge Insider.

Første volds-dom etter opprøret

Nå er 41 år gamle Scott Fairlamb dømt til 41 måneders fengsel, skriver CNN.

Fairlamb, som eier et treningsstudio i delstaten New Jersey og tidligere har vært aktiv i kampsport, er dømt for å ha slått en politimann i ansiktet under Capitol-stormingen og for å ha hindret kongressforhandlingene som fant sted. Han er den første av opprørerne som har blitt dømt for vold mot politiet under stormingen.

Han ble også dømt til 36 måneders overvåket løslatelse etter at han slipper ut fra fengselet.

41-åringen har erkjent de faktiske forholdene, og uttrykte stor anger for handlingene sine i retten.

KAOS: Politiet forsøker å holde igjen folkemengden under stormingen av Kongressen den 6. januar.

Fikk kortere straff

Ifølge CNN vil dommen med stor sannsynlighet sette en standard for hvor stor strafferammen for vold under opprøret vil bli. Inntil onsdag har det kun vært ikkevoldelige tiltalte som har blitt dømt for stormingen, og de færreste av dommene har involvert fengselsstraff.

Påtalemyndigheten ba om 44 måneders fengsel for Fairlamb. Han skal ha erklært seg skyldig og gått med på en avtale for å få kortere straff.

Dommeren Royce Lamberth mener han tok en god avgjørelse.

– Hadde du gått til rettssak, tror jeg ikke det er noen jury som kunne ha frikjent deg.

Lamberth sier videre at andre som er siktet for lignende forhold, og som går til rettssak, risikerer å få en langt strengere fengselsstraff enn Fairlamb.

Fairlamb skal ha vært en av de første personene som tok seg inn i Kongressen den 6. januar, hvor han blant annet poserte for et bilde foran et skilt som viste at han var på et avstengt område.

Fire dager etter stormingen skal han også ha tagget en politiker fra den demokratiske siden i et innlegg på Instagram, hvor han skrev at han «burde ha tent på henne» under angrepet.