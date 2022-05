DRAMA: En Aeroflot-maskin av typen Boeing 737 fotografert på Sjeremetjevo-flyplassen utenfor Moskva i 2015.

Putin «stjeler» flere hundre utenlandske fly: − Har aldri sett noe lignende

Vladimir Putin og Russland har konfiskert omtrent 400 passasjerfly som russiske flyselskaper har leid inn fra utlandet. Eierne regner med enorme tap.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Russland – med flyselskaper som Aeroflot og S7 – har en veldig moderne flypark, og disse flyene er i stor grad leid inn fra utlandet.

Sanksjonene mot Russland skulle bety at flyselskapene hadde levert tilbake hundrevis av fly.

Men president Putin har skrevet under på en lov som gjør at flyene kan registreres og brukes i Russland.

– Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende innen sivil luftfart, som er velregulert og veldig transparent, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til VG.

– Vi vet ikke hva som skjer med flyene når dette tar slutt. Det er helt uklart.

Elnæs regner med at det er et sted mellom 375 og 425 fly som er konfiskert av russerne.

– De klarte å få ut noen fly fra Russland før det ble stengt.

– Og nå er det bare å glemme disse flyene for leasingselskapene?

– I regnskapene, ja! De har begynt å avskrive dem som tap.

Får ikke deler

Det handler først og fremst om maskiner fra Airbus og Boeing.

– Disse flyene er nå ikke forsikret, og de får ikke deler til dem som følge av sanksjonene. Derfor er det nok mange av dem som allerede står på bakken, tror Elnæs,

Han sier at kreditorene følger nøye med på om flyene eventuelt skulle gå ut av Russland, og muligheten for å hindre at de kan fly tilbake.

– Du kan ikke gjemme bort et fly!

Flyselskaper leaser ofte fly for å kunne ekspandere raskt, uten å måtte reise den nødvendige kapitalen for å kjøpe flyene. Men sanksjonene gjorde at leasingselskapene måtte bryte sine kontrakter med de russiske flyselskapene.

Fortune har satt verdien av flyene til rundt 10 milliarder dollar, nærmere 100 milliarder kroner etter dagens kurs, og de har kalt det som har skjedd for en «kapring». Andre, som Politico og Telegraph, har brukt ordet «stjele» om den russiske manøveren.

Leasingselskapene går på forsikringsselskapene for å få tilbake det de nå taper.

Juridisk nøtt

– Det ligger an til en real juridisk batalje som man ikke vet utfallet av. Dette er kanskje upløyd juridisk mark. Det ligger an til et slagsmål i retten, sier flyanalytiker Elnæs.

– Vi er veldig spent på utfallet, men etter det jeg forstår så er det ingen av selskapene som står i fare for å bukke under som følge av tapene i Russland.

Bloomberg skriver at leasingselskapene rakk å holde tilbake rundt 30 fly på steder som Hongkong, Istanbul og Mexico City. Da landene der flyene var registrert – ofte Bermuda og Irland – trakk tilbake sikkerhetssertifiseringene, innførte Kreml en ny lov som gjorde at flyselskapene kunne registrere flyene også hjemme og sette dem i innenlands flytrafikk.

– Jeg tror ikke noen i forsikringsmarkedet vurderte at Russland skulle omregistrere vestlige fly, sier Garrett Hanrahan, global luftfartssjef hos forsikringsmegleren Marsh, til Bloomberg.

– Utstyret, skrogene og motorene i Russland vil sannsynligvis bli der.

Ifølge Fortune har russiske flyselskaper hatt i alt 515 utenlandskeide fly i bruk. De fleste eies av leasingselskaper i Irland og Bermuda. Størst er irske AerCap.