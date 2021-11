forrige



ULYKKESSTEDET: Folk samlet seg i gatene etter at en tankbil eksploderte som følge av en kollisjon i Freetown, Sierra Leone fredag kveld.

Stimlet til for å sikre seg drivstoff – ble fanget i voldsom eksplosjon

Tankbilsjåføren skal ha advart folk om å holde seg unna etter kollisjonen, men mange strømmet likevel til for å sikre seg gratis drivstoff. Det endte katastrofalt.

Av Ida Lokland

Den tragiske ulykken i Sierra Leones hovedstad fredag kveld skal ha oppstått etter at en tankbil kolliderte med en annen lastebil på motorveien. Det førte til at drivstoff ble lekket fra tankbilen, skriver BBC.

Sjåførene oppdaget lekkasjen og skal deretter ha tatt seg ut av kjøretøyene for å advare folk i nærheten om å holde seg unna. Men mange strømmet likevel til for å utnytte situasjonen, ifølge Sierra Leones nasjonale krise- og beredskapsmyndighet (NDMA).

Så smalt det.

– Mens mennesker sanket til seg drivstoff oppsto en stor eksplosjon, som forårsaket denne brannkatastrofen, skriver NDMA på Facebook.

NDMA skriver at de umiddelbart oppsøkte stedet og fikk koordinert beredskap. Ambulanser kjørte i skytteltrafikk til stedet for å føre døde og skadede til ulike sykehus i Freetown.

KAOS: Mennesker går blant brennende vrakrester etter eksplosjonen som krevde minst 99 menneskeliv. Bildet er et utklipp fra en video.

Ildkuler spredte seg

Minst 99 personer mistet livet og mer enn 100 personer ble skadet etter hendelsen, ifølge Reuters.

Umaru Fofana, en frilansjournalist som BBC har vært i kontakt med forteller at ildkuler fra eksplosjonen skal ha spredt seg til de nærliggende områdene og til kjøretøyene som ble fanget i trafikkaoset.

Fofana beskriver havnebyen Freetown, med litt over en million innbyggere, som en by som har vært utsatt for flere alvorlige katastrofer de siste årene.

I mars i år ble 80 mennesker skadet etter en storbrann i et av byens slumområder.

I 2017 ble over 1000 mennesker drept som følge av kraftig regn som utløste et jordskred, som også førte til at rundt 3000 mennesker ble hjemløse.

En av de mange som er rammet av tragedien i Freetown er Fatmata Bangura. Hun mistet to søstre, forteller hun til avisen Africanews.

– Jeg har det vondt, det er bare Gud som kan trøste meg. Vi lider, søsteren min ble et offer som følge av vanskelighetene vi står overfor. Hun dro for å lete etter barnet sitt og ble fanget i flammene, sa Bangura.

– Dypt berørt

Sierra Leones president Julius Maada Wonie Bio besøkte Freetown og ulykkesstedet lørdag. På Twitter skriver han følgende:

«Jeg er dypt berørt av å være vitne til tapet vi har gjennomgått som et land. Dette er en vanskelig tid for oss alle. Vi vil komme ut av dette sterkere enn noen gang, og sørge for at dette aldri skjer igjen.»

WHO bistår

Verdens helseorganisasjon (WHO) i Sierra Leone skriver på Twitter at de vil sende medisinsk utstyr for å bistå etter ulykken.

De jobber også med å utplassere eksperter på brannsårpasienter.

«Første forsendelse inneholder 6,6 tonn med medisinsk utstyr donert av WHO, og forventes å ankomme Freetown i ettermiddag. De skal distribueres til helseinstitusjoner der det trengs som følge av fredagens brannkatastrofe som drepte og såret hundrevis», skriver WHO Sierra Leone på Twitter søndag ettermiddag.