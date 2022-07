FLYKTER: Etter å ha stjålet verdisaker fra FNs hovedkvarter i Goma under stormingen mandag, flykter demonstrantene ut av bygningen.

FN-soldater og sivile drept i protester i DR Kongo

Voldelige opptøyer rammer DR Kongo etter at en FN-base ble stormet mandag. Tre FN-soldater og tolv sivile skal være drept, i tillegg til mange titalls skadede.

Mandag ble FN-basen i Goma, øst i Den demokratiske republikken (DR) Kongo, stormet av demonstranter fordi de krever at FNs sikkerhetsstyrker skal trekke seg ut av landet. Demonstrasjonene har fortsatt tirsdag.

Reuters melder at tre FN-soldater og syv sivile skal være drept i protester øst i DR Kongo tirsdag, i tillegg til at fem demonstranter ble drept lenger sør i landet.

Dette skal ifølge Reuters ha skjedd mens demonstrantene vandaliserte, brant og kastet steiner på FN-bygninger i Goma.

En Reuters-reporter skal ha vært vitne til at FN-soldater skjøt og drepte to demonstranter.

Flere hundre deltok i protestene, ifølge Al Jazeera. De skriver at demonstrantene blokkerte veier og ropte slagord mot FN.

Kanalen skriver at demonstrantene knuste vinduer og stjal datamaskiner og andre verdisaker som de fant inne på FN-basen.

SKUTT: tirsdag ble fem personer drept og flere titalls skadet. Her ligger en mann på bakken mellom demonstrantene etter å ha blitt skutt.

Mens stormingen foregikk skal helikoptre ha hentet FN-ansatte fra basen og sikkerhetsstyrkene brukte tåregass for å dytte demonstrantene tilbake. FN-styrkene avfyrte også flere varselsskudd for å stoppe demonstrantene, melder AFP.

FN-basen fungerer som FN-styrkenes hovedkvarter og lagerhus i Goma.

Under stormingen skal det ha brutt ut flere demonstrasjoner i andre byer i samme region, og tirsdag fortsetter urolighetene å spre seg. Situasjonen er uoversiktlig.

Al Jazeera skriver at det skal ha vært flere demonstrasjoner i utkanten av Goma på mandag, hvor også FNs logistikk-base ble stormet og en student ble skutt i benet.

I tillegg skal det ha foregått anti-FN protester i byene Beni og Butembo nord for Goma. Det melder AFP.

SIRKLER: Under stormingen brukte FN-soldatene helikoptre til å flykte fra stormingen. tirsdag sirkler helikoptrene over basen.

Monusco er en av verdens største fredsbevarende styrker og holder til i DR Kongo, men har blitt kritisert for at de ikke klarer å stoppe militsgrupper og andre væpnede organisasjoner.

I 2019 ble det anslått at det var omtrent 130 grupper i den østlige delen av landet, og alle partene, inkludert regjeringshæren, begår grove overgrep mot sivilbefolkningen i DR Kongo, ifølge FN. Monusco hevdes å ha gjort for lite for å stanse overgrepene.

DR Kongo er rikt på naturressurser, men også blant verdens fattigste land. Landet preges av korrupsjon, og noen av årsakene til konfliktene og urolighetene er også kulturelle ulikheter og ønske om kontroll over naturressurser.

VOKTER: Kongolesiske politimenn og hærsoldater bevokter FN-basen tirsdag.

Ifølge FN er DR Kongo blant verdens fattigste land, men samtidig et av landene i verden som er rikest på naturressurser. Etniske og kulturelle ulikheter, samt ønske om kontroll over naturressurser, blir nevnt blant årsakene til konfliktene og urolighetene i landet.

I tillegg gjør svakt og korrupt statsapparatet, samt en dårlig utbygd infrastruktur, at det er vanskelig å holde kontroll.