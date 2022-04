FLYTTER TILBAKE: USAs utenriksminister Antony Blinken møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv søndag. På møtet sa han at USA vil gjenåpne ambassaden i landet.

USA og flere andre stater gjenåpner ambassader i Kyiv: − Viktig symbolhandling

Mandag kunngjorde USA at de vil gjenåpne ambassaden i Kyiv, som den siste i rekken av 17 andre stater. Forsker sier det blant annet handler om å vise støtte til Ukraina.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Nå som frontlinjen mellom ukrainske og russiske styrker står i Øst-Ukraina, er det diplomatiske livet i den ukrainske hovedstaden Kyiv i ferd med å ta seg opp igjen.

I et uannonsert møte med president Zelenskyj søndag fortalte USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin at de kommer til å gjenåpne den amerikanske ambassaden i Kyiv.

På et pressemøte i den polske hovedstaden Warszawa mandag, utdypet Blinket at de amerikanske diplomatene vil ankomme Ukraina i løpet av neste uke, ifølge New York Times.

Han legger til at det trolig vil gå flere uker før ambassaden i Kyiv er fullt ut operativ.

Allerede har minst 17 andre land begynt å gjenåpne ambassader i Kyiv, ifølge Foreign Policy – for det meste EU-land og Nato-medlemmer.

– Det er åpenbart en viktig symbolhandling. Når de gjenopptar sin representasjon i Kyiv viser de at de står side om side med Ukraina, sier Halvard Leira, som forsker på utenrikspolitikk og diplomati ved Nupi.

Norge: Gjenåpner så snart det er forsvarlig

Blant landene som har gjenåpnet ambassadene sine i Kyiv er Frankrike, Italia, Tyrkia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Portugal, Belgia og Østerrike.

I tillegg har EU gjenopptatt sine diplomatiske aktiviteter i byen.

Mens diplomater fra et titalls forskjellige land vender tilbake til ambassadekontorene, er det andre som holder igjen.

AMBASSADEN: Den amerikanske ambassaden i Ukraina har vært stengt siden 14. februar. I løpet av de neste ukene tennes lysene på kontorene igjen. Her fra dagen etter evakuering, 15. februar.

Norske myndigheter har ikke annonsert at de vil gjenåpne ambassaden i Kyiv.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til VG at de gjør fortløpende vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Kyiv og resten av Ukraina.

– Målet er at ambassaden skal gjenåpne i Kyiv så snart dette vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ane Haavardsdatter Lunde.

Både Tyskland og Storbritannia har lagt seg på samme linje.

En tysk tjenesteperson sier ifølge Foreign Policy at Berlin avventer å gjenåpne ambassaden mens de vurderer sikkerhetssituasjonen.

Britiske myndigheter sier til samme publikasjon at de vil gjenåpne sin ambassade «så fort det lar seg gjøre», men at sikkerhetshensyn dikterer avgjørelsen.

– Hva er akseptabel usikkerhet?

Halvard Leira ved Nupi sier på generelt grunnlag at de fleste stater vil prøve å opprettholde diplomatiske forbindelser så lenge de kan.

– Det er en avveining som hver stat må gjøre: Hva er akseptabel usikkerhet? De landene som har valgt å gjenåpne i Kyiv aksepterer den form for usikkerhet, sier han.

DIPLOMATIETS FUNKSJON: Halvard Leira sier diplomatiet ofte tjener som en motsats til krig.

Russland, som innledningsvis angrep fra flere fronter og forsøkte å ta kontroll over hovedstaden i en hurtig offensiv, fokuserer nå den militære innsatsen i øst og sørlige deler av Ukraina.

Men president Zelenskyj har tidligere advart mot at Russland kan endre planene igjen, og gjenoppta angrepene mot Kyiv.

Forsker Halvard Leira understreker behovet for tilstedeværende diplomati i krisetider.

– Litt abstrakt kan man si at diplomatiet har en funksjon i å opprettholde det internasjonale samfunnet. Diplomatiet er gjennom sitt virke med på å videreføre tanken om konfliktløsning, og viser at det er mulig å opprettholde internasjonalt samkvem selv under krig, sier han.